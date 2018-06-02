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    Игроки «Тосно» обратились к Путину: «Мы просим Вас – помогите»

    Уже бывшие и нынешние футболисты «Тосно» обратились к президенту России Владимиру Путину. Игроки просят помочь сохранить футбольный клуб.

    «Уважаемый Владимир Владимирович!

    Мы являемся игроками футбольного клуба Тосно, что из одноименного городка Ленинградской области с 40-тысячным населением. Последний сезон, впервые в истории нашей команды, мы провели в Премьер-лиге – главном футбольном дивизионе России.

    Многие из нас были не нужны остальным клубам этой лиги, но мы до последнего бились, отдавая все силы, за честь Клуба и нашего региона. Однако, остаться в Премьер-лиге мы не смогли, потеряв уйму товарищей из-за перебоев с финансированием. В конце сезона у Клуба не было средств даже на нормальную подготовку к матчам.

    Несмотря на это, прошедший сезон вписал наши имена в историю российского футбола.

    9 мая для каждого из нас теперь не только День Великой Победы, но и день НАШЕЙ победы. Месяц назад мы стали обладателями Кубка России по футболу, всего лишь десятой командой за 26-летнюю историю Кубка, кому он покорился. Мы стали лучшими из 96 участников. За нас болел Михаил Боярский!

    На пути к этой победе мы одолели самую популярную и одну из самых богатых команд России. Мы доказали, что в футболе деньги – не главное.

    Отсутствие финансирования буквально разрушает нашу команду. С момента как капитан нашей команды поднял над головой трофей начались разговоры о том, что нам не дадут сыграть в Лиге Европы. А 30 мая нам было отказано даже в участии в ФНЛ.

    Самое обидное – мы, как работники, абсолютно не виноваты в сложившейся ситуации. Мы делали все, что могли, а иногда и даже больше, чтобы принести радость нашим болельщикам. Всем нам весь сезон задерживали зарплату, и у Клуба остаются долги по настоящий день. Но мы готовы были терпеть. Мы отдали команде все. А в результате, нам не дали сыграть даже в ФНЛ.

    Представляете, как нам обидно? Мы должны были играть против Челси или Милана, а нам не дают сыграть даже c Тамбовом. Все эти кабинетные игры, интриги и банальное отсутствие денег разбили нашу мечту.

    Все, о чем мы просим – не дайте нашему Клубу исчезнуть. Помогите нам получить возможность бороться и дальше. И – как знать – возможно, однажды судьба вернет нам должок, и мы сыграем в Европе.

    Мы просим Вас помочь Клубу, представляющему Ленинградскую область, не только как Президента – но и как уроженца нашего региона. Как футболисты, мы защищаем честь Ленинградской области.

    Владимир Владимирович, Вы – наш земляк и наша последняя надежда. В год Чемпионата мира, в год футбола в России, мы просим Вас – помогите.

    С уважением,
    Игроки ФК Тосно:
    Погребняк Павел Викторович
    Сухарев Сергей Александрович
    Юрченко Давид Викторович
    Буйволов Андрей Валерьевич
    Галиулин Вагиз Искандарович
    Чернов Евгений Александрович
    Мирзов Резиуан Мухамедович    ».

    Орфография и пунктуация сохранены.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2018 11:20
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 июня 2018, 18:46

      - я уже делился своим мнением по поводу письма!, и ещё раз хочу обратиться к участникам проекта "Тосно", ВЫ что там , совсем не андестенд!?, ВЫ просите помощи у самого великого и беззастенчивого .... всех времён и народов, который .... и продолжает ..... ваше право на достойную жизнь, достойную жизнь ваших родных, близких и друзей ...ну и .....ы же вы(((...не позорьтесь, отнесите "свой" кубок в скупку...вы его не достойны!...вами движет, рабская философия, противно...........А я снова я на эмоциях...............ухожу...

      1
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 2 июня 2018, 18:05

      Публично унизились, сборище чмошников а не игроки.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 июня 2018, 17:41

      Противно читать.Ещё на колени встаньте

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июня 2018, 16:45

      С одной стороны конечно жалко и команду и болельщиков,но нужно быть реалистами .В нынешние непростые времена денег просто так никто не даст.Содержание команды в элитном дивизионе требует больших затрат.Частный инвестор даря свои кровные на содержание просто выбрасывает их на ветер.Ибо отдачи никогда не будет!Таких у нас с каждым годом становится всё меньше.А бюджеты областей и регионов тоже не в состоянии тянуть такую ношу.Вот и получаем крах Амкара,Тосно,Кубани т д.С каждым годом ситуация ,на мой взгляд,будет только усугубляться.Футбол в России никогда не был средством дохода.Таковы наши печальные реалии

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 июня 2018, 16:06

      Торпеду Московскому не помогли, а тут по какой то Тосно который существует лет 5 печься, ну что за клоуны

      0
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 16:00

      Про них можно сказать :"семеро смелых".

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 июня 2018, 14:58

      Расформируйте это Тосно в ленобласти люди о его существовании не знают.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июня 2018, 14:53

      ребята идите работайте как все обычные русияне

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 июня 2018, 14:51

      Думаю вам не клуб нужен а деньги,которые вам пообещали,а вы поверили..

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      Рейтинг: +673

      life85 2 июня 2018, 14:42

      Сами же в Сочи собирались , а теперь хоть бы в Лен.области в ФНЛ поиграть ...

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