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    Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы


    3.2
    Голосов: 14
    11.05.2018 13:40
    Черчесов удивил.

    Чемпионов в сборной мало

    В расширенный состав сборной России вошли только два представителя «Локомотива». Не очень сложно догадаться, что ими оказались братья Миранчуки. Они провели отличный чемпионский сезон и довели «Локомотив» до первого места. Остальных игроков чемпионской команды Черчесов вызовом обделил. Нет в сборной Денисова и Тарасова, а Гилерме и Игнатьев включены только в предусмотренный регламентом расширенный список. На сборе в Новогорске и Австрии их не будет.

    В обороне новичков нет

    Товарищеские матчи показали, что у сборной России есть серьезные проблемы с обороной. В списке вызванных игроков нет новых лиц, которые бы их решили. Березуцкие и Игнашевич отказались играть даже после всех похвал, Беляева главный тренер благополучно проигнорировал. В нашем альтернативном варианте стартового состава сборной мы объясняли, почему защитник «Арсенала» мог пригодиться российской команде. Пользы от него было бы больше, чем от условного Кутепова. Черчесов продолжает стоять на своем и вызывать защитников, которых он успел посмотреть.

    Ташаев и Дзюба доказали игрой

    Черчесов долго не замечал Ташаева, но тот сам попался ему на глаза. В сезоне у полузащитника «Динамо» уже семь голов и шесть передач. Говорят, им интересуются европейские команды, но Ташаев пока говорит о верности своему клубу. Задачи на вторую половину сезона «Динамо» решает во многом благодаря его вкладу. Рядом с Ташаевым можно поставить и Артема Дзюбу. Он уходил из «Зенита» в «Арсенал» за игровой практикой и голами. Артем так хотел в сборную, что пробился туда без закулисных историй. Все склоки с Черчесовым просто затмила его результативная игра.

    Заболотный разочаровал статистикой

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный постоянно вызывался Черчесовым в состав сборной. Теперь терпения не хватило и у него. Весной Заболотный за «Зенит» не забивал, а Роберто Манчини постоянно жаловался на слабую результативность от нападающих. Одним объемом работы на самом высоком уровне себя не проявишь. В сборную Заболотный попасть еще может, но для этого должен травмироваться кто-то из нападающих. Его и Дмитрия Полоза включили в расширенную заявку без присутствия на сборах. Шансов у них мало.

    Габулов – любимый вратарь

    Впервые за пять матчей Владимир Габулов остался в запасе «Брюгге», а его команда сразу прервала безвыигрышную серию. Бельгийская карьера Владимира Габулова пока складывается неудачно. Там он либо не играет, либо выходит и много пропускает. Черчесов давно знает способности опытного вратаря. Он поставил на первое место его умения, а не статистику. Кажется, что еще до окончательно сформированного списка из 23 человек мы уже знаем имя третьего голкипера команды. Уже хорошо, что хотя бы на место Акинфеева и Лунева ему будет сложно претендовать.

    Чалов все-таки в сборной

    Когда об этом спрашивали у Виктора Гончаренко, тренер ЦСКА благополучно уходил от ответа. Он утверждал, что вопросы о составе сборной надо задавать ее главному тренеру. Черчесов ответил вызовом Федора Чалова, который весной очень хорош. Форвард ЦСКА начал забивать с 9 апреля, а всего за этот месяц на его счету шесть голов и два паса. Игра с тульским «Арсеналом» вообще получилась исторической. Там Федор отправил сопернику три гола и стал самым молодым автором хет-трика в чемпионатах России с 2004 года. Шанс проявить себя в составе сборной Федор заслужил.

    Европеец тоже попал

    Постоянные травмы сделали из Дениса Черышева игрока ротации в «Вильярреале». В сборной его тоже едва попробовали в контрольной игре с Францией, но этого Черчесову хватило. Этот сезон в Испании складывался для Черышева тяжело. В среднем он выходил на поле по 39 минут за матч, а забить вообще смог только один гол. Для Черчесова наличие Черышева может стать серьезным козырем для усиления игры. По техническим умениям с ним тяжело сравнивать игроков российского чемпионата.

    Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018. Он будет сокращен до 23 человек.

    28 игроков на сборах:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА)

    7 дополнительных игроков

    Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев (оба – «Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков (оба – «Спартак»), Антон Швец («Ахмат»), Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»).

    7 крутых тренеров с зарплатой меньше, чем у Черчесова

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 14
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +32

      ил бади 3 июня 2018, 18:53

      С первой лиги взяли бы пару нападающих, и одного защитника ,попробовать. В вышке иностранцы рулят, а в первой наши забивают столько же!

      0
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      Рейтинг: +82

      serega200700 24 мая 2018, 10:55

      В нашей стране Мутко стал министром строительства))))) Так почему сборную не может тренировать усач)) Сейчас обгадится на ЧМ и к Мутко в замы. Строить светлое будущее))

      0
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      Рейтинг: +10

      Татьяна Данцерова 12 мая 2018, 22:30

      Габулов, Дзюба ,Жирков,Самедов,Комбаров ,Глушаков - лишние.

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 12 мая 2018, 22:02

      Черчесов лишний.

      4
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      Рейтинг: +13

      Карпухин Евгений 12 мая 2018, 21:10

      Оренбург - чемпион!!!!!!!!! Оренбург в РФПЛ!!!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Карпухин Евгений 29 мая 2018, 00:52

      попутал чё то....)

      -1
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 12 мая 2018, 17:37

      Я ОДНОГО НЕ ПОНИМАЮ! Если все вкурсе что наши топ футболисты не могут тягаться с другими, почему не собрать новую молодую и амбициозную сборную из молодых ребят, которые хорошо играют в высшей диге, и молодежке. Выйграть не выйграем но и проиграть необидно. Заодно молодеж получит очень ценный и полезный опыт, а у кого то и карьера в гору пойдет. И ведь проиграй с таким составом испании 10:0 никто даже слова не скажет (что вы хотели от неопытных юнцов). А в след ЧМ они бы не зассали

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Tim-Timmy 14 мая 2018, 06:15

      времени уже нет... когда было время - никому ничего не нужно было, только в уши сцали - всех порвем... а как до дела доходит - результат удручающий...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 мая 2018, 17:14

      Товарищи и братья, на чемпе нам всё равно ничего не светит, это было понятно ещё год назад... Предлагаю у кого есть билеты, просто съездить в красивые города, побывать на красивых стадионах и получить от этих поездок кайф... Рви жопу, не рви, потолок нашей сборной это 1/8 и это при хороших раскладах... Так зачем себя истязать, братцы? Лучше с горячими латиночками познакомиться, толку больше будет)

      3
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      Рейтинг: +532

      Бан 12 мая 2018, 16:44

      Кутепов, Габулов и Нойштедтер лишние. Чернышев непонятно.
      Остальные норм, лучше все равно нет.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 мая 2018, 12:13

      как говорят молдоване будем посмотреть

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 12 мая 2018, 12:05

      Габулов... Джанаев... Культяпов...
      Понятно, опять обосремся =)

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Sergil 23 мая 2018, 20:58

      причем с таким напором!!!!!

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