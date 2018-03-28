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Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)
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Россия - Бразилия

23.03.2018, Пятница, 19:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: Первый канал Товарищеские матчи. Сборные Россия - Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

25 марта, понедельник 23:30 Россия 1:1 Бразилия
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    Рейтинг: +308

    hmelarj 23 марта 2018, 23:50

    саламыч не хоттабыч

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    Рейтинг: +47

    Gory One 23 марта 2018, 22:26

    Как говорил незабвенный В.С.Черномырдин: "Никогда такого не было - и вот опять ..."

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    Рейтинг: +334

    maratagliulin 23 марта 2018, 21:13

    Ничего страшного не случилось - матч товарищеский. Хотя если читать комментарии, то все матчи на чемпионате мира уже проиграли. Надо поддерживать свою сборную. Когда проиграют что-то серьезное, тогда нужно и критиковать.

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 23 марта 2018, 21:11

    Давайте в хоккей сними сыграем!!!!!! Результат предсказуем.

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    Рейтинг: +1362

    STAFOR13 23 марта 2018, 21:06

    Глушаков... 6 потерь, это ещё и основной опорник у Черчесова... на 7 потере уже пришлось Головину на пенку идти... Хз что за конфликт у строителя состава по Спартаку с Денисовым, Черчесов должен забыть о нём и вернуть его в сборную, тот хоть бороться умеет при всех его заскоках, Глушаков должен вообще не вызываться в сборную после этой игры.

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    Рейтинг: -527

    Dimon 007 23 марта 2018, 20:57

    Вот наши говно футболисты-миллионеры с такой игрой из группы собрались выходить...

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 23 марта 2018, 20:56

    Россия ВПЕРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +3795

    serppion > ninja1945 24 марта 2018, 15:52

    Уря!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 23 марта 2018, 20:55

    У Бразильцев один игрок там стоит весь состав сборной! Так что это не позор, реальность нашего уровня!

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    Рейтинг: +2638

    ljrljr0505 23 марта 2018, 20:54

    помнится в 1965 году перед ЧМ в Англии бразильцы в Лужниках сборной СССР тоже три гола отгрузили. А потом сборная в полуфинале ЧМ португальцам из-за судейства проиграла 2-1. так что мяч круглый, а поле ровное. Посмотрим как будет дальше.

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    Рейтинг: +4486

    Snek 23 марта 2018, 20:51

    Черчесов, сделай подарок болельщикам перед ЧМ, уйди!

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    Рейтинг: +2096

    upiter622 > Snek 23 марта 2018, 20:53

    Он уйдет,но после чемпионата!

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