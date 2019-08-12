Вратарь «Барселоны» Нето сломал запястье

ну зашибись. купили запасного вратаря на подмену. 2 месяца нужно тер Штегену без травм, а то либо дозаявлять кого-то придётся. Не выпустят 3-го вратаря, это слишком.
Голкипер «Барселоны» Нето выбыл из строя из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, у бразильца диагностирован перелом запястья на левой руке.
Сроки восстановления 30-летнего футболиста составят пять недель.
- «Барса» купила Нето этим летом у «Валенсии» за 26 миллионов евро.
- Еще 9 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2023 года.