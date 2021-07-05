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Витоло
Витоло
Завершил карьеру
2 ноября 1989 (36)
#7 | Полузащитник
184 см
Испания
Статистика
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Трансферы
Публикации
«Хетафе» арендовал Витоло у «Атлетико»
2021.07.05 10:42
1
«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Бельерином
2019.06.22 06:44
Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»
2018.11.22 21:45
4
Симеоне: «Счет 4:2 не поменял философию «Атлетико»
2018.08.16 06:07
5
«Атлетико» потерял Витоло перед финалом Лиги Европы
2018.05.08 10:41
Витоло забил последние три гола в Примере, выступая за три разных клуба
2018.03.12 07:31
Витоло: «Конкуренция? Она полезна для всех»
2018.01.01 12:27
Фото
«Атлетико» официально представил Витоло и Диего Косту
2017.12.31 14:10
6
Лукас Васкес заменил Витоло в сборной Испании
2017.08.28 23:00
Фото
Витоло перешел в «Атлетико» за 37,5 миллиона
2017.07.12 15:37
3
«Атлетико» близок к покупке хавбека «Севильи» Витоло
2017.07.12 00:51
1
Витоло продлил контракт с «Севильей», испанцем интересовались «Челси» и «Атлетико»
2017.07.11 01:37
«Атлетико» заплатит 40 миллионов за Витоло и отправит его на полгода в аренду в «Лас-Пальмас»
2017.07.04 15:28
«Челси» включился в гонку за Витоло
2017.06.26 18:39
Витоло готов к своей продаже «Севильей»
2017.05.21 08:11
Примера. «Севилья» забила пять безответных мячей в ворота «Осасуны»
2017.05.20 23:50
Эмери хочет видеть Витоло в «ПСЖ»
2017.04.25 15:52
3
Видео
Витоло пытался вывести из себя Роналду перед пенальти
2017.01.16 09:32
14
Витоло заявил о желании перебраться в Англию
2016.11.15 13:55
Витоло заявил, что для воплощения идей Сампаоли «Севилье» потребовалось время
2016.11.07 08:31
Отбор ЧМ-2018. Италия смогла уйти от поражения в матче с Испанией
2016.10.06 23:39
8
«Севилья» объявила о продлении контракта с Витоло
2016.08.26 17:59
«Севилья» продлит контракт с Витоло до 2020 года
2016.08.20 17:16
Фото
Витоло: «Фото для тех, кто считает, что у нас плохой микроклимат»
2015.10.04 07:43
2
Витоло: «Мы сыграли на десять баллов из десяти»
2015.08.12 01:30
1
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