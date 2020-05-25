Нето не хочет уходить из «Барселоны»

Ну так он сам виноват. Играл неубедительно. Не смог стать заменой Силлессену. Хотя Яспер, хоть мне и нравится, но он далеко не в топ-5 лучших вратарей мира, вполне можно было бы другим вратарям держать его уровень. А заплатили за Нето совсем не копейки.
«Барселона» намерена летом продать вратаря Нето, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в каталонском клубе хотят расстаться с 30-летним футболистом и заменить его голкипером молодежной команды Иньяки Пеньей.
При этом сам бразилец пока не планирует уходить из «Барсы».
- Прошлым летом действующий чемпион Испании купил Нето у «Валенсии» за 26 миллионов евро плюс бонусы.
- В текущем сезоне он провел четыре матча во всех турнирах и пропустил семь голов.