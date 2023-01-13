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Наполи - Ювентус

13.01.2023, Пятница, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Серия А, 18 тур Наполи - Ювентус
П1
2
Х
3.4
П2
4.35
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Матч начнется в 22:45 мск
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Матч начнется в 22:45 мск
Италия. Серия А (2021/2022)
20 тур
6 января, четверг 22:45 Ювентус 1:1 Наполи
3 тур
11 сентября, суббота 19:00 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
3 тур
7 апреля, среда 19:45 Ювентус 2:1 Наполи
22 тур
13 февраля, суббота 20:00 Наполи 1:0 Ювентус
Суперкубок Италии 2020
Финал
20 января, среда 23:00 Ювентус 2:0 Наполи
Италия. Кубок (2019/2020)
Финал
17 июня, среда 22:00 Наполи 0:0
(4:2)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 21:45 Ювентус 4:3 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
3 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:2 Ювентус
7 тур
29 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 0:1 Наполи
15 тур
1 декабря, пятница 22:45 Наполи 0:1 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 5 апреля, среда 21:45 Наполи 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Ювентус
11 тур
29 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Наполи
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 28 февраля, вторник 22:45 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
13 февраля, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Наполи
6 тур
26 сентября, суббота 21:45 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
23 мая, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
18 тур
11 января, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Ювентус
Суперкубок Италии 2014

22 декабря, понедельник 20:30 Ювентус 2:2
(5:6)п		 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Ювентус
12 тур
10 ноября, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:45 Наполи 1:1 Ювентус
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:0 Наполи
Суперкубок Италии 2012

11 августа, суббота 16:00 Ювентус 4:2 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
Финал
20 мая, воскресенье 23:00 Ювентус 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
11 тур
29 ноября, вторник 23:45 Наполи 3:3 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Ювентус 2:2 Наполи
19 тур
9 января, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
25 марта, четверг 22:45 Наполи 3:1 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 17 14 2 1 39:13 +26 44
2. Милан 17 11 4 2 33:18 +15 37
3. Ювентус 17 11 4 2 26:7 +19 37
4. Интер 17 11 1 5 37:24 +13 34
5. Лацио 17 9 4 4 29:15 +14 31
6. Аталанта 17 9 4 4 26:18 +8 31
7. Рома 17 9 4 4 21:16 +5 31
8. Удинезе 17 6 7 4 25:19 +6 25
9. Фиорентина 17 6 5 6 21:22 -1 23
10. Торино 17 6 5 6 18:19 -1 23
11. Эмполи 17 4 7 6 15:22 -7 19
12. Болонья 17 5 4 8 21:28 -7 19
13. Лечче 17 4 7 6 16:18 -2 19
14. Монца 17 5 3 9 19:25 -6 18
15. Салернитана 17 4 6 7 21:27 -6 18
16. Сассуоло 17 4 4 9 17:26 -9 16
17. Специя 17 3 6 8 16:28 -12 15
18. Верона 17 2 3 12 15:30 -15 9
19. Сампдория 17 2 3 12 8:30 -22 9
20. Кремонезе 17 0 7 10 11:29 -18 7
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Матч-центр
22:45
Вестерло
Оуд-Хеверли
0
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