Салугин: «Забил «Томи», потому что было лень бежать»

Все бы футболисты так "ленились", как Салугин в нашем Чемпионате, был бы он зрелищнее Английской Премьер лиги. Молодец, парень! Не снижай планки.
Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о своем забитом мяче в ворота «Томи» в матче 6-го тура РФПЛ, который принес пермскому клубу победу со счетом 1:0.
– После сброса мяча вам на ход Бодулом у вас был простор для прорыва, почему решились на удар с такой не убойной дистанции, увидели, что вратарь выдвинулся вперед?
– Позиции вратаря я не видел, просто только вошел в игру, еще не разбегался, можете даже написать, что поленился бежать, взял да и ударил.
– Когда-нибудь еще такие голы забивали?
– Только на любительском уровне, играя за команду одного из арендаторов лужниковских полей. В профессиональном футболе таких голов даже не видел.