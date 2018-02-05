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Годин лишился нескольких зубов в матче с «Валенсией»

5 февраля 2018, 06:06
14

Накануне состоялся матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия» (1:0). В начале второго тайма защитник «Атлетико» Диего Годин вынужден был покинуть поле из-за травмы. Случилось это после столкновения футболиста с голкипером соперника Нето.

Защитник наткнулся на локоть вратаря, в результате чего потерял несколько зубов. О том, насколько серьезное повреждение получил футболист и когда он сможет вернуться на поле, станет известно после обследования.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Валенсия Годин Диего Нето
Комментарии (14)
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AZ
1517800607
ММА отдыхает
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Nerlinger
1517802372
Смачно
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3ton
1517804820
Эта Ла Лига ,а не детский АПЛ)))
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VIPded
1517806190
Жесть...
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ALeX-161-rus
1517809822
Золотыми скоро щеголять будет))
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fanchik
1517810732
Годин сам по себе жесткий защитник и наверняка не одного игрока за карьеру"подломал",в этом случае ему наверно "прилетел" жесткий возврат
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Kulimen
1517811472
Тот случай, когда в пачке жаренных семечек попадается камушек.
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Portoz
1517811681
бабки есть,поставит самую дорогую металлокерамику
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zigbert
1517827554
Годину можно только посочувствовать.
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dinar7777dinar
1517849266
по делу ! сами сколько народу поломали гребанный автобус атлетико !
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