Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Вратарь «Барселоны» Нето сломал запястье

    Голкипер «Барселоны» Нето выбыл из строя из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, у бразильца диагностирован перелом запястья на левой руке.

    Сроки восстановления 30-летнего футболиста составят пять недель.

    • «Барса» купила Нето этим летом у «Валенсии» за 26 миллионов евро.
    • Еще 9 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2023 года.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2019 09:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7820

      Cules2013 12 августа, 13:24

      ну зашибись. купили запасного вратаря на подмену. 2 месяца нужно тер Штегену без травм, а то либо дозаявлять кого-то придётся. Не выпустят 3-го вратаря, это слишком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3090

      dinar7777dinar 12 августа, 13:14

      Там молодой со своей школы если что есть вроде .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106818
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73165
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru