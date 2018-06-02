В Питере почти умерли два клуба за месяц, но бизнесмен создает новый

«Ленинградец» – реально единственный выход.

«Тосно» и питерское «Динамо» в коме. Первые внезапно выиграли кубок страны, но захлебнулись в долгах. Итог: вылет из РФПЛ и добровольный отказ от Лиги Европы (клуб не подал документы на аккредитацию). Вероятный сюжет – «Тосно» не заявится даже в первый дивизион. Все настолько плохо, что команда просит помощи у Путина. Еще немного, и футболисты встанут на колени вслед за жителями Екантеринбурга, которым негде жить.

Попасть в ситуацию абсурднее трудно – но только не для «Динамо». Старейший клуб Петербурга («Зенит» на три года младше) бежит из родного города и почти сменил название. Все потому, что почти всем питерцам от чиновников и бизнесменов до обычных смертных плевать. Средняя посещаемость домашних матчей «Динамо» – 673 человека. Для контраста: это на 40 тысяч меньше, чем на двух топовых матчах ФНЛ. На фоне таких цифр, свободный стадион и вакансия футбольного клуба Сочи действительно выглядят привлекательно. Там можно найти не только блог Картавого Ника, но и пару инвесторов хотя бы на сезон.

Адекватная реакция на подобные истории – шок. Адекватное действие – подключить могучих людей из города на Неве и вытащить со дна хотя бы одну команду. Но на заседании городского правительства приняли другое решение. Создать новый футбольный клуб. Почему так?

Мысль пришла в голову к местному предпринимателю Игорю Левиту. Он занимается строительным и девелоперским бизнесом, а его финансовый статус – миллиардер. Левит взялся за аудит «Тосно» по итогам прошедшего сезона и считался одним из возможных спасителей команды. Но на бедняках обнаружился долг в 300 миллионов рублей только по официальным данным, и энтузиазм убавился: «По запросу пула потенциальных акционеров мы провели анализ из открытых источников – пассив «Тосно» частично непрозрачен. Смысла вкладывать деньги в этот проект нет».

Левита можно понять – выручить команду способна лишь архимощная инвестиция. А еще Левита нужно поблагодарить. Бизнесмен не отказался от идеи оставить Питеру хоть что-то, кроме газпромовского «Зенита».

«Тосно» светит распад или вылет в ПФЛ с гигантским минусом. Зачем мучить людей, когда реально заявиться в этот же турнир с положительным бюджетом? Незачем – именно поэтому в Петербурге появился «Ленинградец». Сегодня это готовая структура, о которой известно вот что:

• Форма правления: акционерное общество из 10 человек с равными долями (10%)

• В состав акционеров войдут не только строители, а разные компании из Ленобласти

• Бюджет клуба – минимальный для ПФЛ (100 миллионов рублей)

• Клуб заявится во второй дивизион по внештатной процедуре до 14 июня

• «Ленинградец» займет стадион в Рощино

• Состав наберут с нуля из воспитанников питерских школ

Пока непонятны два момента: какого цвета розу шить Боярскому и почему по всей стране пачками гибнут футбольные клубы. Первый вопрос скоро закроется, а второй давно превратился в риторический. Но Левиту все равно спасибо.

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