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Симеоне: «Счет 4:2 не поменял философию «Атлетико»

16 августа 2018, 06:07
5

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен тем, как проявили себя в Суперкубке УЕФА игроки, вышедшие на замену по ходу матча с «Реалом».

«Игроки, вышедшие на замену, были очень хороши. Корреа, Томас и Витоло придали свежести и дополнительной энергии. Они придали мощь вечером, который стал выдающимся для Диего Косты. У нас, определенно, отменный состав. Это нам и требуется – игроки, готовые к игре и рвущиеся в бой.

В предыдущих финалах у нас не все шло так, как нам бы хотелось, но мы выиграли Кубок и Суперкубок Испании, а сейчас Суперкубок УЕФА. Это придает нам сил, уверенности. Надо это отметить, но уже завтра надо смотреть в будущее и думать о ближайшей встрече с «Валенсией». Надо прибавлять от матча к матчу и начать этот тяжелый сезон как можно лучше.

Мы считаем, что лучшее для нас – это думать об интересах клуба, что в итоге служит наилучшим интересам команды. Что касается эмоций, то наше состояние очень хорошее. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того, как мы сделали счет 2:2, мы почувствовали в себе большие силы.

Когда мы выпустили на замену Томаса, многие, наверное, задались вопросом, что же мы делаем, но он способен играть на этой позиции. Эта замена добавила нам мощи, и всякий раз, что мы атаковали, можно было ощущать близость гола.

Позвольте повторить сказанное ранее. Мы провели пять финалов с «Реалом»: два в Испании и три в Европе. Мы выиграли три из них, но, да, мы проиграли два в Лиге чемпионов. У нас свой стиль, и он не поменялся, только из-за количества забитых мячей. Наш стиль игры опирается на структуру, модель, стратегию. Результат этой игры нашу философию не поменял», – заявил Симеоне.

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

«Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига чемпионов Атлетико Реал Коста Диего Витоло Корреа Анхель Парти Томас Симеоне Диего
Комментарии (5)
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woyser
1534389930
Наверно это справедливо.
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talgatnurzhanov2006
1534390276
Респект. Все правильно
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Берёза В.
1534397498
С трофеем
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Almazovich
1534399193
Ставил на Реал. Но видно было по игре, что не хватает Реалу, то ли мотивации или еще чего. В дополнительное время команда сдулась. Атлетико молодцы! С победой!
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zigbert
1534401749
С победой Атлетико. Интересный получился матч.
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