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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Бразилия
Россия - Бразилия: обзор матча 23 марта 2018
Россия
23.03.2018, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Бразилия
53'
Ж. Миранда
62'
Ф. Коутиньо (П)
66'
Паулиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Бразилия
86'
Замена
П. Жеромел
️️️️
Ж. Миранда
Замена
А. Ерохин
️️️️
Р. Зобнин
85'
83'
Замена
Фагнер
️️️️
Д. Алвес
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Самедов
80'
80'
Замена
Фред
️️️️
Ф. Коутиньо
79'
Замена
Тайсон
️️️️
Виллиан
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Комбаров
76'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
72'
71'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Паулиньо
66'
ГОЛ! 0:3!
Паулиньо
Пас отдал
Виллиан
65'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Жезус
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Глушаков
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Коутиньо
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Миранчук
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Миранда
12'
Травма
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Дуглас Коста
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Паулиньо
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
6
Роман Нойштедтер
ОП
0
Антон Швец
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Нето
ВР
0
Исмаили
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
8
Фред
ЦП
20
Талиска
АП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
0
Виллиан Жозе
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Акинфеев
4
Кутепов
13
Кудряшов
14
Гранат
23
Комбаров
19
Самедов
11
Зобнин
8
Глушаков
17
Головин
11
Миранчук
9
Смолов
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Алвес
3
Миранда
3
Силва
12
Марсело
5
Каземиро
15
Паулиньо
10
Виллиан
11
Коутиньо
7
Коста
18
Жезус
23
Комбаров
18
Жирков
18
Жирков
23
Комбаров
19
Самедов
19
Смольников
19
Смольников
19
Самедов
11
Миранчук
9
Дзагоев
9
Дзагоев
11
Миранчук
8
Глушаков
21
Миранчук
21
Миранчук
8
Глушаков
11
Зобнин
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Зобнин
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
3
Миранда
4
Жеромел
4
Жеромел
3
Миранда
13
Алвес
22
Фагнер
22
Фагнер
13
Алвес
11
Коутиньо
8
Фред
8
Фред
11
Коутиньо
15
Паулиньо
8
Аугусто
8
Аугусто
15
Паулиньо
10
Виллиан
21
Тайсон
21
Тайсон
10
Виллиан
18
Жезус
20
Фирмино
20
Фирмино
18
Жезус
Остались в запасе
Россия
Бразилия
16
Андрей Лунев
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
0
Антон Швец
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
23
Эдерсон
ВР
12
Нето
ВР
0
Исмаили
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Талиска
АП
0
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
0
Антон Швец
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Нето
ВР
0
Исмаили
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Талиска
АП
0
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Россия - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Первый канал
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