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Салугин: «Гол в ворота «Томи» – на всю жизнь»

12 сентября 2016, 07:04
8

Форвард «Амкара» Александр Салугин признался, что гол, забитый с 40 метров в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против «Томи» (1:0) – запомнит на всю жизнь.

– Много народа написали мне после матча. Сначала просто поздравляли с победой, а потом получал такие сообщения: «Ничего себе, что за гол ты забил». Не все ж видели матч в прямом эфире, его показывали на платном канале.

– После матча вы сказали: «Забил, потому что поленился бежать».

– Это ради смеха. Такого, конечно, на самом деле не было. На эмоциях сказал.

– Как только получили мяч, о чем подумали?

– Первая мысль – представлял, что вратарь «Томи» Антоха Коченков далеко вышел, ведь любой вратарь должен страховать защитников, когда мяч в центре поля. Потом передумал. А когда Дьяков начал пятиться, я решил, что надо попробовать на удачу.

Здесь вообще нет вины вратаря. Не понимаю, с чем связаны слова главного тренера [Петракова], что в высшей лиге такие мячи не пропускают Мне кажется, там была сумасшедшая удача. Как можно кого-то винить?

Был удивлен, что мяч залетел по такой траектории. За 15 лет в футболе со мной такого не случалось. Я обычно, когда дальше десяти метров до ворот, не бью, стараюсь в пас играть. Максимум – 11 метров, если бью пенальти. Я все-таки центральный нападающий, мячи забиваю из штрафной, вратарской. А гол в ворота «Томи» – на всю жизнь.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Салугин Александр
Комментарии (8)
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Zenit & MU
1473656504
Гол тура будет, однозначно!)
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С-Пб on-line
1473661356
Хорошшш!!!
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firs04
1473664051
На всю жизнь- это точно!!!
Ответить
Касабланка
1473669634
Молодчина!!!
Ответить
Muhametshin
1473673247
Ну и голешник просто чудо.
Ответить
kotmyshka
1473673971
По мне, так это гол сезона... Вряд ли кто-то сможет повторить...
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dudarik
1473674432
Красава!!!
Ответить
яйва-яйва
1473692154
СУПЕР!
Ответить
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