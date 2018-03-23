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  • Арустамян: «Амкар» получит 20 миллионов от «Локомотива» за перенос матча»

Арустамян: «Амкар» получит 20 миллионов от «Локомотива» за перенос матча»

23 марта 2018, 19:00
36

По информации футбольного комментатора Нобеля Арустамяна, «Локомотив» заплатит 20 миллионов рублей «Амкару» за перенос матча 24-го тура РФПЛ в Москву.

«Главная причина, по которой «Амкар» согласился играть с «Локомотивом» в Москве, — это то, что москвичи полностью берут на себя перелет, проживание пермяков в столице, а также билетную программу.

По моей информации, «Амкар» за все эти истории получит около 20 миллионов рублей. Такую сумму заплатит «Локомотив». Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе — плюс-минус, но «Амкару» достанется примерно 20 миллионов рублей», – приводит слова Арустамяна «Чемпионат» со ссылкой Youtube-канал «Ставка TV».

На момент публикации видео удалено с канала.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Арустамян Нобель
Комментарии (36)
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Бухбух
1521821194
" Не... Спартак меньше предложил" - подумали в "Амкаре" и согласились провести игру в Москве, а не в Хабаровске.
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VVM1964
1521821237
Надо узаконить эту практику и я думаю такие клубы как Зенит , Спартак и пр . должны скупить все гостевые матчи и играть только дома " не царское это дело " мотаться по нашей бескрайней Родине . )))
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3a zenit
1521821251
нормас,у всех на глазах официально Локо купил матч с Амкаром.
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Jenea83
1521823403
Борьба за чемпионство обостряется))))
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Joko21
1521824198
Спартак еще стопорнет пермяков в Москве на свой матч и как раз Амкар поправит свое финансовое положение!
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ВасяК
1521824254
Мне вот хочется спросить у Шпалыча,что он разводил димагогию,на счёт переноса игры Спартака с КС,на более теплое время,на их поле???А не на свою арену!!!Шпалыч,ты как гейропа,лишь бы уколоть Спартак (Россию)!!!
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Сибирь за Спартак
1521824409
30 серебренников, удавитесь.
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mdu86
1521826555
Стесняюсь спросить, а этой армянской сплетнице сам Геркус позвонил и рассказал? Локомотив не виноват, что Амкару запретили играть в Перми! Если бы игру назначили в Хабаровске, то все бы были рады? Ну болельщики ЦСКА и Спартака уж точно... Почему железнодорожники должны страдать, лететь на край света, играть в жуткий холод и диких условиях, тем более что такой выезд в Хабаровск уже был?! Не нужно выставлять ситуацию так, будто игру из Перми перенесли в Москву по инициативе Локомотива, это не так! А вообще каждый год на эти мучения Амкара и других похожих команд просто уже не возможно смотреть! Ну если нет у вас финансов, то не лезьте вы в РФПЛ, играйте в ФНЛ! Вспомните Томь, как только они выходят в вышку, сразу начинается сбор средств с миру по нитке...Похоже и правда нужно сокращать количество команд в РФПЛ
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KalterJax
1521831312
В бою все средства хороши ) можно так же вспомнить зенитовские выкрутасы с выходом легионера превышая лимит, оставаясь безнаказанными, странные гинеровские победы ЦСКА в бытность его чемпионства, отсутствия наказания для вернблума за удар локтем в лицо! административный ресурс уже применяют все! почему Локо не может?
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Gory One
1521832028
... А в чем виновен Амкар? Разве пермяки взяли с размаху и сами себе запретили играть на своем стадионе? Нет. Пермь, согласно регламента, может выбрать любой стадион требуемой категорийности? Да. Регламент принимался с участием всех клубов РФПЛ (включая Спартак)? Да. Имеет право формальный хозяин матча на выручку от билетов? Да. Имеет право Амкар получить компенсацию своих расходов (проживание, питание, аренда)? Да. ....................... В чем проблема мясные?
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