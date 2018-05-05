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    Боярский сменил шарф «Зенита» на «Тосно». Актер поддерживает тосненцев на матче с «Динамо»

    Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский присутствует на матче 29 тура «Тосно»«Динамо», который проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

    Примечательно, что на шее у него надет шарф команды из Ленинградской области. Ранее артист всегда и везде появлялся в шарфе «Зенита».

    Напомним, после встречи 28 тура «Зенит» – ЦСКА Боярский раскритиковал сине-бело-голубых и заявил, что теперь подумает о том, чтобы начать болеть за «Тосно».

    Источник: Twitter

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    05.05.2018 14:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +302

      mab1011 5 мая 2018, 19:11

      Хорошо, что Миша не в Москве живет- пришлось-бы 4 шарфа покупать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 мая 2018, 18:31

      Пиар?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 16:53

      довели преданного болельщика своей игрой до крайности, вот и решил показать действиями)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 мая 2018, 16:18

      Подпись к фото:
      Все в Питере п******ы, один я д'Артаньян!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 16:10

      Это что то новое в его футбольных пристрастиях.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 5 мая 2018, 16:06

      Проститутка питерская.Вот этим "мушхетер" и показал верность и преданность Зениту.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 мая 2018, 16:04

      Люби Зенит больше побед!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 5 мая 2018, 16:04

      Шило на мыло)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 5 мая 2018, 16:00

      не солидно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      порт 5 мая 2018, 15:53

      Ну вот, сглазил Миша Тосно.

      1
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