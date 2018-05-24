Салугин – об уходе из «Амкара»: «Я не требую выплаты никакой компенсации в три миллиона рублей, как пишут»

Нападающий Александр Салугин рассказал о конфликте с руководством «Амкара», из-за которого ему пришлось покинуть пермский клуб.

«Ситуация заключается в том, что у нас произошли разногласия с руководством и тренерским штабом. Клуб хотел, чтобы я покинул команду зимой, и я тоже хотел этого, у меня предложения были.

Однако руководство не шло ни на какие уступки, и мне пришлось остаться в команде, зная, что играть я не буду.

Никакого компромисса за все это время мы не нашли. Я не требую выплаты никакой компенсации в три миллиона рублей, как пишут.

Я хочу поблагодарить весь персонал клуба и стадиона, всех болельщиков, которые были во все времена с командой, всех людей с которыми познакомился и подружился за это время в Перми, поблагодарить ребят, с которыми я играл», – рассказал Салугин.

29-летний футболист выступал в составе «Амкара» с 2015 года.