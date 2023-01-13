Наполи - Ювентус

|20 тур
|6 января, четверг
|22:45
|Ювентус
|1:1
|Наполи
|3 тур
|11 сентября, суббота
|19:00
|Наполи
|2:1
|Ювентус
|20 тур
|6 января, четверг
|22:45
|Ювентус
|1:1
|Наполи
|3 тур
|11 сентября, суббота
|19:00
|Наполи
|2:1
|Ювентус
|21 тур
|26 января, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:1
|Ювентус
|2 тур
|31 августа, суббота
|21:45
|Ювентус
|4:3
|Наполи
|26 тур
|3 марта, воскресенье
|22:30
|Наполи
|1:2
|Ювентус
|7 тур
|29 сентября, суббота
|19:00
|Ювентус
|3:1
|Наполи
|34 тур
|22 апреля, воскресенье
|21:45
|Ювентус
|0:1
|Наполи
|15 тур
|1 декабря, пятница
|22:45
|Наполи
|0:1
|Ювентус
|30 тур
|2 апреля, воскресенье
|21:45
|Наполи
|1:1
|Ювентус
|11 тур
|29 октября, суббота
|21:45
|Ювентус
|2:1
|Наполи
|25 тур
|13 февраля, суббота
|22:45
|Ювентус
|1:0
|Наполи
|6 тур
|26 сентября, суббота
|21:45
|Наполи
|2:1
|Ювентус
|37 тур
|23 мая, суббота
|19:00
|Ювентус
|3:1
|Наполи
|18 тур
|11 января, воскресенье
|22:45
|Наполи
|1:3
|Ювентус
|31 тур
|30 марта, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:0
|Ювентус
|12 тур
|10 ноября, воскресенье
|23:45
|Ювентус
|3:0
|Наполи
|30 тур
|1 апреля, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|3:0
|Наполи
|11 тур
|29 ноября, вторник
|23:45
|Наполи
|3:3
|Ювентус
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|2:2
|Наполи
|19 тур
|9 января, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:0
|Ювентус
|30 тур
|25 марта, четверг
|22:45
|Наполи
|3:1
|Ювентус
|11 тур
|31 октября, суббота
|20:00
|Ювентус
|2:3
|Наполи
|26 тур
|28 февраля, суббота
|22:30
|Ювентус
|1:0
|Наполи
|7 тур
|18 октября, суббота
|22:30
|Наполи
|2:1
|Ювентус
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|17
|14
|2
|1
|39:13
|+26
|44
|2.
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33:18
|+15
|37
|3.
|Ювентус
|17
|11
|4
|2
|26:7
|+19
|37
|4.
|Интер
|17
|11
|1
|5
|37:24
|+13
|34
|5.
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29:15
|+14
|31
|6.
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26:18
|+8
|31
|7.
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21:16
|+5
|31
|8.
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25:19
|+6
|25
|9.
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21:22
|-1
|23
|10.
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18:19
|-1
|23
|11.
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15:22
|-7
|19
|12.
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21:28
|-7
|19
|13.
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16:18
|-2
|19
|14.
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19:25
|-6
|18
|15.
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21:27
|-6
|18
|16.
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17:26
|-9
|16
|17.
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16:28
|-12
|15
|18.
|Верона
|17
|2
|3
|12
|15:30
|-15
|9
|19.
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8:30
|-22
|9
|20.
|Кремонезе
|17
|0
|7
|10
|11:29
|-18
|7