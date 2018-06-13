«Амкар» закрылся. Тут – детали о его смерти

Команду тупо бросили.

Как такое произошло?

«Амкар» почти прекратил существование еще зимой. Тогда в клубе заявили, что команде нет денег даже на скромные сборы. Однако ресурса все-таки нашли – помогло руководство края. Для тех, кто не знает: в Перми на каждый спонсорский рубль клубу выделяется рубль из краевого бюджета. Эдакая схема 50/50. По сути, такая стратегия должна мотивировать команды искать спонсоров, при этом при получении даже минимальных денег сумма удваивается.

На теории – идеально. На практике – провально. В Перми никому не нужен большой спорт. Исключение – баскетбольная «Парма», которая стала наследником великого «Урал-Грейта». Да и там считают каждую копейку. Но сравнивать баскетбольные и футбольные бюджеты – смешно.

В регионе давно идет чехарда со сменой власти. Еще лет 15 назад спонсорам давали льготы за инвестиции в большой спорт. После их отмены крупные игроки потеряли всякий интерес вписываться в эту историю. А жертвой стали клубы и их болельщики. Тот же «Амкар» еле как подписывал титульные контракты с иногородними «Банком Москвы» и «Уралкалием», чтобы закрыть долги за прошлые сезоны. Теперь и эти деньги испарились. В последние месяцы футболисты бились за Премьер-лигу, остальные сотрудники работали в штатном режиме. Но людям просто не платили зарплату.

Алексей Гасилин в интервью «Бомбардиру» рассказал: «Проблемы с окладами в «Амкаре» всегда были – ни для кого не секрет. Раньше задерживали деньги по пару месяцев, но в итоге выплачивали. В этот раз перед последним матчем сказали: «Выполняйте задачу остаться в РФПЛ – до конца мая мы все закроем». Но 15 июня будет три месяца, как сидим без окладов и премиальных. Приходится тяжело, все-таки у всех дети и жены. Ты заработал деньги, должен получить их в определенный день, но не можешь рассчитывать на это. Не знаешь, как долго еще просидишь без зарплаты. Это очень давит».

«Амкар» умер. Онлайн последнего дня

Но игроки до последнего надеялись, что все будет хорошо. Другие сотрудники почуяли, что здесь ловить нечего сразу после окончания сезона: из клуба ушли доктора, массажисты, пресс-атташе и видеооператор. Все остальные были на низком старте, чтобы забрать трудовую.

На той неделе просочился инсайд, что президент команды Геннадий Шилов заявил о закрытии команды. Сегодня об этом объявили официально.

Можно ли было спасти команду?

В клубе в последние пару лет висела ненормальная атмосфера. У болельщиков возникало много вопросов о том, куда деваются деньги. Вполне логично: вы продали Селихова с Джикией, получив сумму, равную годовому бюджету команды. Ок, вы покрыли долги прошлых лет, но как же деньги, уже выделенные на сезон? Где финансовое планирование? Клуб же не идет на сознательное банкротство?

У людей претензии к двум сторонам.

Первая – руководство клуба. Обозначенные выше вопросы красноречивы. Источник «Бомбардира» заявил, что в «Амкаре» о краже средств говорили не один месяц, но тихо и спокойно, не имея на руках прямых доказательств. Обвинения сыпались в адрес гендиректора Резвухина и исполнительного директора Маслова. Но как бы то ни было, последний, по информации «Бомбардира», до последнего искал способы сохранить команду.

Вторая – руководство края. Нынешний губернатор Максим Решетников до выборов ходил на каждый домашний матч «Амкара», а после избрания пропал. Затем началось избегание вопросов от людей по поводу тяжелого состояния футбола и хоккея в регионе. Формально претензий к действующей власти нет – они выделили ровно столько денег, сколько полагалось. Но:

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Чиновники закрылись от людей. Шли разговоры, что губернатор в марте поставил задачу выйти в финал Кубка России. В таком случае команда получила бы дополнительные деньги. Не вышло. Ситуация стала аховой, а Гаджиева уволили.

Кстати, недавно в прессе писали о выделенном 161 миллионе рублей из краевого бюджета. Источник в клубе заявил, что эти деньги уже давно потрачены. Теперь руководство Пермского края ищет ресурсы, чтобы просто закрыть оставшиеся долги. А их много.

Ситуация в клубе настолько критичная, что команда принципиально боролась за место повыше в таблице. Например, если бы «Амкар» занял 11-е место, то это позволило бы выплатить всем людям в клубе зарплату за месяц. Но здесь еще подвернулся и чисто игровой фактор – пермяки играли неважно весь сезон и избежали вылета только благодаря стыковым матчам с «Тамбовом», которому, Премьер-лига пока не нужна. Иначе почему место «Амкара» займет «Анжи».

Что теперь?

В Перми собирают новую команду для заявки в ПФЛ – «Звезда». Президентом клуба станет Алексей Попов, а главным тренером – Константин Паромонов. Оба – легенды «Амкара».

Команда с названием «Звезда» уже существовала в городе. В честь нее и назвали стадион. Особых успехов она не добилась, а в 90-е прекратила существование. Тогдашние болельщики назвали «Амкар» убийцей «Звезды», хотя эти истории не имеют связи между собой. Собственно, как и сейчас. Просто бывшие игроки сохраняют большой футбол в Перми.

Сами же фанаты красно-черных не планируют болеть за новый-старый клуб. 12 июня был не только день России, но и день города. Пару сотен болельщиков «Амкара» вышли на центральную площадь Перми с атрибутикой и кричалками. Все надеялись, что они поют во славу клуба, который сможет выжить. Фанаты старались привлечь внимание общественности. Как оказалось, они лишь отпели любимую команду.

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