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    «Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями

    «Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о прямом обмене голкиперами Яспером Силлессеном и Нето соответственно.

    В понедельник клубы провели встречу, на которой обсудили вероятность сделки. Оба футболиста также не будут против такого трансфера.

    Силлессен выступает за «Барселону» с 2016 года. На счету 30-летнего голландца 32 матча за каталонцев (14 – на ноль) и 25 пропущенных голов.

    Нето перешел в «Валенсию» из «Ювентуса» летом 2017 года. За это время 29-летний бразилец провел в составе команды 80 встреч (24 – на ноль), в которых пропустил 82 мяча.

    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7278

      Cules2013 37 минут назад

      норм вариант, вот только Яспер явно подороже будет. обмен с доплатой?

      1
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      Рейтинг: +17

      Ads84 43 минуты назад

      сделка века

      1
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