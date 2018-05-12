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    Как же обидно, что Селихов пропустит ЧМ-2018


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    Голосов: 6
    12.05.2018 19:10
    Вместо турнира – костыли.

    В этом сезоне Селихов Премьер-лиги Александр Селихов отыграл 21 матч и пропустил 18 голов. Он выходил за «Спартак» и в Лиге чемпионов, а капитан Артем Ребров заслуженно смотрел матчи со скамейки запасных. Потому что Селихов прогрессировал и стал лучше. Поэтому оказался он и в списке вратарей сборной на чемпионат мира. «Селихов был в расширенном составе, но из-за травмы мы его исключили», – рассказал Черчесов сразу после объявления списка игроков. Акинфеев, Лунев, Габулов, Джанаев, Гилерме – из этих голкиперов теперь выбирает главный тренер сборной. Селихову придется залечивать травму ахилла. Он пропустит около полугода.

    Селихов должен был попасть в сборную. Тем более что 24-летний вратарь играет в российском топ-клубе. Все возможности для прогресса у него есть, а поездка на чемпионат мира дала бы ему важный опыт работы в составе сборной на крупном турнире. Через несколько лет, возможно, именно Селихову предстоит стать основным в сборной России. У нас не так много российских вратарей, которые в будущем могут выйти на новый уровень. «Когда-нибудь кто-то заменит и Акинфеева», – подтверждал все это сам Селихов.

    Теперь он ходит на костылях, а потом будет прооперирован в итальянской клинике «Вилла Стюарт». Вот так вратарь «Спартака» поддерживал «Спартак-2» в матче заключительного тура ФНЛ. Его отловил фотограф «Спорт-Экспресса»:

    В этом сезоне у Селихова уже был один неудачный момент, который подвел «Спартак». Говорят, из отпуска вратарь вернулся с лишним весом, а потом еще и опоздал на разбор игры «Атлетика». Из-за этого на матч с Бильбао Каррера поставил Реброва. «Спартак» пропустил три мяча и не смог пройти испанцев.

    Каррера оправдывал вратаря и говорил только о собственном выборе, а Селихов тогда опубликовал в инстаграме забавный пост и посмеялся над слухами:

    text

    Публикация от text (@selikhov57)

    Потом вратаря не заявляли только из-за микротравмы, а сам Селихов заявил, что готов провести в «Спартаке» всю успешную карьеру. «Спартак» не против, но может арендовать другого вратаря, чтобы закрыть начало сезона. На чемпионате мира в составе россиян тоже будет тот, кто точно заслужил место в сборной меньше Селихова. Владимир Габулов столкнулся со сложностями в «Брюгге», где играет нестабильно или вообще сидит на скамейке. Сослан Джанаев долго лечил болячки, а теперь не прогрессирует в «Рубине». Гилерме хорош, но слишком много ошибается.

    Селихов на их фоне был лучше, хотя и провел сезон не без проблем. Пусть гол от Фернандеша на последних минутах игры с «Локомотивом» ему будут припоминать еще долго, но нельзя забыть и парочку классных спасений.

    «После такого повреждения Селихов станет еще сильнее», – говорит о нем Стипе Плетикоса. Правда, абсолютно у всех после глупого повреждения вратаря на тренировке теперь возникли проблемы. Из-за травм сборная России потеряла Васина, Джикию и Кокорина. Теперь к ним добавился еще и Селихов. Все они могли усилить и совершить прорыв в собственной игре. Но за Селихова из этого списка обидно больше всего.

    Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, «Спорт-Экспресс»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 мая 2018, 09:42

      за то габулов едет вот это усиление сборной)))

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 13 мая 2018, 08:08

      Из всех вратарей на чм заслужили ехать Акинфеев, Селихов и Гилерме, ну Лунев на перспективу

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2018, 00:21

      Вратарь-то хорош, но в воротах на ЧМ всё равно бы стоял Акинфеев, хотя галочка что участвовал всё равно была бы, конечно жалко

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 12 мая 2018, 22:25

      Спартак ......., а вот Селихов хорош, выздоравливай!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:52

      здоровья и удачного восстановления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 12 мая 2018, 20:23

      Cаня ждем,возвращайся скорей!!!

      3
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