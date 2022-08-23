Нето - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Норберто Мурара
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Араша
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Норберто Мурара
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Араша
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|64'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)