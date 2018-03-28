Россия - Бразилия

саламыч не хоттабыч
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|25 марта, понедельник
|23:30
|Россия
|1:1
|Бразилия
Как говорил незабвенный В.С.Черномырдин: "Никогда такого не было - и вот опять ..."
Ничего страшного не случилось - матч товарищеский. Хотя если читать комментарии, то все матчи на чемпионате мира уже проиграли. Надо поддерживать свою сборную. Когда проиграют что-то серьезное, тогда нужно и критиковать.
Глушаков... 6 потерь, это ещё и основной опорник у Черчесова... на 7 потере уже пришлось Головину на пенку идти... Хз что за конфликт у строителя состава по Спартаку с Денисовым, Черчесов должен забыть о нём и вернуть его в сборную, тот хоть бороться умеет при всех его заскоках, Глушаков должен вообще не вызываться в сборную после этой игры.
Вот наши говно футболисты-миллионеры с такой игрой из группы собрались выходить...
У Бразильцев один игрок там стоит весь состав сборной! Так что это не позор, реальность нашего уровня!
помнится в 1965 году перед ЧМ в Англии бразильцы в Лужниках сборной СССР тоже три гола отгрузили. А потом сборная в полуфинале ЧМ португальцам из-за судейства проиграла 2-1. так что мяч круглый, а поле ровное. Посмотрим как будет дальше.