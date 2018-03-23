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    Фанаты «Амкара» пожелали руководству клуба гореть в аду

    Фанатское объединение «Амкара» «Пермь Великая» опубликовало открытое письмо руководству клуба.

    «Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызет? Нет, конечно. Вам п***й, сколько мячей «Амкар» пропустит за матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет играть.

    Для вас, мрази, «Амкар» – это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день вы идете на свое рабочее место, чтобы заниматься «ничем» для развития клуба и команды.

    Для фанатов же, «Амкар» – это жизнь. Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб – это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили.

    Вчера было пробито очередное дно, на этот раз, прогнувшись под «Локомотив». Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов или это ваше естественное состояние?

    В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине – на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы, ублюдки, не развалите наш любимый клуб.

    Вы уже дали понять, что вам абсолютно п***й на болельщиков, игроков и все законы логики. Вы продаете матчи, унижаетесь, прогибаетесь, х*****те высказываниями своих легендарных игроков.

    Ваш провальный менеджмент который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах все меньше и меньше народу. Люди не любят футбол? Нет. Люди поняли, что футбол не любите вы.

    Нам не нужны ваши извинения – извинитесь перед игроками за предательство. Нам не нужны ваши компенсации – сохраните клуб, чтоб наши дети продолжили наше дело на трибунах. Бегите, крысы, с корабля! Терпилы ситуации вы, и это самые простые выражения, найденные в ваш адрес.

    «Спасибо» за слитый сезон. «Спасибо» за домашки на выезде. «Спасибо», что продали все.

    Но вам п***й на все наши слова. Поэтому горите в аду. Всего вам наихудшего.

    С ненавистью и презрением, «Пермь Великая», – написано в группе «Перми Великой» «Вконтакте».

    Напомним, что «Амкар» согласился на перенос домашнего матча 24-го против «Локомотива» в Москву. По информации Нобеля Арустамяна, пермяки получат за это 20 миллионов рублей.

    Источник: «ВКонтакте»

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    23.03.2018 19:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 марта 2018, 17:25

      Крик души.Пусть предоставят отчёт болелам 20мил куда они потрачены будут!

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 13:48

      Жест отчаяния.Пермских болельщиков можно понять.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 13:15

      так то и руководство можно понять раз такая беда с деньгами, тем более они же не игру продали а всего лишь место ее проведения.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Sosna69 24 марта 2018, 00:26

      Сильно, смело и правдиво!

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 23 марта 2018, 23:58

      А можно лайк авторам письма как-то поставить тут?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Smekaev 24 марта 2018, 12:17

      ссылка в источнике. в вк можно лайкнуть

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 марта 2018, 23:23

      Респект пермякам. Солидарен с вами.

      3
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      Рейтинг: +452

      denzillo > Diesel133 25 марта 2018, 12:24

      Молодец! А теперь иди и пиши такое же гневное письмо руководству Локо, что так мол и так -Мы великие паровозники не нуждаемся в подкупе чемпионства, и презираем вас за этот перенос! =))

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > denzillo 25 марта 2018, 18:11

      руководство Амкара сами не хотят играть на своем поле, так что с херов ли я должен кому-то что-то писать??

      0
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      Рейтинг: +807

      jet andy 23 марта 2018, 23:07

      В правительстве такие же "приличные" люди сидят как в их руководстве. Главное кусочек побольше в карман положить, и насрать на всё и всех.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 марта 2018, 21:43

      с 20млн может зп хоть выплатят, а может и нет

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > iBragim2102 24 марта 2018, 12:03

      ЗП они себе выплатят, уроды.....

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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 23 марта 2018, 21:27

      Гады управляют

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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 23 марта 2018, 21:06

      Тут, похоже, вся РФПЛ продажная.

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