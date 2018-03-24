Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

Наши ожидания – наши проблемы.

Наверное, это уже стало традицией. Наши мысли портят впечатление от всего происходящего со сборной России. Сначала мы все время ждем чудес, а потом удивляемся их отсутствию. Сборная России проиграла Бразилии (0:3) и потерпела самое крупное поражение при Черчесове. Впервые в истории сборной россияне разгромно уступили дома. В обороне ужасно смотрелась тройка Кудряшов-Гранат-Кутепов, а Игоря Денисова точно не вызовут в команду. Визуально перспектив почти не видно, а они есть.

Во-первых, мы вчера проиграли не Катару. Сборная Бразилии вышла играть на результат и отрабатывать тактику без Неймара. Тите сделал большой акцент на давление с флангов и переставлял игроков в центре. Дани Алвес и Марсело были едва ли не крайними нападающими, а Паулиньо по ходу матча выдвигался все выше. Сборная России не справилась с командой топ-уровня, игроки которой выступают в лучших европейских лигах. Ни один футболист из стартового состава сборной России не играет за пределами страны. Такие скорости игры и движение с мячом – новое и неизведанное для этих футболистов.

twit text —РФПЛ(@rfpl)23 марта 2018 г.

Второе. Бразилия и Франция выбраны соперниками по товарищеским играм не для побед в этих самых играх. То, что россияне слабее, понятно еще до стартового свистка. Роль таких матчей – привлечение фанатов на трибуны, реклама сборной и проверка задумок под мощнейшим давлением. Пока сборная России не справляется совсем, но и здесь есть потенциал. Вспомните удивительный обмен голами с Испанией, после которого возобновились разговоры о европейских амбициях Смолова. Тогда сборную России за три пропущенных почему-то никто не ругал.

В матче с Бразилией Черчесов ошибся, потому что поверил в победу. В конце первого тайма сборная России даже поддавила соперника, а после перерыва вышла на поле с атакующим настроем. Бразильцы наказали именно за оголение зон и совсем не оборонительное настроение. Здесь повлиял и стадион, который хотел зрелища. Молчание трибун прерывалось в моменты сейвов Акинфеева и опасности у бразильских ворот. Игра в футбол создана для зрителей, а футболисты подсознательно хотят их удивить. В более важных матчах придется сохранять самообладание.

Пресс-конференция Черчесова была странной. Он вспоминал свою карьеру, рассказывал историю отказа братьев Березуцких и просил не навязывать игроков. В одном главный тренер сборной прав точно: наши персоналии не помогут выиграть. Вернуть Денисова, поставить Нойштедтера, взять натурализованного Ари или еще кого-нибудь – это ничего не изменит в глобальном плане. У сборной России нет ни одного игрока уровня бразильской сборной, но есть таланты. Головин, Зобнин, Миранчук – важно воспитать и продлить их амбиции. Именно этим и занимается Черчесов, делая молодых лидерами сборной.

Из игроков среднего уровня Черчесов создает коллектив. Судить команду нужно только по выступлению на чемпионате мира, где хорошим результатом станет выход из группы. У Египта впечатляет Салах, у Саудовской Аравии – неизведанность. Уругвай берет свое звездным нападением. Но эти соперники гораздо слабее топ-сборных, с которыми играет сборная России прямо сейчас. И с ними наша команда точно будет выглядеть по-другому. Может, даже проиграет. Но в борьбе и не с разгромным счетом.

Забавный факт. Автор нашего канала о ставках утверждает, что перед игрой с Россией сборная Бразилии выиграла 25 из 27 последних товарищеских матчей. Россияне для нее, как обидно бы это не звучало, были просто одним из многих соперников уровнем ниже. На травмы Джикии, Васина и Кокорина все равно по отдельности, но вместе они сделали нашу сборную еще слабее. «Мы начинаем все с нуля», – говорил Черчесов. До чемпионата мира остается менее трех месяцев. Сейчас нужно сплотиться и хотя бы раз поверить в задумки главного тренера. Может, у него получится?

Текстовый онлайн матча Россия – Бразилия

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Слуцкий комментирует сборную. И как он?