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    В Питере почти умерли два клуба за месяц, но бизнесмен создает новый


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    Голосов: 8
    02.06.2018 16:25
    «Ленинградец» – реально единственный выход.

    «Тосно» и питерское «Динамо» в коме. Первые внезапно выиграли кубок страны, но захлебнулись в долгах. Итог: вылет из РФПЛ и добровольный отказ от Лиги Европы (клуб не подал документы на аккредитацию). Вероятный сюжет – «Тосно» не заявится даже в первый дивизион. Все настолько плохо, что команда просит помощи у Путина. Еще немного, и футболисты встанут на колени вслед за жителями Екантеринбурга, которым негде жить.

    Попасть в ситуацию абсурднее трудно – но только не для «Динамо». Старейший клуб Петербурга («Зенит» на три года младше) бежит из родного города и почти сменил название. Все потому, что почти всем питерцам от чиновников и бизнесменов до обычных смертных плевать. Средняя посещаемость домашних матчей «Динамо» – 673 человека. Для контраста: это на 40 тысяч меньше, чем на двух топовых матчах ФНЛ. На фоне таких цифр, свободный стадион и вакансия футбольного клуба Сочи действительно выглядят привлекательно. Там можно найти не только блог Картавого Ника, но и пару инвесторов хотя бы на сезон.

    Адекватная реакция на подобные истории – шок. Адекватное действие – подключить могучих людей из города на Неве и вытащить со дна хотя бы одну команду. Но на заседании городского правительства приняли другое решение. Создать новый футбольный клуб. Почему так?

    Мысль пришла в голову к местному предпринимателю Игорю Левиту. Он занимается строительным и девелоперским бизнесом, а его финансовый статус – миллиардер. Левит взялся за аудит «Тосно» по итогам прошедшего сезона и считался одним из возможных спасителей команды. Но на бедняках обнаружился долг в 300 миллионов рублей только по официальным данным, и энтузиазм убавился: «По запросу пула потенциальных акционеров мы провели анализ из открытых источников – пассив «Тосно» частично непрозрачен. Смысла вкладывать деньги в этот проект нет».

    Левита можно понять – выручить команду способна лишь архимощная инвестиция. А еще Левита нужно поблагодарить. Бизнесмен не отказался от идеи оставить Питеру хоть что-то, кроме газпромовского «Зенита».

    «Тосно» светит распад или вылет в ПФЛ с гигантским минусом. Зачем мучить людей, когда реально заявиться в этот же турнир с положительным бюджетом? Незачем – именно поэтому в Петербурге появился «Ленинградец». Сегодня это готовая структура, о которой известно вот что:

    • Форма правления: акционерное общество из 10 человек с равными долями (10%)
    • В состав акционеров войдут не только строители, а разные компании из Ленобласти
    • Бюджет клуба – минимальный для ПФЛ (100 миллионов рублей)
    • Клуб заявится во второй дивизион по внештатной процедуре до 14 июня
    • «Ленинградец» займет стадион в Рощино
    • Состав наберут с нуля из воспитанников питерских школ

    Пока непонятны два момента: какого цвета розу шить Боярскому и почему по всей стране пачками гибнут футбольные клубы. Первый вопрос скоро закроется, а второй давно превратился в риторический. Но Левиту все равно спасибо.

    Хорошо, что «Тосно» не сыграет в еврокубках

    Первый значимый трансфер лета в РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter, официальный сайт «Динамо» (Санкт-Петербург)
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии26
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 5 июня 2018, 13:53

      россия......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 июня 2018, 15:37

      Какая то реклама витаминов, а не этого "Хозяина"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 3 июня 2018, 10:02

      Отлично пусть развалятся и Тосно и Петротрест и надеюсь Зенит 2 тоже. Эти Питерские и Московские команды не дают играть не то что в РФПЛ, но и в ФНЛ другим командам России. И как всегда все решают деньги

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Hero_116 3 июня 2018, 12:44

      Дибил ты. При чем тут перечисленные тобой команды, чем именно??и каким остальным они мешают? Лишь бы че сказать, думать не надо

      3
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    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 3 июня 2018, 07:45

      "Еще немного, и футболисты встанут на колени вслед за жителями Екатеринбурга,".......................еще немного и всю страну поставят на колени, на заправки автолюбители подползают и молятся что ценники еще не поднялись, а потом народ будет молиться что бы цена на хлеб и продукты не задрали, хотя на 5% уже подняли, толи еще будет,выборы закончились затягивай пояса.

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > юрий николаевич 3 июня 2018, 12:45

      Нищеброды так делают, кто мало мальски умеет ДУМАТЬ живет хорошо! Голодранство всего лишь стратегия мышления, при чем неважно в какой стране..

      -3
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > RotBerg 3 июня 2018, 13:07

      чтобы один тот, кто мало мальски думает,жил хорошо,нужны 1000 нищебродов. Это фигня, поражает другое: что эти 1000 нищебродов у,се,раются в защиту власти

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > юрий николаевич 3 июня 2018, 13:08

      у того же юрия николаича спросите,за кого оно проголосовал

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 3 июня 2018, 13:09

      машину имеет

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июня 2018, 22:29

      Почти умерли как и немножко беременная одного порядка словосочетания. С "Тосно" всё ясно, дураков нет, когда одни воруют и долги за собой оставляют, кому такой пассив нужен. Динамо Спб. переедет в Сочи и будет выступать под другим брендом. А Питер останется со своим слоганом : "Один город -- одна команда"...

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 2 июня 2018, 21:36

      ppc

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 2 июня 2018, 20:51

      Нашли у кого помощи просить. Они что дерипаски?

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 2 июня 2018, 20:45

      Численность граждан России, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек — до 22 миллионов.(По данным Счетной палаты в 2017 году). Думайте сами. Чёй-та они распадаются?!!!!

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 июня 2018, 19:11

      Никитка, а что ты так весь изпереживался за судьбу Питерского и Ленобласти футбола?.. Вроде бы в рядах болел замечен не был.. Расскажи-ка про наши, замечательные московские проекты: Сатурн, Химки.., супер проекты: Асмарал, Москва.., невиданное чудо чудное Арарат, а также про умершее Торпедо (оно же Металлург) и про умирающее Динамо... Слабо?... Или отрабатываешь заказ: "Про Питер и питерское вообще - только лить говно"? Спасибо

      0
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      Рейтинг: +37

      basnikkon > BarStep 2 июня 2018, 19:22

      Конспиролог из тебя не очень

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > BarStep 2 июня 2018, 19:47

      просто своё говно не воняет.

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > basnikkon 2 июня 2018, 20:32

      Ты знаешь.., не то что не очень, - совсем никакой, т.к. в моих словах и намека нет на это. Ты видимо путаешь значения слов "заказ" и "заговор"..., ну и льстишь себе немного... Бывает..

      0
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      Рейтинг: +185

      Shinra 2 июня 2018, 18:18

      Пусть боярский откроет свой клуб - ФК "Тысяча Чертей"

      2
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      Рейтинг: +54704

      MaxRnD > Shinra 2 июня 2018, 19:11

      Мож лучше ФК "Каналья" ?

      7
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      Рейтинг: +915

      спанчес > MaxRnD 3 июня 2018, 13:10

      белый попу гай

      -1
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