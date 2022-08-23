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    Нето - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Норберто Мурара
    Фамилия Нето
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Родной город Араша
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 июля 1989 (33 года)
    Рост 191
    Вес 83
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    64'
    25.02.2023 1' - 90' Борнмут 1:4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
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