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    Первый значимый трансфер лета в РФПЛ


    5
    Голосов: 2
    12.05.2018 13:10
    Сезон еще не закончен, но «Краснодар» подписывает хорошего игрока.

    Что происходит?

    «Краснодар» и «Уфа» согласовали переход Дмитрия Стоцкого и объявили о нем официально. 28-летний полузащитник сменит клуб летом, но все детали подтверждены уже сейчас. Для завершения трансфера Стоцкому осталось пройти медицинское обследование. Он играл за «Уфу» с 2015 года, проведя за команду более сотни матчей. Уфимские болельщики попрощаются со Стоцким в специально организованной фото-зоне за час до игры «Уфы» и «Тосно». Стоцкий – один из лидеров «Уфы» по всем показателям. Кстати, последний матч сезона он пропустит из-за дисквалификации.

    Почему это важно?

    О стоимости перехода Стоцкого не сообщается, но в прессе была цифра в 2 миллиона евро. Самое интересное, что Дмитрием уже не первый сезон интересовался ЦСКА. Виктор Гончаренко работал со Стоцким в «Уфе» и был готов позвать его в Москву. «Гончаренко хорошо знает Стоцкого, но отдавать бесплатно одного из лучших игроков мы не готовы. ЦСКА стеснен в средствах», – говорил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Стоцкий – один из качественных российских игроков на рынке. В условиях лимита его трансфер выглядел хорошим усилением для любой команды.

    Видео взято с официального канала «Краснодара» на YouTube.

    Что умеет Стоцкий?

    Стоцкого давно называют одним из главных универсалов Премьер-лиги. Он играл на двух флангах обороны, в центре, левого полузащитника и даже оттянутого форварда. За счет техники и скорости Стоцкий может закрывать всю бровку и хорошо подходит к схеме в три центральных защитника. В этом сезоне он забил три гола и отдал шесть результативных передач. «Уфа» борется за шестое место, а Стоцкий и Игбун делят первое место по голевым действиям в своей команде.

    Дмитрий Стоцкий вызывался и в сборную России на товарищескую игру с «Динамо». На поле Черчесов его так и не выпустил. «Дмитрия уже давно можно было вызвать в сборную и посмотреть на его способности. Возможно, он подрастет и до основы сборной России», – говорил тогда главный тренер «Уфы» Сергей Семак. За Стоцкого говорит и хорошее умение исполнять стандарты и физическая выносливость.

    Портал Whoscored приводит интересную статистику. В этом сезоне Стоцкий 29 раз бил по воротам соперника. Это третий показатель среди всех игроков «Уфы». Парадоксально, но при этом он в командном топе по сумме предпринятых (60) и успешных (38) отборов. По ключевым передачам он входит в десятку лучших игроков лиги (48) и в два раза опережает по этому показателю своего партнера Игбуна. Уже только по этой статистики можно считать Стоцкого игроком для российского топ-клуба.

    Забавный факт

    Не только ЦСКА из большого футбола интересовался Дмитрием Стоцкий. Звали его и в мини-футбольную армейскую команду. В детстве у Стоцкого был непростой выбор. Он успешно играл в футзал за калининградские команды, а параллельно тренировался в составе «Балтики». Когда в «Балтике» узнали о предложении ЦСКА, то дали Стоцкому профессиональный контракт. Дмитрий выбрал «Балтику» и выступал за нее до 2015 года. В этот период он уезжал в аренду в клуб чемпионата Литвы «Клайпеда». Поэтому нормальный европейский опыт у Стоцкого тоже есть.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Уфа»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +19

      Олег Олегович 13 мая 2018, 18:48

      Заслужил Диман!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 13 мая 2018, 00:18

      Хоть у одного воспитанника Балтики что-то получается. Молодец. Удачи тебе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 12 мая 2018, 20:50

      Спасибо тебе, Дима, и удачи в новом клубе!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 мая 2018, 20:05

      чемпионат литвы - это нормальный европейский опыт???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 мая 2018, 18:01

      Балтика респект -Сибирь Шиник Крылья позор явные договорники

      2
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > giluxa1963 12 мая 2018, 19:22

      не смотрел все матчи ,но от игры Кс воротило ппц как , договорняк 100% это было понятно изначально и по кефам на бк)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 12 мая 2018, 16:48

      lol

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 15:57

      В сборной он точно бы не помешал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 мая 2018, 15:14

      Жаль ЦСКА его не приобрёл, но в любом случае успехов в составе быков. Игрок прекрасный, даже немного "пересидел" в Уфе.

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 мая 2018, 15:13

      Успехов!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 12 мая 2018, 14:12

      Удачи в Краснодаре!

      5
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