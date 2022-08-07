Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Ботафого
Нето
€ 900 тыс
Нето
Ботафого
19 июля 1989 (37), Араша
#22 | Вратарь
191 см | 83 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Борнмут» подписал вратаря «Барселоны»
2022.08.07 19:50
«Барселона» планирует расторгнуть контракты с двумя игроками
2022.06.19 16:52
«Барселона» интересуется вратарем «Гранады» Максимиану
2022.06.13 07:58
«Арсенал» хочет подписать трех игроков «Барселоны»
2022.04.13 12:30
1
«Барселона» хочет продать зимой Нето, Умтити, Коутиньо и Люка де Йонга
2021.12.20 10:36
7
«Милан», «Интер» и «Рома» претендуют на вратаря «Барселоны» Нето
2021.06.25 01:31
2
El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков
2021.03.26 09:57
13
«Арсенал» намерен арендовать Нето у «Барселоны»
2021.01.14 12:17
2
В «Арсенал» могут перейти вратарь Нето и защитник «Астон Виллы» Мингс
2020.06.24 10:26
Нето не хочет уходить из «Барселоны»
2020.05.25 11:31
5
Marca: Тер Стеген попросил у «Барсы» зарплату в 18 миллионов, клуб не готов на такие условия
2020.04.29 17:35
4
Вратарь «Барселоны» Нето может перейти в «Аякс» в обмен на Онана
2020.04.28 22:58
«Барселона» готова продать Нето
2020.04.18 10:54
1
Sport.es: «Барселона» готова продать восемь игроков этим летом. Среди них – Гризманн и Видаль
2020.03.25 13:07
8
Вратарь «Барселоны» Нето из-за травмы пропустит до двух месяцев
2019.08.13 19:19
Вратарь «Барселоны» Нето сломал запястье
2019.08.12 09:49
2
«Барселона» объявила о переходе Нето из «Валенсии» за 26 миллионов
2019.06.27 12:17
8
Mundo Deportivo: «Барселона» обменяет Силлессена на вратаря «Валенсии» Нето
2019.06.25 17:34
«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями
2019.06.17 16:52
2
Фото
Четыре игрока «Валенсии» вошли в команду недели в Лиге Европы
2019.04.19 13:22
3
Фото
УЕФА включил Коутиньо, Неймара и Дибалу в команду недели Лиги чемпионов
2018.10.04 17:31
5
Фото
Гилерме посетил расположение сборной Бразилии
2018.03.20 10:55
6
Фото
Годин лишился нескольких зубов в матче с «Валенсией»
2018.02.05 06:06
14
Нето перейдет из «Ювентуса» в «Валенсию» за 7 миллионов
2017.07.07 15:50
1
«Милан» рассматривает вариант покупки старшего брата Доннаруммы
2017.06.24 22:19
«Валенсия» предложила 6 миллионов за Нето
2017.06.23 15:05
Буффон и Игуаин пропустят туринское дерби
2017.05.06 08:30
3
Дибала и Хедира готовы принять участие в матче с «Палермо»
2016.04.16 18:31
Нето: «В этом сезоне «Ювентус» хочет сделать требл»
2016.02.22 18:00
Аллегри: «Наша цель – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
2015.09.22 14:12
1
2
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+