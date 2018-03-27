Альтернативная сборная России – как она выглядит

Мы нашли, кого еще можно вызвать, если травмы не оставят в покое наших футболистов.

Вратарь – Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)

Вызывать голкипера с подвала турнирной таблицы РФПЛ – не слишком хорошая идея, но это лучше, чем надеяться на ветерана со скамейки бельгийского клуба. Тем более что у самого Довбни сезон проходит неплохо (например, 179 минут матчей со «Спартаком»), да и интерес со стороны ЦСКА он заслужил не зря.

Вратарь худшего клуба РФПЛ – лучший в России. Пора в топ-клуб?

Левый защитник – Владимир Полуяхтов («Анжи»)

Полуяхтов стал лучшим игроком прошлого сезона по среднему количеству отборов (3,5 за игру), в нынешнем получается еще круче – 3,9, и снова абсолютное лидерство по этому показателю. 28 лет – как раз расцвет для защитника, пусть Полуяхтов и играет на краю.

Правый защитник – Андрей Ещенко («Спартак»)

Ещенко, едва не забивший бельгийцам на ЧМ-2014, проводит весьма удачный сезон, серьезно превосходя того же Игоря Смольникова по отборам (2,8 против 1,4) и перехватам (2,4 против 1,5). Спартаковцу уже 34 года, но, наблюдая за ним, кажется, что он почти никогда не устает. У Смольникова же удачных игр за сборную было очень мало.

Центральный защитник – Сергей Брызгалов («Анжи»)

«Анжи» – самая пропускающая команда наряду со «СКА-Хабаровском», но в том самом жестоком матче (0:6 от «Рубина») Брызгалов не играл. Что его отличает, так это умение сохранять концентрацию и читать игру. 2,5 перехвата за матч – тоже неплохой уровень.

Центральный защитник – Максим Беляев («Арсенал»)

У Беляева перехваты чуть хуже – 2,3. Но он точнее отдает передачи и чаще выносит мяч. Беляев был (и, похоже, остается) объектом интереса со стороны «Зенита» и «Спартака». Не исключено, что он сменит клуб еще до поездки на ЧМ, если на турнир его возьмет Станислав Черчесов.

Центральный защитник – Никита Чернов («Урал»)

Неожиданно! Да, это тот самый парень, который дебютировал в игре за сборную, ни разу не сыграв в матче РФПЛ (наши тогда уступили Австрии – 0:1). Но сейчас Чернов проводит очень неплохой сезон в «Урале», да и с цифрами порядок (отборы – 2,1, перехваты – 2,5). Почти два выигранных верховых единоборства за игру – тоже хороший результат, по точности передач – в двадцатке лучших (85,1%).

Левый полузащитник – Александр Ташаев («Динамо»)

Мог пойти по пути Зобнина, оставив «Динамо» ради «Спартака», но переподписал контракт с клубом, и сейчас набирается опыта в составе бело-голубых. Креативный дриблер, 4+3 по «гол плюс пас» за сезон в «Динамо» (у Жиркова 1+0, хотя он и играл в три раза реже).

Правый полузащитник – Олег Шатов («Краснодар»)

Хвалить пока особо не за что – в двух последних матчах «Краснодар» ничего не забил, но в первой весенней игре и сам Шатов выглядел неплохо, и клуб одержал качественную победу над «Ростовом». У Шатова мало по-настоящему мощных матчей за сборную России, но зато на его стороне опыт, а качества распасовщика и умение подавать стандарты – никуда не делись.

Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять

Центральный полузащитник – Сергей Ткачев («Арсенал»)

Из «Кубани» (вполне тогда успешной), ЦСКА и «Локомотива» в сборную не пробивался, а сейчас сможет? Конечно, классных полузащитников в распоряжении Черчесова сейчас много, но в пользу Ткачева говорит выступление в нынешнем сезоне (5+2 по «гол плюс пас») и универсальность (способен сыграть на любом месте в полузащите). При Слуцком, обожающем универсалов, Ткачев наверняка находился бы в обойме.

Центральный полузащитник – Юрий Газинский («Краснодар»)

Вернуть бы Газинского образца прошлой весны – было бы замечательно. Хотя и сейчас – более-менее, уж с пасом (84,2% точности) и перехватами (2,1 за игру) у него всегда было неплохо. За сборную полузащитник «Краснодара» немного поиграл (пять матчей), ездил с командой на Кубок конфедераций.

Центральный нападающий – Артем Дзюба («Арсенал»)

Тут все понятно и так. Дзюба за три матча успел набрать целых пять очков по системе «гол плюс пас» и после травмы Кокорина и грустной статистики Заболотного (шесть матчей – ноль голов) и так ясно, кто – лучший кандидат на включение в расширенный список. Интересно, произойдет ли это в конечном итоге.

Вот и альтернативная сборная:

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно