Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Салугин: «Гол в ворота «Томи» – на всю жизнь»

    Форвард «Амкара» Александр Салугин признался, что гол, забитый с 40 метров в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против «Томи» (1:0) – запомнит на всю жизнь.

    – Много народа написали мне после матча. Сначала просто поздравляли с победой, а потом получал такие сообщения: «Ничего себе, что за гол ты забил». Не все ж видели матч в прямом эфире, его показывали на платном канале.

    – После матча вы сказали: «Забил, потому что поленился бежать».

    – Это ради смеха. Такого, конечно, на самом деле не было. На эмоциях сказал.

    – Как только получили мяч, о чем подумали?

    – Первая мысль – представлял, что вратарь «Томи» Антоха Коченков далеко вышел, ведь любой вратарь должен страховать защитников, когда мяч в центре поля. Потом передумал. А когда Дьяков начал пятиться, я решил, что надо попробовать на удачу.

    Здесь вообще нет вины вратаря. Не понимаю, с чем связаны слова главного тренера [Петракова], что в высшей лиге такие мячи не пропускают Мне кажется, там была сумасшедшая удача. Как можно кого-то винить?

    Был удивлен, что мяч залетел по такой траектории. За 15 лет в футболе со мной такого не случалось. Я обычно, когда дальше десяти метров до ворот, не бью, стараюсь в пас играть. Максимум – 11 метров, если бью пенальти. Я все-таки центральный нападающий, мячи забиваю из штрафной, вратарской. А гол в ворота «Томи» – на всю жизнь.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 07:04
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 сентября 2016, 17:55

      СУПЕР!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 12 сентября 2016, 13:00

      Красава!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 сентября 2016, 12:52

      По мне, так это гол сезона... Вряд ли кто-то сможет повторить...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 12 сентября 2016, 12:40

      Ну и голешник просто чудо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка 12 сентября 2016, 11:40

      Молодчина!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 12 сентября 2016, 10:07

      На всю жизнь- это точно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 сентября 2016, 09:22

      Хорошшш!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 12 сентября 2016, 08:01

      Гол тура будет, однозначно!)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11