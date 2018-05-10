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    Хорошо, что «Тосно» не сыграет в еврокубках


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    Голосов: 27
    10.05.2018 17:50
    Почему клуб не стоит жалеть.

    Иногда день рождения совпадает с годовщиной смерти кого-то из близких. Такая дата превращается в крайне сложный день. Искренне радоваться или всецело грустить не выходит, эмоции скачут и распыляются, к вечеру тянет слиться с кроватью и тупо молчать. Эта история не про «Тосно».

    По сети тиражируется ложный тезис: «Тосно» выиграл мегадушевный финал и лишилась заслуженных еврокубков за один вечер. Но никакие деспоты не отнимали у «Тосно» возможность побыть золушкой – клуб сам и осознанно отказался от матчей с условным «Челси». Штука в том, что для попадания в Лигу Европы нужна не только победа во второстепенном турнире. УЕФА свято продвигает имидж ЛЕ и требует от участников финансовых гарантий, инфраструктуры и кучу других мелочей.

    «Тосно»

    У «Тосно» нет ничего – только долги на 200 с лишним миллионов рублей. Единственный спонсор (компания Fort Group) бросил команду прошлой осенью, чтобы очиститься от убыточных историй перед кредитом на постройку недвижимости. Перед расставанием FG выделила «Тосно» 350 миллионов рублей – это вдвое меньше прожиточного минимума в Премьер-лиге. В какой-то момент игроки так соскучились по зарплате, что бойкотировали тренировки и контрольные матчи на турецких сборах.

    Страшно представить номера, в которых жили парни. Еще страшнее – конец сезона при отсутствии газпромовских денег за Заболотного. Вероятно, никакой командировки в Волгоград просто из-за банкротства примерно в начале весны. И такой организм нужно пустить в Европу? Ни в коем случае.

    «Тосно» осознал это раньше остальных. Клуб просто не подал заявку на предварительную аккредитацию в ЛЕ, хотя поднимался по кубковой сетке. Чтобы осознать масштаб бедствия: проблему решил даже курский «Авангард». РФС открыто и без зазрений совести разложил ситуацию, пока Погребняк выпивал из трофея в раздевалке: «Просрочены сроки на лицензирование в еврокубках. Команда точно не сыграет в групповом этапе Лиги Европы». Скрывать действительно нечего – у «Тосно» даже стадиона нет. Буфер на аренду «Петровского» тоже закончился.

    «Сибирь» напоминает, что эфемерный шанс на сказку маленького клуба в большом турнире не нужен российскому футболу. Во всяком случае, не сейчас. Наши команды только что выдали достойный евросезон и вернули третий слот в Лиге чемпионов. Закрепиться в рейтинге УЕФА и сохранить квоту хотя бы на несколько лет гораздо важнее покера Обамеянга на глазах мушкетера в бело-зеленом шарфе. «Уфа» или «Арсенал» на порядок надежнее в том, чтобы накопить хоть какие-то баллы. «Тосно» нужно хотя бы выжить.

    Следующий осенью клуб погрузится в коматоз. Потенциальных спонсоров нет – можно рассчитывать на бюджет Ленинградской области (оттуда вырывается даже питерское «Динамо») или попросить помощи у Путина (очередной стыд). Оба варианта не повод для гордости перед европейской публикой, которая обратит внимание на Восток после чемпионата мира. У страны есть призрачный, но грандиозный шанс на признание внутри богемы. Нужно его беречь.

    «Мы живы» (главный тренер «Тосно» после победы в Кубке России)

    Спасибо, парни. Это было красиво. Искренне хочется такие тексты больше никогда не писать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 2 Голосов: 27
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 12 мая 2018, 16:35

      Лично мне жаль, сказка не состоялась до конца. Ещё один тостосум поигрался в футбол и бросил команду... Команда с мест военных сборов моего Папы возвращается в небытие I лиги, а может и вообще исчезнуть. Существование команд за счёт бюджетов областей, это позор для местных толстосумов. Пусть достают деньги из своих кошельков, уверен в большинстве областей таких богачей хватит, но жлобство процветает...

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 мая 2018, 08:47

      Предвзятость и цинизм написанного налицо... Интересно даже, что бы сказал автор этой статейки, если бы Тосно был не из Ленинградской обл, а например..., из Московской...

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > BarStep 12 мая 2018, 11:54

      Написано всё по делу. Ошибка автора статьи в не корректном написании заголовка. Нужно было перед словом "Хорошо" написать - "Почему".

      0
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      Рейтинг: +23

      Липецк1980 12 мая 2018, 06:52

      Команда заслужила играть в Европе, а ей не разрешают! Большая беда - не игроков, а системы распределения денег в спорте. Ведь жалко же и игроков, тренеров и болел! Заслужили ведь именно они. Уфа и Арсенал к этому отношения не имеют, а будут играть (одна из них, скорее всего).
      Решение простое - Газпрому не выделять деньги только Зениту по 500000 долларов, а распределить их между командами РФПЛ. Будет и конкуренция между клубами. (Это касается не только Газпрома). А так, почему, получая такие деньги игроки Зенита занимают места ниже 3. Парадокс!

      2
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 11 мая 2018, 12:34

      вот уж игроков Тосно не обвинишь что играют за деньги, как того-же дзюбину, который за счет бюджета тульской области играл против "своего" клуба, за счет рабочих и детей, за счет ДЮШСа и других бюджетных детско-юношеских кружков.

      2
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 11 мая 2018, 12:28

      Футболисты стали обладателями кубка России и болелы должны гордиться ими. Им не повезло что они выиграли его с этим клубом. Они заслужили играть в Европе.

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 11 мая 2018, 12:08

      Горько за Тосно

      4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 11 мая 2018, 10:24

      Парни заслужили играть в ЛЕ. Не их вина в этой ситуации. Никитос, а такие гнусные статейки лучше больше не пиши....

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > zenitforever2015 11 мая 2018, 12:10

      Разве он обвиняет футболистов?
      У нас в России есть голоса и покруче,чем у Киркорова, а представляет Россию Самойлова)))
      Ребята может и заслужили играть в ЛЕ,да с хозяином не повезло..

      4
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      Рейтинг: +37

      basnikkon > zenitforever2015 11 мая 2018, 13:21

      А где-то написано, что это их вина?

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 мая 2018, 08:01

      Не факт, что середняк РФПЛ сыграет лучше.
      Все орут, что Кубок России никому не нужен. Вот сейчас, когда отберут у них ЛЕ, на него вообще все забьют. Дворовый турнир.
      Жаль не столь Тосно, сколько нормальных питерцев. Тосно куда более питерский клуб по духу и по составу, чем газмяс, если так разобраться. Миша Боярский подтвердит.

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > Danish Dynamite 11 мая 2018, 12:38

      причем тут газ и мяс? газдерьмо это будет точнее.

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 11 мая 2018, 06:16

      Циничная статья по сути и полуграмотная по форме. Пусть Авангард в Европе играет.

      2
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      Рейтинг: +37

      basnikkon > victosha 11 мая 2018, 13:23

      В чем цинизм? Подскажите – я не хотел

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > basnikkon 11 мая 2018, 14:29

      видимо в правде, которая через тосно оголяет проблемы всего нашего футбола, но большинству пользователей это невдомек и они предпочитают на фундаменте этого заголовка, продолжать мериться хозяйством, исходя из клубных принадлежностей и пристрастий.)))

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 мая 2018, 01:22

      В том то и дело, что парни из "Тосно" играют в футбол ради игры в футбол. А наши "профи" "работают ради бабла", а не играют в футбол ради футбола.

      4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > TUMS 11 мая 2018, 02:44

      Блэт. Плюс! Ребанный бомбардтр, не могут нормальную систему оценок сделать, лодыри

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