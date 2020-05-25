Нето не хочет уходить из «Барселоны»

«Барселона» намерена летом продать вратаря Нето, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в каталонском клубе хотят расстаться с 30-летним футболистом и заменить его голкипером молодежной команды Иньяки Пеньей.

При этом сам бразилец пока не планирует уходить из «Барсы».