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    Альтернативная сборная России – как она выглядит


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    Голосов: 12
    27.03.2018 09:15
    Мы нашли, кого еще можно вызвать, если травмы не оставят в покое наших футболистов.

    Вратарь – Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)

    Вызывать голкипера с подвала турнирной таблицы РФПЛ – не слишком хорошая идея, но это лучше, чем надеяться на ветерана со скамейки бельгийского клуба. Тем более что у самого Довбни сезон проходит неплохо (например, 179 минут матчей со «Спартаком»), да и интерес со стороны ЦСКА он заслужил не зря.

    Вратарь худшего клуба РФПЛ – лучший в России. Пора в топ-клуб?

    Левый защитник – Владимир Полуяхтов («Анжи»)

    Полуяхтов стал лучшим игроком прошлого сезона по среднему количеству отборов (3,5 за игру), в нынешнем получается еще круче – 3,9, и снова абсолютное лидерство по этому показателю. 28 лет – как раз расцвет для защитника, пусть Полуяхтов и играет на краю.

    Правый защитник – Андрей Ещенко («Спартак»)

    Ещенко, едва не забивший бельгийцам на ЧМ-2014, проводит весьма удачный сезон, серьезно превосходя того же Игоря Смольникова по отборам (2,8 против 1,4) и перехватам (2,4 против 1,5). Спартаковцу уже 34 года, но, наблюдая за ним, кажется, что он почти никогда не устает. У Смольникова же удачных игр за сборную было очень мало.

    Центральный защитник – Сергей Брызгалов («Анжи»)

    «Анжи» – самая пропускающая команда наряду со «СКА-Хабаровском», но в том самом жестоком матче (0:6 от «Рубина») Брызгалов не играл. Что его отличает, так это умение сохранять концентрацию и читать игру. 2,5 перехвата за матч – тоже неплохой уровень.

    Центральный защитник – Максим Беляев («Арсенал»)

    У Беляева перехваты чуть хуже – 2,3. Но он точнее отдает передачи и чаще выносит мяч. Беляев был (и, похоже, остается) объектом интереса со стороны «Зенита» и «Спартака». Не исключено, что он сменит клуб еще до поездки на ЧМ, если на турнир его возьмет Станислав Черчесов.

    Центральный защитник – Никита Чернов («Урал»)

    Неожиданно! Да, это тот самый парень, который дебютировал в игре за сборную, ни разу не сыграв в матче РФПЛ (наши тогда уступили Австрии – 0:1). Но сейчас Чернов проводит очень неплохой сезон в «Урале», да и с цифрами порядок (отборы – 2,1, перехваты – 2,5). Почти два выигранных верховых единоборства за игру – тоже хороший результат, по точности передач – в двадцатке лучших (85,1%).

    Левый полузащитник – Александр Ташаев («Динамо»)

    Мог пойти по пути Зобнина, оставив «Динамо» ради «Спартака», но переподписал контракт с клубом, и сейчас набирается опыта в составе бело-голубых. Креативный дриблер, 4+3 по «гол плюс пас» за сезон в «Динамо» (у Жиркова 1+0, хотя он и играл в три раза реже).

    Правый полузащитник – Олег Шатов («Краснодар»)

    Хвалить пока особо не за что – в двух последних матчах «Краснодар» ничего не забил, но в первой весенней игре и сам Шатов выглядел неплохо, и клуб одержал качественную победу над «Ростовом». У Шатова мало по-настоящему мощных матчей за сборную России, но зато на его стороне опыт, а качества распасовщика и умение подавать стандарты – никуда не делись.

    Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять

    Центральный полузащитник – Сергей Ткачев («Арсенал»)

    Из «Кубани» (вполне тогда успешной), ЦСКА и «Локомотива» в сборную не пробивался, а сейчас сможет? Конечно, классных полузащитников в распоряжении Черчесова сейчас много, но в пользу Ткачева говорит выступление в нынешнем сезоне (5+2 по «гол плюс пас») и универсальность (способен сыграть на любом месте в полузащите). При Слуцком, обожающем универсалов, Ткачев наверняка находился бы в обойме.

    Центральный полузащитник – Юрий Газинский («Краснодар»)

    Вернуть бы Газинского образца прошлой весны – было бы замечательно. Хотя и сейчас – более-менее, уж с пасом (84,2% точности) и перехватами (2,1 за игру) у него всегда было неплохо. За сборную полузащитник «Краснодара» немного поиграл (пять матчей), ездил с командой на Кубок конфедераций.

    Центральный нападающий – Артем Дзюба («Арсенал»)

    Тут все понятно и так. Дзюба за три матча успел набрать целых пять очков по системе «гол плюс пас» и после травмы Кокорина и грустной статистики Заболотного (шесть матчей – ноль голов) и так ясно, кто – лучший кандидат на включение в расширенный список. Интересно, произойдет ли это в конечном итоге.

    Вот и альтернативная сборная:

    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал», РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +288

      Cнег 1 апреля 2018, 00:29

      МИХАИЛ МОРОЗОВ!!!
      СКОЛЬКО МОЖНО ПИСАТЬ НА САЙТЕ О ЧИСТОТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА?
      Не вызывают в России игрока... С подвала ...турнирной таблицы, в России не вызывают ИЗ подвала. Скоро ли вы выучите РУССКИЙ, писатели с хохляцким паспортом? Сколько можно свои хохляцкие обороты речи вставлять?

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 марта 2018, 22:03

      лучшие из худших уже показали себя так что смотрите сами

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 марта 2018, 17:15

      да любого в сборную позови только толку от этого не будет ! если уж грубо говоря самые сильные не могут нихрена то и эти бесхребетные что и основа ! Нету у нас команды и нету игроков !

      -1
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      Рейтинг: +10

      кузя 12 28 марта 2018, 15:21

      Иванов лучшего плеймекера у нас нет!

      0
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 28 марта 2018, 15:11

      Нихт шиссн!

      0
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 28 марта 2018, 09:50

      а я бы Аршавина вызвал хоть на 1 товарняк.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 28 марта 2018, 03:54

      Маразм))

      0
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      Рейтинг: +2

      dugnik1 27 марта 2018, 17:59

      Прогнозы фyтбольных матчей -> bets-info.ru

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 27 марта 2018, 13:44

      эта "сборная" не лучше той, что есть

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 марта 2018, 12:02

      в форс-мажорной ситуации можно и их попробовать, но реально на уровне тех кто сейчас в сборной лишь несколько из этого списка.

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