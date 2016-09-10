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    Салугин: «Забил «Томи», потому что было лень бежать»

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о своем забитом мяче в ворота «Томи» в матче 6-го тура РФПЛ, который принес пермскому клубу победу со счетом 1:0.

    – После сброса мяча вам на ход Бодулом у вас был простор для прорыва, почему решились на удар с такой не убойной дистанции, увидели, что вратарь выдвинулся вперед?

    – Позиции вратаря я не видел, просто только вошел в игру, еще не разбегался, можете даже написать, что поленился бежать, взял да и ударил.

    – Когда-нибудь еще такие голы забивали?

    – Только на любительском уровне, играя за команду одного из арендаторов лужниковских полей. В профессиональном футболе таких голов даже не видел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2016 19:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 11 сентября 2016, 08:56

      Все бы футболисты так "ленились", как Салугин в нашем Чемпионате, был бы он зрелищнее Английской Премьер лиги. Молодец, парень! Не снижай планки.

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 10 сентября 2016, 21:53

      Лень - двигатель прогресса.

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