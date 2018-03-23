Фанаты «Амкара» пожелали руководству клуба гореть в аду

Крик души.Пусть предоставят отчёт болелам 20мил куда они потрачены будут!
Фанатское объединение «Амкара» «Пермь Великая» опубликовало открытое письмо руководству клуба.
«Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызет? Нет, конечно. Вам п***й, сколько мячей «Амкар» пропустит за матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет играть.
Для вас, мрази, «Амкар» – это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день вы идете на свое рабочее место, чтобы заниматься «ничем» для развития клуба и команды.
Для фанатов же, «Амкар» – это жизнь. Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб – это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили.
Вчера было пробито очередное дно, на этот раз, прогнувшись под «Локомотив». Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов или это ваше естественное состояние?
В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине – на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы, ублюдки, не развалите наш любимый клуб.
Вы уже дали понять, что вам абсолютно п***й на болельщиков, игроков и все законы логики. Вы продаете матчи, унижаетесь, прогибаетесь, х*****те высказываниями своих легендарных игроков.
Ваш провальный менеджмент который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах все меньше и меньше народу. Люди не любят футбол? Нет. Люди поняли, что футбол не любите вы.
Нам не нужны ваши извинения – извинитесь перед игроками за предательство. Нам не нужны ваши компенсации – сохраните клуб, чтоб наши дети продолжили наше дело на трибунах. Бегите, крысы, с корабля! Терпилы ситуации вы, и это самые простые выражения, найденные в ваш адрес.
«Спасибо» за слитый сезон. «Спасибо» за домашки на выезде. «Спасибо», что продали все.
Но вам п***й на все наши слова. Поэтому горите в аду. Всего вам наихудшего.
С ненавистью и презрением, «Пермь Великая», – написано в группе «Перми Великой» «Вконтакте».
Напомним, что «Амкар» согласился на перенос домашнего матча 24-го против «Локомотива» в Москву. По информации Нобеля Арустамяна, пермяки получат за это 20 миллионов рублей.