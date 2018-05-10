Хорошо, что «Тосно» не сыграет в еврокубках

Почему клуб не стоит жалеть.

Иногда день рождения совпадает с годовщиной смерти кого-то из близких. Такая дата превращается в крайне сложный день. Искренне радоваться или всецело грустить не выходит, эмоции скачут и распыляются, к вечеру тянет слиться с кроватью и тупо молчать. Эта история не про «Тосно».

По сети тиражируется ложный тезис: «Тосно» выиграл мегадушевный финал и лишилась заслуженных еврокубков за один вечер. Но никакие деспоты не отнимали у «Тосно» возможность побыть золушкой – клуб сам и осознанно отказался от матчей с условным «Челси». Штука в том, что для попадания в Лигу Европы нужна не только победа во второстепенном турнире. УЕФА свято продвигает имидж ЛЕ и требует от участников финансовых гарантий, инфраструктуры и кучу других мелочей.

У «Тосно» нет ничего – только долги на 200 с лишним миллионов рублей. Единственный спонсор (компания Fort Group) бросил команду прошлой осенью, чтобы очиститься от убыточных историй перед кредитом на постройку недвижимости. Перед расставанием FG выделила «Тосно» 350 миллионов рублей – это вдвое меньше прожиточного минимума в Премьер-лиге. В какой-то момент игроки так соскучились по зарплате, что бойкотировали тренировки и контрольные матчи на турецких сборах.

Страшно представить номера, в которых жили парни. Еще страшнее – конец сезона при отсутствии газпромовских денег за Заболотного. Вероятно, никакой командировки в Волгоград просто из-за банкротства примерно в начале весны. И такой организм нужно пустить в Европу? Ни в коем случае.

«Тосно» осознал это раньше остальных. Клуб просто не подал заявку на предварительную аккредитацию в ЛЕ, хотя поднимался по кубковой сетке. Чтобы осознать масштаб бедствия: проблему решил даже курский «Авангард». РФС открыто и без зазрений совести разложил ситуацию, пока Погребняк выпивал из трофея в раздевалке: «Просрочены сроки на лицензирование в еврокубках. Команда точно не сыграет в групповом этапе Лиги Европы». Скрывать действительно нечего – у «Тосно» даже стадиона нет. Буфер на аренду «Петровского» тоже закончился.

«Сибирь» напоминает, что эфемерный шанс на сказку маленького клуба в большом турнире не нужен российскому футболу. Во всяком случае, не сейчас. Наши команды только что выдали достойный евросезон и вернули третий слот в Лиге чемпионов. Закрепиться в рейтинге УЕФА и сохранить квоту хотя бы на несколько лет гораздо важнее покера Обамеянга на глазах мушкетера в бело-зеленом шарфе. «Уфа» или «Арсенал» на порядок надежнее в том, чтобы накопить хоть какие-то баллы. «Тосно» нужно хотя бы выжить.

Следующий осенью клуб погрузится в коматоз. Потенциальных спонсоров нет – можно рассчитывать на бюджет Ленинградской области (оттуда вырывается даже питерское «Динамо») или попросить помощи у Путина (очередной стыд). Оба варианта не повод для гордости перед европейской публикой, которая обратит внимание на Восток после чемпионата мира. У страны есть призрачный, но грандиозный шанс на признание внутри богемы. Нужно его беречь.

«Мы живы» (главный тренер «Тосно» после победы в Кубке России)

Спасибо, парни. Это было красиво. Искренне хочется такие тексты больше никогда не писать.