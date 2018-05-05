Боярский сменил шарф «Зенита» на «Тосно». Актер поддерживает тосненцев на матче с «Динамо»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский присутствует на матче 29 тура «Тосно» – «Динамо», который проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Примечательно, что на шее у него надет шарф команды из Ленинградской области. Ранее артист всегда и везде появлялся в шарфе «Зенита».

Напомним, после встречи 28 тура «Зенит» – ЦСКА Боярский раскритиковал сине-бело-голубых и заявил, что теперь подумает о том, чтобы начать болеть за «Тосно».