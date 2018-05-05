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  • Боярский сменил шарф «Зенита» на «Тосно». Актер поддерживает тосненцев на матче с «Динамо»

Боярский сменил шарф «Зенита» на «Тосно». Актер поддерживает тосненцев на матче с «Динамо»

5 мая 2018, 14:30
26

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский присутствует на матче 29 тура «Тосно»«Динамо», который проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Примечательно, что на шее у него надет шарф команды из Ленинградской области. Ранее артист всегда и везде появлялся в шарфе «Зенита».

Напомним, после встречи 28 тура «Зенит» – ЦСКА Боярский раскритиковал сине-бело-голубых и заявил, что теперь подумает о том, чтобы начать болеть за «Тосно».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
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DoNAld DUc
1525520137
Д'артаньян предал констанцыю
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Полная Канистра
1525520777
дело принципа !да пошли вы и запел свою песенку /Уеду срочно я из этих мест..../
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loko-the_best
1525520778
Налево пошел, кобель
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Жёлто-синий
1525521495
А в душе за зенит тут и дураку понятно
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vladik12
1525522064
Куда ж Вас, сударь, к черту, занесло.
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iBragim2102
1525522710
Каналья!
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Михаил_Боярский
1525522906
Это фотошоп! Я такого не делал!
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zigbert
1525525806
Это что то новое в его футбольных пристрастиях.
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BRO_football
1525526310
Подпись к фото: Все в Питере п******ы, один я д'Артаньян!
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OfaZavr
1525528413
довели преданного болельщика своей игрой до крайности, вот и решил показать действиями)
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