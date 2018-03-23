Арустамян: «Амкар» получит 20 миллионов от «Локомотива» за перенос матча»

По информации футбольного комментатора Нобеля Арустамяна, «Локомотив» заплатит 20 миллионов рублей «Амкару» за перенос матча 24-го тура РФПЛ в Москву.

«Главная причина, по которой «Амкар» согласился играть с «Локомотивом» в Москве, — это то, что москвичи полностью берут на себя перелет, проживание пермяков в столице, а также билетную программу.

По моей информации, «Амкар» за все эти истории получит около 20 миллионов рублей. Такую сумму заплатит «Локомотив». Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе — плюс-минус, но «Амкару» достанется примерно 20 миллионов рублей», – приводит слова Арустамяна «Чемпионат» со ссылкой Youtube-канал «Ставка TV».

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