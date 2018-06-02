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  • Игроки «Тосно» обратились к Путину: «Мы просим Вас – помогите»

Игроки «Тосно» обратились к Путину: «Мы просим Вас – помогите»

2 июня 2018, 11:20
58

Уже бывшие и нынешние футболисты «Тосно» обратились к президенту России Владимиру Путину. Игроки просят помочь сохранить футбольный клуб.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы являемся игроками футбольного клуба Тосно, что из одноименного городка Ленинградской области с 40-тысячным населением. Последний сезон, впервые в истории нашей команды, мы провели в Премьер-лиге – главном футбольном дивизионе России.

Многие из нас были не нужны остальным клубам этой лиги, но мы до последнего бились, отдавая все силы, за честь Клуба и нашего региона. Однако, остаться в Премьер-лиге мы не смогли, потеряв уйму товарищей из-за перебоев с финансированием. В конце сезона у Клуба не было средств даже на нормальную подготовку к матчам.

Несмотря на это, прошедший сезон вписал наши имена в историю российского футбола.

9 мая для каждого из нас теперь не только День Великой Победы, но и день НАШЕЙ победы. Месяц назад мы стали обладателями Кубка России по футболу, всего лишь десятой командой за 26-летнюю историю Кубка, кому он покорился. Мы стали лучшими из 96 участников. За нас болел Михаил Боярский!

На пути к этой победе мы одолели самую популярную и одну из самых богатых команд России. Мы доказали, что в футболе деньги – не главное.

Отсутствие финансирования буквально разрушает нашу команду. С момента как капитан нашей команды поднял над головой трофей начались разговоры о том, что нам не дадут сыграть в Лиге Европы. А 30 мая нам было отказано даже в участии в ФНЛ.

Самое обидное – мы, как работники, абсолютно не виноваты в сложившейся ситуации. Мы делали все, что могли, а иногда и даже больше, чтобы принести радость нашим болельщикам. Всем нам весь сезон задерживали зарплату, и у Клуба остаются долги по настоящий день. Но мы готовы были терпеть. Мы отдали команде все. А в результате, нам не дали сыграть даже в ФНЛ.

Представляете, как нам обидно? Мы должны были играть против Челси или Милана, а нам не дают сыграть даже c Тамбовом. Все эти кабинетные игры, интриги и банальное отсутствие денег разбили нашу мечту.

Все, о чем мы просим – не дайте нашему Клубу исчезнуть. Помогите нам получить возможность бороться и дальше. И – как знать – возможно, однажды судьба вернет нам должок, и мы сыграем в Европе.

Мы просим Вас помочь Клубу, представляющему Ленинградскую область, не только как Президента – но и как уроженца нашего региона. Как футболисты, мы защищаем честь Ленинградской области.

Владимир Владимирович, Вы – наш земляк и наша последняя надежда. В год Чемпионата мира, в год футбола в России, мы просим Вас – помогите.

С уважением,
Игроки ФК Тосно:
Погребняк Павел Викторович
Сухарев Сергей Александрович
Юрченко Давид Викторович
Буйволов Андрей Валерьевич
Галиулин Вагиз Искандарович
Чернов Евгений Александрович
Мирзов Резиуан Мухамедович».

Орфография и пунктуация сохранены.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Путин Владимир
Комментарии (58)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Миша13
1527928383
Стыдно когда от одного человека в стране зависит все..вплоть до работающих туалетов..диктатура в действии..
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OfaZavr
1527928450
как бы там не получилось в дальнейшем но желаю Тосно удачи и преодолеть все невзгоды!
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la verdad
1527928728
Уважаемые футболисты! Если вы, как профессионалы не интересуете других работодателей - идите класть асфальт. Привыкли сидеть на чужой шее!
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vladik12
1527928786
Не клуб сохранить они пытаются, а вернуть свои бабки.
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Garrincha58
1527929024
смысла не вижу и почти уверен они эту петицию составили лишь для того чтобы им выплатили зарплаты а на команду им всем на чхать команды уже нету они даже в ФНЛ не смогут играть а пойдет ли скажем Погребняк играть за Тосно в ПФЛ этот большой вопрос давайте сейчас все начнем писать Путину у кого проблемы или нет денег может он нам все подаст он лучше сирийцам выделит чем своим русским
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vladimir-7
1527929249
Путин на разруливание сложившейся ситуации должен направить в ленинградскую область В.Мутко, т.к. это самый доверенный ему и Медведеву руководитель, освободив Мутко от всех, ранее назначенных должностей. И, тогда, вся Россия будет спать спокойно.
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absent32
1527930766
и так каждый год у нас будет попрашайка!? вон уже енисей говорит о миллиарде недостающем в бюджете клуба для РФПЛ. да, футболисты и тренерский штаб не виноват, но это не повод унижаться. чем быстрее у нас исчезнут нищие клубы, тем скорее у нас будет стабильный чемпионат во всех лигах. мы не англия, где 20-я команда зарабативает больше нашего чемпиона. кто в следующем году будет просить денег - енисей, амкар, ростов, а может рубин? а может какой топ? и это хорошо?
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АИН-27
1527930958
Люди в стране болеют, смс-ками собираем деньги на лечение и помощь. А тут взрослые кабаны просят президента дать денежку, чтобы еще можно было мячик попинать. Вы серьезно?
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Сержтир
1527934573
Некогда путину нищебродам помогать, у него главная задача помочь своим корешам миллиардерам.
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Tsigan
1527937197
Бред. В России море детей голодных. Им к кому обратиться?
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