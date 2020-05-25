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    Нето не хочет уходить из «Барселоны»

    «Барселона» намерена летом продать вратаря Нето, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, в каталонском клубе хотят расстаться с 30-летним футболистом и заменить его голкипером молодежной команды Иньяки Пеньей.

    При этом сам бразилец пока не планирует уходить из «Барсы».

    • Прошлым летом действующий чемпион Испании купил Нето у «Валенсии» за 26 миллионов евро плюс бонусы.
    • В текущем сезоне он провел четыре матча во всех турнирах и пропустил семь голов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    25.05.2020 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 мая 2020, 16:51

      Ну так он сам виноват. Играл неубедительно. Не смог стать заменой Силлессену. Хотя Яспер, хоть мне и нравится, но он далеко не в топ-5 лучших вратарей мира, вполне можно было бы другим вратарям держать его уровень. А заплатили за Нето совсем не копейки.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Cules2013 26 мая 2020, 01:20

      В барсе сейчас слабое руководство.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Hektor 84 27 мая 2020, 15:42

      его нету ! что спортивный абидаль лан хоть как то смогли подписать де йонга, что бартомеу ! ты прав.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 27 мая 2020, 15:45

      28 миллионов евро его взяли а яспера продали туда же за 35 лямов евро. навар 7 лямов !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 27 мая 2020, 17:41

      Такие цифры имеют значение для клуба не выше середнячка. Барсе такие цифры мёртвому припарка, потому что:
      а) на Нето 7 млн выиграли, а на Условном Дембеле 100 просрали)
      б) а "выиграли" ли на Нето? В игровом плане он слабее Силлессена и сейчас клубу не нужен, а значит команда по-прежнему не имеет надёжного второго вратаря, и неизвестно, за сколько его Барса сможет продать.

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