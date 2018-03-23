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    Арустамян: «Амкар» получит 20 миллионов от «Локомотива» за перенос матча»

    По информации футбольного комментатора Нобеля Арустамяна, «Локомотив» заплатит 20 миллионов рублей «Амкару» за перенос матча 24-го тура РФПЛ в Москву.

    «Главная причина, по которой «Амкар» согласился играть с «Локомотивом» в Москве, — это то, что москвичи полностью берут на себя перелет, проживание пермяков в столице, а также билетную программу.

    По моей информации, «Амкар» за все эти истории получит около 20 миллионов рублей. Такую сумму заплатит «Локомотив». Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе — плюс-минус, но «Амкару» достанется примерно 20 миллионов рублей», – приводит слова Арустамяна «Чемпионат» со ссылкой Youtube-канал «Ставка TV».

    На момент публикации видео удалено с канала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.03.2018 19:00
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +111

      baddy 24 марта 2018, 14:32

      А может не за перенос матча, а за слив речь идет.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 13:41

      Можно было попросить побольше.Торг уместен.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 10:11

      ладно если Локо только сторонние вещи оплатил а не результат тогда ничего страшного.

      1
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      Рейтинг: +452

      denzillo > OfaZavr 25 марта 2018, 12:12

      Да какие там сторонние вещи?! Разве не понятно, что чинуши тянут за уши паровоз к титулу! Типо для развития РФПл надо чтобы чемпионат брали периодически все команды иногда, а остальное всё-бомжам =)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > denzillo 25 марта 2018, 12:23

      ну мы же знаем наверняка, поэтому остается только догадываться))

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 24 марта 2018, 08:31

      Амкар, ты должен, как минимум не проиграть!!!
      Тогда все всё забудут!!!

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 марта 2018, 00:06

      хитрожопые хотят бабло получить

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 марта 2018, 22:52

      Это называется: официально договорились слить матч. Других слов подобрать невозможно. А чё не в Сочи? Локо мог бы проплатить, всеж не Хабаровск.

      1
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      Рейтинг: +14

      medvedev-555 23 марта 2018, 22:51

      Не вижу разницы, чтобы заплатить Амкару за игру на Локомотиве, и заплатить за проигрыш их.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 марта 2018, 22:44

      Аммиачные ловко обстряпали комбинацию: Пообещали пригласить на Луне сыграть или,в крайнем случае,-в Хабаровске.Локо повёлся на уловку.Итого: 20 лямов заработали.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 марта 2018, 22:44

      Чтобы вылетели в фнл

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 23 марта 2018, 22:13

      Ну возможно не подкуп матча. Но если Амкару запрещают играть в Перми, так почему игра переносится на поле соперника а не на нейтральное поле? Сыграли бы в Уфе или Самаре.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Tuxuu777 23 марта 2018, 23:11

      про Уфу все дружно забыли и предлагали играть в Хабаре. Догадайтесь с 3-х раз, кому это было нужно...

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      Рейтинг: +361

      sergan113 > Tuxuu777 24 марта 2018, 08:12

      Я так понимаю, за резервное поле надо заплатить , а денег нет. На Уфу не хватает, а в Хабаровске подешевле, но это естественно локо не устраивало.Вот и нашли вариант. Может и зря все шумят ,представьте Амкар выиграет да еще нормальные деньги заработает.

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