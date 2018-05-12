Первый значимый трансфер лета в РФПЛ

Сезон еще не закончен, но «Краснодар» подписывает хорошего игрока.

Что происходит?

«Краснодар» и «Уфа» согласовали переход Дмитрия Стоцкого и объявили о нем официально. 28-летний полузащитник сменит клуб летом, но все детали подтверждены уже сейчас. Для завершения трансфера Стоцкому осталось пройти медицинское обследование. Он играл за «Уфу» с 2015 года, проведя за команду более сотни матчей. Уфимские болельщики попрощаются со Стоцким в специально организованной фото-зоне за час до игры «Уфы» и «Тосно». Стоцкий – один из лидеров «Уфы» по всем показателям. Кстати, последний матч сезона он пропустит из-за дисквалификации.

Почему это важно?

О стоимости перехода Стоцкого не сообщается, но в прессе была цифра в 2 миллиона евро. Самое интересное, что Дмитрием уже не первый сезон интересовался ЦСКА. Виктор Гончаренко работал со Стоцким в «Уфе» и был готов позвать его в Москву. «Гончаренко хорошо знает Стоцкого, но отдавать бесплатно одного из лучших игроков мы не готовы. ЦСКА стеснен в средствах», – говорил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Стоцкий – один из качественных российских игроков на рынке. В условиях лимита его трансфер выглядел хорошим усилением для любой команды.

Видео взято с официального канала «Краснодара» на YouTube.

Что умеет Стоцкий?

Стоцкого давно называют одним из главных универсалов Премьер-лиги. Он играл на двух флангах обороны, в центре, левого полузащитника и даже оттянутого форварда. За счет техники и скорости Стоцкий может закрывать всю бровку и хорошо подходит к схеме в три центральных защитника. В этом сезоне он забил три гола и отдал шесть результативных передач. «Уфа» борется за шестое место, а Стоцкий и Игбун делят первое место по голевым действиям в своей команде.

Дмитрий Стоцкий вызывался и в сборную России на товарищескую игру с «Динамо». На поле Черчесов его так и не выпустил. «Дмитрия уже давно можно было вызвать в сборную и посмотреть на его способности. Возможно, он подрастет и до основы сборной России», – говорил тогда главный тренер «Уфы» Сергей Семак. За Стоцкого говорит и хорошее умение исполнять стандарты и физическая выносливость.

Портал Whoscored приводит интересную статистику. В этом сезоне Стоцкий 29 раз бил по воротам соперника. Это третий показатель среди всех игроков «Уфы». Парадоксально, но при этом он в командном топе по сумме предпринятых (60) и успешных (38) отборов. По ключевым передачам он входит в десятку лучших игроков лиги (48) и в два раза опережает по этому показателю своего партнера Игбуна. Уже только по этой статистики можно считать Стоцкого игроком для российского топ-клуба.

Забавный факт

Не только ЦСКА из большого футбола интересовался Дмитрием Стоцкий. Звали его и в мини-футбольную армейскую команду. В детстве у Стоцкого был непростой выбор. Он успешно играл в футзал за калининградские команды, а параллельно тренировался в составе «Балтики». Когда в «Балтике» узнали о предложении ЦСКА, то дали Стоцкому профессиональный контракт. Дмитрий выбрал «Балтику» и выступал за нее до 2015 года. В этот период он уезжал в аренду в клуб чемпионата Литвы «Клайпеда». Поэтому нормальный европейский опыт у Стоцкого тоже есть.