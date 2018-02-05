Годин лишился нескольких зубов в матче с «Валенсией»

Накануне состоялся матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия» (1:0). В начале второго тайма защитник «Атлетико» Диего Годин вынужден был покинуть поле из-за травмы. Случилось это после столкновения футболиста с голкипером соперника Нето.

Защитник наткнулся на локоть вратаря, в результате чего потерял несколько зубов. О том, насколько серьезное повреждение получил футболист и когда он сможет вернуться на поле, станет известно после обследования.