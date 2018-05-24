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    Салугин – об уходе из «Амкара»: «Я не требую выплаты никакой компенсации в три миллиона рублей, как пишут»

    Нападающий Александр Салугин рассказал о конфликте с руководством «Амкара», из-за которого ему пришлось покинуть пермский клуб.

    «Ситуация заключается в том, что у нас произошли разногласия с руководством и тренерским штабом. Клуб хотел, чтобы я покинул команду зимой, и я тоже хотел этого, у меня предложения были.

    Однако руководство не шло ни на какие уступки, и мне пришлось остаться в команде, зная, что играть я не буду.

    Никакого компромисса за все это время мы не нашли. Я не требую выплаты никакой компенсации в три миллиона рублей, как пишут.

    Я хочу поблагодарить весь персонал клуба и стадиона, всех болельщиков, которые были во все времена с командой, всех людей с которыми познакомился и подружился за это время в Перми, поблагодарить ребят, с которыми я играл», – рассказал Салугин.

    29-летний футболист выступал в составе «Амкара» с 2015 года.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2018 06:52
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 12:24

      Не каждый может так уйти тихо и без скандалов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 12:05

      Бесполезный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 24 мая 2018, 10:38

      А вот Артёмка бы своего не упустил в такой ситуации, ошкурил бы через суды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 24 мая 2018, 08:14

      адиос амиго.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 24 мая 2018, 08:09

      И тебе не хварать!

      -1
      Ответить
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