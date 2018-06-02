Игроки «Тосно» обратились к Путину: «Мы просим Вас – помогите»

Уже бывшие и нынешние футболисты «Тосно» обратились к президенту России Владимиру Путину. Игроки просят помочь сохранить футбольный клуб.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы являемся игроками футбольного клуба Тосно, что из одноименного городка Ленинградской области с 40-тысячным населением. Последний сезон, впервые в истории нашей команды, мы провели в Премьер-лиге – главном футбольном дивизионе России.

Многие из нас были не нужны остальным клубам этой лиги, но мы до последнего бились, отдавая все силы, за честь Клуба и нашего региона. Однако, остаться в Премьер-лиге мы не смогли, потеряв уйму товарищей из-за перебоев с финансированием. В конце сезона у Клуба не было средств даже на нормальную подготовку к матчам.

Несмотря на это, прошедший сезон вписал наши имена в историю российского футбола.

9 мая для каждого из нас теперь не только День Великой Победы, но и день НАШЕЙ победы. Месяц назад мы стали обладателями Кубка России по футболу, всего лишь десятой командой за 26-летнюю историю Кубка, кому он покорился. Мы стали лучшими из 96 участников. За нас болел Михаил Боярский!

На пути к этой победе мы одолели самую популярную и одну из самых богатых команд России. Мы доказали, что в футболе деньги – не главное.

Отсутствие финансирования буквально разрушает нашу команду. С момента как капитан нашей команды поднял над головой трофей начались разговоры о том, что нам не дадут сыграть в Лиге Европы. А 30 мая нам было отказано даже в участии в ФНЛ.

Самое обидное – мы, как работники, абсолютно не виноваты в сложившейся ситуации. Мы делали все, что могли, а иногда и даже больше, чтобы принести радость нашим болельщикам. Всем нам весь сезон задерживали зарплату, и у Клуба остаются долги по настоящий день. Но мы готовы были терпеть. Мы отдали команде все. А в результате, нам не дали сыграть даже в ФНЛ.

Представляете, как нам обидно? Мы должны были играть против Челси или Милана, а нам не дают сыграть даже c Тамбовом. Все эти кабинетные игры, интриги и банальное отсутствие денег разбили нашу мечту.

Все, о чем мы просим – не дайте нашему Клубу исчезнуть. Помогите нам получить возможность бороться и дальше. И – как знать – возможно, однажды судьба вернет нам должок, и мы сыграем в Европе.

Мы просим Вас помочь Клубу, представляющему Ленинградскую область, не только как Президента – но и как уроженца нашего региона. Как футболисты, мы защищаем честь Ленинградской области.

Владимир Владимирович, Вы – наш земляк и наша последняя надежда. В год Чемпионата мира, в год футбола в России, мы просим Вас – помогите.

С уважением,

Игроки ФК Тосно:

Погребняк Павел Викторович

Сухарев Сергей Александрович

Юрченко Давид Викторович

Буйволов Андрей Валерьевич

Галиулин Вагиз Искандарович

Чернов Евгений Александрович

Мирзов Резиуан Мухамедович».

Орфография и пунктуация сохранены.