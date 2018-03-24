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    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно


    2.8
    Голосов: 12
    24.03.2018 12:40
    Наши ожидания – наши проблемы.

    Наверное, это уже стало традицией. Наши мысли портят впечатление от всего происходящего со сборной России. Сначала мы все время ждем чудес, а потом удивляемся их отсутствию. Сборная России проиграла Бразилии (0:3) и потерпела самое крупное поражение при Черчесове. Впервые в истории сборной россияне разгромно уступили дома. В обороне ужасно смотрелась тройка Кудряшов-Гранат-Кутепов, а Игоря Денисова точно не вызовут в команду. Визуально перспектив почти не видно, а они есть.

    Во-первых, мы вчера проиграли не Катару. Сборная Бразилии вышла играть на результат и отрабатывать тактику без Неймара. Тите сделал большой акцент на давление с флангов и переставлял игроков в центре. Дани Алвес и Марсело были едва ли не крайними нападающими, а Паулиньо по ходу матча выдвигался все выше. Сборная России не справилась с командой топ-уровня, игроки которой выступают в лучших европейских лигах. Ни один футболист из стартового состава сборной России не играет за пределами страны. Такие скорости игры и движение с мячом – новое и неизведанное для этих футболистов.

    Второе. Бразилия и Франция выбраны соперниками по товарищеским играм не для побед в этих самых играх. То, что россияне слабее, понятно еще до стартового свистка. Роль таких матчей – привлечение фанатов на трибуны, реклама сборной и проверка задумок под мощнейшим давлением. Пока сборная России не справляется совсем, но и здесь есть потенциал. Вспомните удивительный обмен голами с Испанией, после которого возобновились разговоры о европейских амбициях Смолова. Тогда сборную России за три пропущенных почему-то никто не ругал.

    В матче с Бразилией Черчесов ошибся, потому что поверил в победу. В конце первого тайма сборная России даже поддавила соперника, а после перерыва вышла на поле с атакующим настроем. Бразильцы наказали именно за оголение зон и совсем не оборонительное настроение. Здесь повлиял и стадион, который хотел зрелища. Молчание трибун прерывалось в моменты сейвов Акинфеева и опасности у бразильских ворот. Игра в футбол создана для зрителей, а футболисты подсознательно хотят их удивить. В более важных матчах придется сохранять самообладание.

    Пресс-конференция Черчесова была странной. Он вспоминал свою карьеру, рассказывал историю отказа братьев Березуцких и просил не навязывать игроков. В одном главный тренер сборной прав точно: наши персоналии не помогут выиграть. Вернуть Денисова, поставить Нойштедтера, взять натурализованного Ари или еще кого-нибудь – это ничего не изменит в глобальном плане. У сборной России нет ни одного игрока уровня бразильской сборной, но есть таланты. Головин, Зобнин, Миранчук – важно воспитать и продлить их амбиции. Именно этим и занимается Черчесов, делая молодых лидерами сборной.

    Из игроков среднего уровня Черчесов создает коллектив. Судить команду нужно только по выступлению на чемпионате мира, где хорошим результатом станет выход из группы. У Египта впечатляет Салах, у Саудовской Аравии – неизведанность. Уругвай берет свое звездным нападением. Но эти соперники гораздо слабее топ-сборных, с которыми играет сборная России прямо сейчас. И с ними наша команда точно будет выглядеть по-другому. Может, даже проиграет. Но в борьбе и не с разгромным счетом.

    Забавный факт. Автор нашего канала о ставках утверждает, что перед игрой с Россией сборная Бразилии выиграла 25 из 27 последних товарищеских матчей. Россияне для нее, как обидно бы это не звучало, были просто одним из многих соперников уровнем ниже. На травмы Джикии, Васина и Кокорина все равно по отдельности, но вместе они сделали нашу сборную еще слабее. «Мы начинаем все с нуля», – говорил Черчесов. До чемпионата мира остается менее трех месяцев. Сейчас нужно сплотиться и хотя бы раз поверить в задумки главного тренера. Может, у него получится?

    Текстовый онлайн матча Россия – Бразилия

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Слуцкий комментирует сборную. И как он?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 12
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 26 марта 2018, 13:50

      Нужно найти баланс атакующих игроков и футболистов оборонительного плана! потому что по сути с бразильцами играли 3 номинальных защитника! потому что глушаков, зобнин, головин и тем более миранчук, в отбор играть умеют очень слабо! а по краям так вообще полузащитники Самедов и Комбаров! Понятно что денисова не будет в сборной, но нужен игрок который сзади подчищать будет и страховать защитников! а у нас сплошь атакующие игроки, плюс слабые защитники! Конечно если бы у нас были победы, 3:2, 4:3 или ничьи 2:2, 3:3! то можно было сказать что это задумка тренера , играть в атакующий футбол! но голов при такой тактике тоже нет! Заболотный не забивает в пустые ворота - это как? как можно *********** и с метра послать мяч вдоль ворот, вот я никак не понимаю

      0
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 26 марта 2018, 13:38

      Наша сборная это дно , что бы и как не писали им нет оправданий , днище которое так и будет днищем , как не крути с какой стороны не посмотри !
      Хотя бы тренера нормального привлекли , ***** этот усач сдался он же ноль полный , разве это не очевидно ?!?! Нам нужно учится играть от обороны ( которая кстати тоже дно ) в России один человек может поставить нашей сборной футбол , это Бердыев !

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 26 марта 2018, 07:47

      пока в России правит капитал...

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      Рейтинг: +42

      И. Добрый. 26 марта 2018, 06:26

      "Тогда сборную России за три пропущенных почему-то никто не ругал." И действительно почему? У нас же 3:3 и 0:3 одинаковый счет,оказывается.

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 25 марта 2018, 13:27

      Усатого и его блатных игроков выгнать к чертовой матери. Характер он показывает, пусть лучше игру и результат показывает.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > R015RK 25 марта 2018, 14:02

      ну и взять всех в сборную из конского стойла? уже были ваши тупоголовые индейцы березы да игнашевич ! помоему надо гнать всех коней из сборной !

      -2
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > R015RK 9 мая 2018, 16:23

      ребята поймите Черчесов жертва русского футбола!

      0
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      Рейтинг: +42

      Баден 25 марта 2018, 11:01

      Автор прав в одном,никто усатого уже ни снимет, и остаётся надеяться только на чудо,впрочем как и всегда

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Баден 25 марта 2018, 12:38

      а кого еще кроме черчесова ставить? может не тренер виноват а игроки тухлятина?

      -1
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      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey > dinar7777dinar 25 марта 2018, 19:57

      а что этот тренер выиграл? или у него всегда игроки херовые?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > CSKA_Sergey 25 марта 2018, 22:28

      а кого ? кого ты думаешь поставить за руль сборной россии? опять звать иностранца? что капелло был плохим тренером? он отличный тренер да и как футболист был лучше любого что есть в нашей `великой` сборной ! помоему дело в том что игроки у нас херовые ! надо им урезать зп на половину чтобы хоть начали двигаться ! стадо баранов ! Не за что получают свои лямы ! а толку ноль !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > CSKA_Sergey 25 марта 2018, 22:29

      с такими критинами что есть у нас хоть гвардиолу ставь ни что не получиться !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > CSKA_Sergey 25 марта 2018, 22:32

      а если уж копнуть выше то вся проблема что тупое руководство российского футбола уже развили весь футбол к чертовой матери ! мутко путин и тому подобное !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 25 марта 2018, 22:32

      вот и получаем этих критинов на выходе которые нихрена не могут !

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 марта 2018, 03:56

      Эту сборную ничего не изменит..

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 марта 2018, 01:07

      Статья по делу, без эйфории и передёргиваний... Спокойная оценка не весёлой обстановки... Попытка обнадёжить и не закатать в асфальт засоветованный штаб сборной и задёрганных игроков... У всех соперников что-то есть, а у нас почти ничего нет... От этого играть и плясать...

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      Рейтинг: +979

      TUMS 25 марта 2018, 00:40

      Не было у них желания играть, зато было желание снять стресс после такой игры. Но пока только у "натурализованных русских" немцев.

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 24 марта 2018, 23:59

      Согласен критиковать бесполезно. Полезно выпускать пар, проклиная сладкую парочку Мутко-Черчесов, которые сделали из сборной частную лавочку - приглашаем кого хотим и не несем никакой ответственности ни за что.

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