Как же обидно, что Селихов пропустит ЧМ-2018

Вместо турнира – костыли.

В этом сезоне Селихов Премьер-лиги Александр Селихов отыграл 21 матч и пропустил 18 голов. Он выходил за «Спартак» и в Лиге чемпионов, а капитан Артем Ребров заслуженно смотрел матчи со скамейки запасных. Потому что Селихов прогрессировал и стал лучше. Поэтому оказался он и в списке вратарей сборной на чемпионат мира. «Селихов был в расширенном составе, но из-за травмы мы его исключили», – рассказал Черчесов сразу после объявления списка игроков. Акинфеев, Лунев, Габулов, Джанаев, Гилерме – из этих голкиперов теперь выбирает главный тренер сборной. Селихову придется залечивать травму ахилла. Он пропустит около полугода.

Селихов должен был попасть в сборную. Тем более что 24-летний вратарь играет в российском топ-клубе. Все возможности для прогресса у него есть, а поездка на чемпионат мира дала бы ему важный опыт работы в составе сборной на крупном турнире. Через несколько лет, возможно, именно Селихову предстоит стать основным в сборной России. У нас не так много российских вратарей, которые в будущем могут выйти на новый уровень. «Когда-нибудь кто-то заменит и Акинфеева», – подтверждал все это сам Селихов.

Теперь он ходит на костылях, а потом будет прооперирован в итальянской клинике «Вилла Стюарт». Вот так вратарь «Спартака» поддерживал «Спартак-2» в матче заключительного тура ФНЛ. Его отловил фотограф «Спорт-Экспресса»:

В этом сезоне у Селихова уже был один неудачный момент, который подвел «Спартак». Говорят, из отпуска вратарь вернулся с лишним весом, а потом еще и опоздал на разбор игры «Атлетика». Из-за этого на матч с Бильбао Каррера поставил Реброва. «Спартак» пропустил три мяча и не смог пройти испанцев.

twit text — 1xbet (@1xbet_bk) 15 февраля 2018 г.

Каррера оправдывал вратаря и говорил только о собственном выборе, а Селихов тогда опубликовал в инстаграме забавный пост и посмеялся над слухами:

text Публикация от text (@selikhov57) 17 Фев 2018 в 10:34 PST

Потом вратаря не заявляли только из-за микротравмы, а сам Селихов заявил, что готов провести в «Спартаке» всю успешную карьеру. «Спартак» не против, но может арендовать другого вратаря, чтобы закрыть начало сезона. На чемпионате мира в составе россиян тоже будет тот, кто точно заслужил место в сборной меньше Селихова. Владимир Габулов столкнулся со сложностями в «Брюгге», где играет нестабильно или вообще сидит на скамейке. Сослан Джанаев долго лечил болячки, а теперь не прогрессирует в «Рубине». Гилерме хорош, но слишком много ошибается.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 26 августа 2017 г.

Селихов на их фоне был лучше, хотя и провел сезон не без проблем. Пусть гол от Фернандеша на последних минутах игры с «Локомотивом» ему будут припоминать еще долго, но нельзя забыть и парочку классных спасений.

twit text — Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 6 апреля 2018 г.

«После такого повреждения Селихов станет еще сильнее», – говорит о нем Стипе Плетикоса. Правда, абсолютно у всех после глупого повреждения вратаря на тренировке теперь возникли проблемы. Из-за травм сборная России потеряла Васина, Джикию и Кокорина. Теперь к ним добавился еще и Селихов. Все они могли усилить и совершить прорыв в собственной игре. Но за Селихова из этого списка обидно больше всего.

Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы