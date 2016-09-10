Салугин: «Забил «Томи», потому что было лень бежать»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о своем забитом мяче в ворота «Томи» в матче 6-го тура РФПЛ, который принес пермскому клубу победу со счетом 1:0.

– После сброса мяча вам на ход Бодулом у вас был простор для прорыва, почему решились на удар с такой не убойной дистанции, увидели, что вратарь выдвинулся вперед?

– Позиции вратаря я не видел, просто только вошел в игру, еще не разбегался, можете даже написать, что поленился бежать, взял да и ударил.

– Когда-нибудь еще такие голы забивали?

– Только на любительском уровне, играя за команду одного из арендаторов лужниковских полей. В профессиональном футболе таких голов даже не видел.