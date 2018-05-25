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    7 историй, когда за ЧМ-2018 стыдно


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    Голосов: 16
    25.05.2018 14:15
    Лагерь для бомжей, отстрел собак и другие ужасы.

    Неправильные марки

    10 мая почта выпустила восемь официальных марок к ЧМ-2018. Каждая отсылает к одной из групп: символика, национальные флаги, футбол, красота. Но даже бабушки из отделения Кутлубукаша в шоке: Криштиану играет за Саудовскую Аравию. Кроме этого абсурда, есть и Гарет Бэйл в синих шортах, хотя его сборная в принципе не приедет.

    Заболевший живот перед контрольной – более убедительная отмазка, чем оправдание главного редактора марок в России. Елена Диденко сказала: «Это авторская работа с материалом. Художники изучали игровые моменты по видео и фото. Но они не учитывали, что тот же Роналду из другой команды, а Бэйл не выступит на турнире.

    Еще раз: форма и игроки – условные. Совпадения не то чтобы случайны, скорее – не запланированы. Нужны были яркие моменты и яркая цветовая гамма. Здесь вопрос больше художественного восприятия, чем футбольной достоверности». А можно было открыть Википедию.

    Занавески в Ростове

    На проспекте Шолохова есть аварийный дом. Его фасад недавно покрасили, но заброшенные окна выглядели страшно. Руководство города не отремонтировало окна (дело пары дней), а завесило их полотнами с счастливыми людьми. Уровень правдоподобности – учебник английского языка. На занавесках изображены люди в странных позах и явно преувеличенным чувством радости. Один даже играет на скрипке.

    Реакция жителей в ростовском паблике – негодование. Но лучше так, чем с разбитыми стеклами. Или нет?

    Памятник в Кольцово

    В Екатеринбурге пообещали отреставрировать или поставить 29 памятников к чемпионату мира. Для постамента в честь самого турнира выбрали лучшее место. Конструкцию не придется искать – ее бросили в промзоне недалеко от аэропорта Кольцово. Телеграм-канал «Мутко против» уже пошутил: «Спасибо. Даже мемы придумывать не надо».

    Телевидение в Сочи

    Около моря вообще отключили телевизор и радио на 10 дней. Причину искали в необходимости прокачать сочинскую технику. Якобы она неспособна обеспечить прямой эфир всему миру (странная версия после Олимпиады). Все прозаичнее – с 21 по 31 мая на телебашню вешают праздничную гирлянду. Каким образом в 2018 году это связано с трансляцией – непонятно. Хорошо хоть отрубается все рабочее время: с 9 до 18 часов.

    Промзона с розовыми окнами

    В Калининграде шикарный стадион, но ведет к нему ровно одна дорога. Это значит, что каждый по пути на арену увидит почти заброшенную фабрику – и уже легендарный варочный цех целлюлозного комбината.

    Сейчас здание принадлежит частному бизнесмену. Именно его попросили привести цех в порядок хотя бы внешне. Собственник ограничился бутафорскими наклейками на окна с занавесками, которые максимально не сочетаются с побитым красным кирпичом. Причем полотна прикрепили только с фронтальной стороны здания – сбоку все равно кошмар.

    Отстрел собак

    Убьют ли вашу собаку, если она потеряется перед ЧМ-2018? Это заголовок статьи на BBC. Проблема с отловом животных уже превращалась в скандал перед сочинской Олимпиады. Урок не извлекли: 30 марта в интернет попали планы РФС на эвтаназию 4 тысяч псов. И это только в столице – в других городах трубили о тендерах на расстрел. В таких случаях стреляют не боевыми патронами, а специальными капсулами. Собака умирает не сразу, а после 20 минут мучений. Садизм.

    Зоозащитница Екатерина Дмитриева развернула целую войну против убийства бездомных животных перед ЧМ. Она добилась встречи с Мутко, и министр был в шоке и постановил принять меры против зверских способов. К счастью, новостей о застреленных собаках пока нет. Но само наличие тендеров – ересь.

    Лагерь бомжей

    Московские бомжи учат английский к чемпионату мира. Они очень стараются, чтобы их не вывезли за пределы города. Слухи об этом действительно есть, и это незаконно. Подобная практика была в Пекине-2008 (тогда вывезли около 2 миллионов человек) и на ОИ-1980 в Москве (знаменитые рейды на картошку за 101-й километр). Сейчас лагерь для неблагополучных граждан вроде как готовят в Светлогорске. Разумеется, никто не расскажет о том, что произойдет там в течение месяца. В Китае люди погибали.

    Уже с марта полицейские просят раздавать горячие обеды бомжам во дворах, чтобы не портить облик города. Чуть ли не все социальные приюты сказали, что готовы принять людей на время чемпионата. Но мест не хватит. Проблема есть и в Татарстане: количество бомжей в Набережных Челнах с февраля увеличилось втрое. Видимо, их просто ссылают в этот город из Казани. Примерно, как мусор.

    Игнашевич снова в сборной. Зачем?

    Как же обидно, что Селихов пропустит ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 мая 2018, 14:17

      Лично я не вижу ничего особенного в этом, у нас и без ЧМ проблемы регулярно случаются, и в других странах-хозяйках международных турниров бывает подобное постоянно.
      Половина "проблем" - вообще сугубо локального характера, особенно тема с побитыми стёклами. Просто растрындели на всю страну, а делов-то. Лично мне нравится, как выглядит кирпичная фабрика, я бы остановился и сделал бы фото, атмосферно выглядит. проблема же не в выбитых окнах, а в том, чтобы в этом здании не было рассадника наркомании, и чтобы оно никому на голову не упало.
      По поводу собак - ежегодно десятки тысяч россиян становятся жертвами нападения бродячих собак, периодически бывают и смертельные случаи - это официальная статистика. Я, как человек, на которого неоднократно нападали, не буду вставать в защиту бродячих неадекватных животных, рассадников болезней, также, как и в защиту тех, кто выгуливает своих собак без ошейников и намордников в неположенных для этого местах, чем нарушает закон. Отстрел собак - это плохо только тогда, если они умирают мучительной смертью, если это делается посреди белого дня на глазах у людей, особенно детей. Разумеется, это тупость. У нас просто ничего не привыкли делать тихо и аккуратно. ВВС сейчас по каждому поводу тявкать будет в сторону России.
      По поводу бомжей - права человека, это, конечно, хорошо, но давайте, как и с собаками, не лицемерить, а говорить правду - вы хотите видеть таких людей рядом со своим домом, работой, может рядом с детской площадкой, где играют ваши дети? А чего так? Всего-то могут напасть на человека, или заразить каким-то там туберкулёзом, к примеру. Не забывайте, что многие бомжи - это наркоманы, алкоголики, бывшие зеки - вы бы так хороших людей защищали.
      Лично я был приятно поражён, когда был последний раз в Москве - ни бомжей, ни бродячих собак, даже в спальном районе рядом с магазином, что работал допоздна, ни одного ханурика. Чувствуешь себя человек, что находишься в благополучном европейском городе.
      Да, это плохо, что государство не может решить проблему бомжей и собак, как аварийных зданий, в рабочем порядке, а только авралы перед значимыми событиями. Но давайте посмотрим, а в США эту проблему решили? То-то же.
      А те, кто громче всех кричат о правах людей и животных - вы что сделали? Готовы приютить их, помочь им материально? Отдадите часть своей зарплаты на содержанию приюта? Нет? А чего это? Куда подевалась вся ваша гражданская ответственность.

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Cules2013 28 мая 2018, 23:40

      Хеню не пиши и не сравнивай нашу страну с другими, заколебали такие как Вы. Я и так отдаю часть зарплаты на содержание приюта - налогами. Которые куда идут не понятно. Давайте выделим 0000,1 % от дохода от ресурсов на приюты...Этого будет достаточно чтобы накормить всех бомжей, одеть и пристроить всех собак. Пишешь херню...За кого гоняешь...За Путина ? Медведева? Хотя в нашей стране не привыкли к гуманности...лучше как в тридцать седьмом, *******, только теперь собак...и нищебродов( большинство которых нормальные люди) Так как бедность не порок. Вообще наличие нищих таком количестве в самой богатой стране по ресурсам - вот это позор...Настоящий позор - позорище. ЗП почтового работника - 23000 тыс. мес. позор ЗП в консерватории у администратора 7500 на пол ставки - позор. Отстрел собак- позор. ЗП у почтальона 2500 руб. - позор. Самоубийство этого почтальона позор. И сборная ленивых миллионеров - позор!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > илья 009 29 мая 2018, 02:06

      я с тобой согласен наполовину. я сам не из богатых, уж точно, и понимаю о чём ты. но, во-первых, далеко не всегда виновато государство в целом, у нас принято обсирать всех вокруг, никогда не ища проблем в себе, Путин или кто-либо ещё лично не отвечает за всё, что происходит в стране, за страну в целом - да, за конкретного начальника в конкретной гос. организации, что плохой управленец и деньги ворует - нет. Я на своём примере скажу, что я работаю в гос. учреждении с определённым уровнем автономии, и то, что мне заплатили меньше, чем я заслужил - это, скорее, прихоть моего начальства, которому всё мало, а не вина премьер-министра или президента или ещё кого-то. Зачастую работника обижает именно его работодатель и подставляют коллеги по работе, которые оказывается, гадюки, а не коллеги. Я уже не говорю о том, что у нас принято ныть, какой ты нищий, а у самого в заднем кармане 5 тыщ завалялось, а ты про них и забыл. Я таких часто встречаю - хорошая квартира, машина-иномарка, отдых на курортах, но денег нет, как жить дальше и т.п. Вот кто реально бесит.
      Во-вторых, ахинею пишешь ты, раз не понимаешь разницу между домашней собачкой и сворой бродячих собак, что нападает на людей, раз не понимаешь разницу между бедным человеком с зарплатой в 7 тыс. и туберкулёзным бомжом, что спит в канаве, а по утрам к тебе пристаёт "дай 3 рубля похмелится". Расстреливать бомжей я не предлагал, не придумывай.
      Понимаю, почему так тебя задело, но, на самом деле, тебе же будет лучше жить в более чистом и благополучном районе. Если ты чувствуешь солидарность с бомжами, то это странно. Если такая мать Тереза, то видимо плохо знаешь людей с улицы, как и животных.
      P. S. Я не ходил на выборы и ни за кого не голосовал. Для меня все политики из одного теста сделаны. И очень глупо считать, что если бы вместо Путина была Собчак или Навальный, то мы бы сразу зажили. Это клоуны, а не управленцы. Вон, в Украине тоже боролись за европейский зарплаты, за их ценности, за ЕС, выбрали "народного и демократичного" президента. Итог все знают.
      По поводу большой страны. США - большая страна, одна из лучших в мире, по крайней мере в плане экономики. Там что нет бомжей, нет гетто, нет проблемы бедных, ветеранов войны, инвалидов, нет бедных провинциальных захолустий? И чего-то у них ресурсов на всех не хватает в такой великой богатой стране? Или может во Франции рабочие ежегодно не бастуют из-за изменения трудового кодекса? Во многих благополучных странах мира, в среднем работают больше 8 часов/день, например в Японии или Великобритании, и конкуренция там выше, стрессы и т.п. и люди всё равно прыгают с мостов и крыш зданий.

      1
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      Рейтинг: +51

      Moriak93 26 мая 2018, 14:07

      Говно на вентилятор как обычно.Даже скучно вообще все это обсуждать.Вся статья видимо только ради того чтобы в комментах повизжали "Хнык хнык плак плак да чтож за страна такая Путин то Путин все" и прочее говно в таком духе.

      2
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      Рейтинг: +60

      djem94 26 мая 2018, 12:44

      Как можно быть такими подонками чтобы беззащитных собак,всех подряд,просто умертвлять.еще и тендер на убийство ставят.
      Как же мерзко теперь в России стало....

      4
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      Рейтинг: +185

      Shinra 26 мая 2018, 12:24

      Негуманно - это когда ради защиты животных опасности подвергаются люди, на которых могут напасть бродячие стаи. Пусть заряжают капсулы фентанилом каким-нибудь, безболезненная потеря сознания и смерть, без всяких мучений.

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 26 мая 2018, 12:04

      как это и бывает в стране, не забыли как красили траву в армии при приездах комиссий или генерала, показуха неистребима, замазать глаза ВСЕМ чтобы не увидели бестолковость чиновничества на местах.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 26 мая 2018, 10:07

      С такой кличкой и на свободе...))))))

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 26 мая 2018, 09:37

      А что вы хотите? Если такой пи**** как Боря Моисеев является заслуженным артистом этой страны, ни чего удивительного дальше быть не может

      1
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 26 мая 2018, 09:36

      Статейку пИснул типичный либераст , жиль что в комментах в основном какло и анальные.

      -3
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      Рейтинг: +489

      mikitka > ВАХАБИТ 26 мая 2018, 10:48

      серьёзно? либерасты виноваты в том, что в крупных городах РФ бомжей и бродячих собак критическое количество? или либерасты командуют местной властью, которая вытворяет полнейшую дичь при подготовке? а, может, либерасты дали дизайнить памятные почтовые марки людям, которые ВООБЩЕ НИЧЕГО не знают о футболе?

      6
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      Рейтинг: +60

      djem94 > ВАХАБИТ 26 мая 2018, 12:45

      Вахабит,тебя еще не взорвали в твоем селе горном?
      жаль,но мы все равно ждем когда таких шайтанов как ты отправят к тысяче девственниц))))

      -1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 26 мая 2018, 06:17

      Хотелось бы добавить .
      Как говорится-со стороны видней.
      К сожалению у вас ,слишком большой зазор между власть имущими (от Кремля до управдома) до народа....вякать дають,но к кормушке не подпускають ,да и прислушиваться тоже.
      ps Пока неизвестно,какой осадок оставит Чемп,ведь люди ждут праздника. Верят.
      А как все будет ,кто знает? Или всех в одну калитку загонят и на коротком поводке держать будут?

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 мая 2018, 01:12

      Многим ли стыдно?? Привыкли так жить, это стало нормой... Обратная сторона медали...

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