Дибала и Хедира готовы принять участие в матче с «Палермо»

Игроки «Ювентуса» Пауло Дибала и Сами Хедира вернулись в строй накануне матча 33-го тура Серии А с «Палермо».

Отметим, что во встрече не сможет принять участие нападающий «старой синьоры» Симоне Дзадза, отбывающий дисквалификацию. Кроме того, не помогут туринцам в воскресенье защитники Джорджо Кьеллини и Мартин Касерес, хавбек Роберто Перейра, а также голкипер Нето, которые пока не до конца восстановились от травм.

В отсутствии травмированного Нето наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри вызвал на игру в качестве третьего вратаря 19-летнего Эмилио Аудеро.