«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями

«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о прямом обмене голкиперами Яспером Силлессеном и Нето соответственно.

В понедельник клубы провели встречу, на которой обсудили вероятность сделки. Оба футболиста также не будут против такого трансфера.

Силлессен выступает за «Барселону» с 2016 года. На счету 30-летнего голландца 32 матча за каталонцев (14 – на ноль) и 25 пропущенных голов.

Нето перешел в «Валенсию» из «Ювентуса» летом 2017 года. За это время 29-летний бразилец провел в составе команды 80 встреч (24 – на ноль), в которых пропустил 82 мяча.