7 историй, когда за ЧМ-2018 стыдно

Лагерь для бомжей, отстрел собак и другие ужасы.

Неправильные марки

10 мая почта выпустила восемь официальных марок к ЧМ-2018. Каждая отсылает к одной из групп: символика, национальные флаги, футбол, красота. Но даже бабушки из отделения Кутлубукаша в шоке: Криштиану играет за Саудовскую Аравию. Кроме этого абсурда, есть и Гарет Бэйл в синих шортах, хотя его сборная в принципе не приедет.

Заболевший живот перед контрольной – более убедительная отмазка, чем оправдание главного редактора марок в России. Елена Диденко сказала: «Это авторская работа с материалом. Художники изучали игровые моменты по видео и фото. Но они не учитывали, что тот же Роналду из другой команды, а Бэйл не выступит на турнире.

Еще раз: форма и игроки – условные. Совпадения не то чтобы случайны, скорее – не запланированы. Нужны были яркие моменты и яркая цветовая гамма. Здесь вопрос больше художественного восприятия, чем футбольной достоверности». А можно было открыть Википедию.

Занавески в Ростове

На проспекте Шолохова есть аварийный дом. Его фасад недавно покрасили, но заброшенные окна выглядели страшно. Руководство города не отремонтировало окна (дело пары дней), а завесило их полотнами с счастливыми людьми. Уровень правдоподобности – учебник английского языка. На занавесках изображены люди в странных позах и явно преувеличенным чувством радости. Один даже играет на скрипке.

Реакция жителей в ростовском паблике – негодование. Но лучше так, чем с разбитыми стеклами. Или нет?

Памятник в Кольцово

В Екатеринбурге пообещали отреставрировать или поставить 29 памятников к чемпионату мира. Для постамента в честь самого турнира выбрали лучшее место. Конструкцию не придется искать – ее бросили в промзоне недалеко от аэропорта Кольцово. Телеграм-канал «Мутко против» уже пошутил: «Спасибо. Даже мемы придумывать не надо».

Телевидение в Сочи

Около моря вообще отключили телевизор и радио на 10 дней. Причину искали в необходимости прокачать сочинскую технику. Якобы она неспособна обеспечить прямой эфир всему миру (странная версия после Олимпиады). Все прозаичнее – с 21 по 31 мая на телебашню вешают праздничную гирлянду. Каким образом в 2018 году это связано с трансляцией – непонятно. Хорошо хоть отрубается все рабочее время: с 9 до 18 часов.

Промзона с розовыми окнами

В Калининграде шикарный стадион, но ведет к нему ровно одна дорога. Это значит, что каждый по пути на арену увидит почти заброшенную фабрику – и уже легендарный варочный цех целлюлозного комбината.

Сейчас здание принадлежит частному бизнесмену. Именно его попросили привести цех в порядок хотя бы внешне. Собственник ограничился бутафорскими наклейками на окна с занавесками, которые максимально не сочетаются с побитым красным кирпичом. Причем полотна прикрепили только с фронтальной стороны здания – сбоку все равно кошмар.

Отстрел собак

Убьют ли вашу собаку, если она потеряется перед ЧМ-2018? Это заголовок статьи на BBC. Проблема с отловом животных уже превращалась в скандал перед сочинской Олимпиады. Урок не извлекли: 30 марта в интернет попали планы РФС на эвтаназию 4 тысяч псов. И это только в столице – в других городах трубили о тендерах на расстрел. В таких случаях стреляют не боевыми патронами, а специальными капсулами. Собака умирает не сразу, а после 20 минут мучений. Садизм.

Зоозащитница Екатерина Дмитриева развернула целую войну против убийства бездомных животных перед ЧМ. Она добилась встречи с Мутко, и министр был в шоке и постановил принять меры против зверских способов. К счастью, новостей о застреленных собаках пока нет. Но само наличие тендеров – ересь.

Лагерь бомжей

Московские бомжи учат английский к чемпионату мира. Они очень стараются, чтобы их не вывезли за пределы города. Слухи об этом действительно есть, и это незаконно. Подобная практика была в Пекине-2008 (тогда вывезли около 2 миллионов человек) и на ОИ-1980 в Москве (знаменитые рейды на картошку за 101-й километр). Сейчас лагерь для неблагополучных граждан вроде как готовят в Светлогорске. Разумеется, никто не расскажет о том, что произойдет там в течение месяца. В Китае люди погибали.

Уже с марта полицейские просят раздавать горячие обеды бомжам во дворах, чтобы не портить облик города. Чуть ли не все социальные приюты сказали, что готовы принять людей на время чемпионата. Но мест не хватит. Проблема есть и в Татарстане: количество бомжей в Набережных Челнах с февраля увеличилось втрое. Видимо, их просто ссылают в этот город из Казани. Примерно, как мусор.

Игнашевич снова в сборной. Зачем?

Как же обидно, что Селихов пропустит ЧМ-2018