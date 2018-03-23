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Фанаты «Амкара» пожелали руководству клуба гореть в аду

23 марта 2018, 19:23
29

Фанатское объединение «Амкара» «Пермь Великая» опубликовало открытое письмо руководству клуба.

«Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызет? Нет, конечно. Вам п***й, сколько мячей «Амкар» пропустит за матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет играть.

Для вас, мрази, «Амкар» – это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день вы идете на свое рабочее место, чтобы заниматься «ничем» для развития клуба и команды.

Для фанатов же, «Амкар» – это жизнь. Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб – это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили.

Вчера было пробито очередное дно, на этот раз, прогнувшись под «Локомотив». Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов или это ваше естественное состояние?

В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине – на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы, ублюдки, не развалите наш любимый клуб.

Вы уже дали понять, что вам абсолютно п***й на болельщиков, игроков и все законы логики. Вы продаете матчи, унижаетесь, прогибаетесь, х*****те высказываниями своих легендарных игроков.

Ваш провальный менеджмент который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах все меньше и меньше народу. Люди не любят футбол? Нет. Люди поняли, что футбол не любите вы.

Нам не нужны ваши извинения – извинитесь перед игроками за предательство. Нам не нужны ваши компенсации – сохраните клуб, чтоб наши дети продолжили наше дело на трибунах. Бегите, крысы, с корабля! Терпилы ситуации вы, и это самые простые выражения, найденные в ваш адрес.

«Спасибо» за слитый сезон. «Спасибо» за домашки на выезде. «Спасибо», что продали все.

Но вам п***й на все наши слова. Поэтому горите в аду. Всего вам наихудшего.

С ненавистью и презрением, «Пермь Великая», – написано в группе «Перми Великой» «Вконтакте».

Напомним, что «Амкар» согласился на перенос домашнего матча 24-го против «Локомотива» в Москву. По информации Нобеля Арустамяна, пермяки получат за это 20 миллионов рублей.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (29)
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filosof sparty
1521822653
Мощно!!!
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alek-pashckov
1521823998
молодцы просто нечего довавить!!!
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Zenit-84
1521824071
Жестко и справедливо!
Ответить
Сибирь за Спартак
1521824118
Вот потому, что долго молчали и терпели, теперь получили, то что имеете. Раньше нужно было бойкотировать руководство. Или не видели того, что видел и говорил Гаджиев перед тем, как уйти? А в остальном, солидарен, но, как бы не поздно.
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rammax fcsm
1521824119
Молодцы, ребята!!!! Солидарен с простыми болелами Амкара!!
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порт
1521824279
А ведь они прав!!! Футбол должен быть для болельщиков, а не для отмывания бабла.
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Ахимас Вельде
1521824580
Отмудохать не пробовали?
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Asbjorn
1521825619
молодцы парни
Ответить
BRO_football
1521825717
Фанатское объединение Амкара? Оно, оказывается, существует! И сколько их там? Человек 10? Они и сами хороши! Судя по посещаемости, даже болельщикам абсолютно плевать на клуб! 6000 человек в среднем за матч в городе с населением в миллион человек! Это просто смешно! Цифры говорят за себя. Большинству жителей Перми плевать на свой футбольный клуб и на всё то, что в нём творится. А власть, как мы знаем, следует мнению большинства. В итоге, решение за руководством клуба.
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Сармат Ростов
1521827653
Душевно сказано!!! А главное - всё по делу. Поддерживаю "Пермь Великую"!!!!!
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