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Судьи
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)
Материалы

Атлетико - Валенсия

04.02.2018, Воскресенье, 22:45 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Примера, 22 тур Атлетико - Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
3 тур
9 сентября, суббота 17:15 Валенсия 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
5 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Валенсия
7 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Валенсия 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:30 Валенсия 1:3 Атлетико
9 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Атлетико 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 0:1 Атлетико
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Атлетико 3:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 00:30 Атлетико 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 01:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
10 тур
4 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 26 апреля, четверг 23:05 Валенсия 0:1 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 19 апреля, четверг 23:05 Атлетико 4:2 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
6 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 0:0 Валенсия
3 тур
10 сентября, суббота 23:59 Валенсия 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 20:00 Атлетико 1:2 Валенсия
4 тур
22 сентября, среда 23:55 Валенсия 1:1 Атлетико
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, четверг 23:05 Атлетико 0:0 Валенсия
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Валенсия
5 тур
26 сентября, суббота 23:55 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
17 тур
3 января, суббота 23:55 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Валенсия 3:1 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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