Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

Черчесов удивил.

Чемпионов в сборной мало

В расширенный состав сборной России вошли только два представителя «Локомотива». Не очень сложно догадаться, что ими оказались братья Миранчуки. Они провели отличный чемпионский сезон и довели «Локомотив» до первого места. Остальных игроков чемпионской команды Черчесов вызовом обделил. Нет в сборной Денисова и Тарасова, а Гилерме и Игнатьев включены только в предусмотренный регламентом расширенный список. На сборе в Новогорске и Австрии их не будет.

В обороне новичков нет

Товарищеские матчи показали, что у сборной России есть серьезные проблемы с обороной. В списке вызванных игроков нет новых лиц, которые бы их решили. Березуцкие и Игнашевич отказались играть даже после всех похвал, Беляева главный тренер благополучно проигнорировал. В нашем альтернативном варианте стартового состава сборной мы объясняли, почему защитник «Арсенала» мог пригодиться российской команде. Пользы от него было бы больше, чем от условного Кутепова. Черчесов продолжает стоять на своем и вызывать защитников, которых он успел посмотреть.

Ташаев и Дзюба доказали игрой

Черчесов долго не замечал Ташаева, но тот сам попался ему на глаза. В сезоне у полузащитника «Динамо» уже семь голов и шесть передач. Говорят, им интересуются европейские команды, но Ташаев пока говорит о верности своему клубу. Задачи на вторую половину сезона «Динамо» решает во многом благодаря его вкладу. Рядом с Ташаевым можно поставить и Артема Дзюбу. Он уходил из «Зенита» в «Арсенал» за игровой практикой и голами. Артем так хотел в сборную, что пробился туда без закулисных историй. Все склоки с Черчесовым просто затмила его результативная игра.

Заболотный разочаровал статистикой

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный постоянно вызывался Черчесовым в состав сборной. Теперь терпения не хватило и у него. Весной Заболотный за «Зенит» не забивал, а Роберто Манчини постоянно жаловался на слабую результативность от нападающих. Одним объемом работы на самом высоком уровне себя не проявишь. В сборную Заболотный попасть еще может, но для этого должен травмироваться кто-то из нападающих. Его и Дмитрия Полоза включили в расширенную заявку без присутствия на сборах. Шансов у них мало.

Габулов – любимый вратарь

Впервые за пять матчей Владимир Габулов остался в запасе «Брюгге», а его команда сразу прервала безвыигрышную серию. Бельгийская карьера Владимира Габулова пока складывается неудачно. Там он либо не играет, либо выходит и много пропускает. Черчесов давно знает способности опытного вратаря. Он поставил на первое место его умения, а не статистику. Кажется, что еще до окончательно сформированного списка из 23 человек мы уже знаем имя третьего голкипера команды. Уже хорошо, что хотя бы на место Акинфеева и Лунева ему будет сложно претендовать.

Чалов все-таки в сборной

Когда об этом спрашивали у Виктора Гончаренко, тренер ЦСКА благополучно уходил от ответа. Он утверждал, что вопросы о составе сборной надо задавать ее главному тренеру. Черчесов ответил вызовом Федора Чалова, который весной очень хорош. Форвард ЦСКА начал забивать с 9 апреля, а всего за этот месяц на его счету шесть голов и два паса. Игра с тульским «Арсеналом» вообще получилась исторической. Там Федор отправил сопернику три гола и стал самым молодым автором хет-трика в чемпионатах России с 2004 года. Шанс проявить себя в составе сборной Федор заслужил.

Европеец тоже попал

Постоянные травмы сделали из Дениса Черышева игрока ротации в «Вильярреале». В сборной его тоже едва попробовали в контрольной игре с Францией, но этого Черчесову хватило. Этот сезон в Испании складывался для Черышева тяжело. В среднем он выходил на поле по 39 минут за матч, а забить вообще смог только один гол. Для Черчесова наличие Черышева может стать серьезным козырем для усиления игры. По техническим умениям с ним тяжело сравнивать игроков российского чемпионата.

Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018. Он будет сокращен до 23 человек.

28 игроков на сборах:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА)

7 дополнительных игроков

Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев (оба – «Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков (оба – «Спартак»), Антон Швец («Ахмат»), Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»).

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