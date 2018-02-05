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    Годин лишился нескольких зубов в матче с «Валенсией»

    Накануне состоялся матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия» (1:0). В начале второго тайма защитник «Атлетико» Диего Годин вынужден был покинуть поле из-за травмы. Случилось это после столкновения футболиста с голкипером соперника Нето.

    Защитник наткнулся на локоть вратаря, в результате чего потерял несколько зубов. О том, насколько серьезное повреждение получил футболист и когда он сможет вернуться на поле, станет известно после обследования.

    Источник: Marca

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    05.02.2018 06:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 19:47

      по делу ! сами сколько народу поломали гребанный автобус атлетико !

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 13:45

      Годину можно только посочувствовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 5 февраля 2018, 13:06

      прям бокс какой-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 5 февраля 2018, 09:21

      бабки есть,поставит самую дорогую металлокерамику

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Portoz 5 февраля 2018, 19:48

      да там без проблем ему новую калитку поставят !

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 февраля 2018, 09:17

      Тот случай, когда в пачке жаренных семечек попадается камушек.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 февраля 2018, 09:05

      Годин сам по себе жесткий защитник и наверняка не одного игрока за карьеру"подломал",в этом случае ему наверно "прилетел" жесткий возврат

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 5 февраля 2018, 08:50

      Золотыми скоро щеголять будет))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ALeX-161-rus 5 февраля 2018, 19:48

      ага будет поход на грузина сразу ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 февраля 2018, 07:49

      Жесть...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 5 февраля 2018, 07:27

      Эта Ла Лига ,а не детский АПЛ)))

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 3ton 5 февраля 2018, 19:48

      согласен !

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 февраля 2018, 06:46

      Смачно

      2
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