Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Счет 4:2 не поменял философию «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен тем, как проявили себя в Суперкубке УЕФА игроки, вышедшие на замену по ходу матча с «Реалом».

    «Игроки, вышедшие на замену, были очень хороши. Корреа, Томас и Витоло придали свежести и дополнительной энергии. Они придали мощь вечером, который стал выдающимся для Диего Косты. У нас, определенно, отменный состав. Это нам и требуется – игроки, готовые к игре и рвущиеся в бой.

    В предыдущих финалах у нас не все шло так, как нам бы хотелось, но мы выиграли Кубок и Суперкубок Испании, а сейчас Суперкубок УЕФА. Это придает нам сил, уверенности. Надо это отметить, но уже завтра надо смотреть в будущее и думать о ближайшей встрече с «Валенсией». Надо прибавлять от матча к матчу и начать этот тяжелый сезон как можно лучше.

    Мы считаем, что лучшее для нас – это думать об интересах клуба, что в итоге служит наилучшим интересам команды. Что касается эмоций, то наше состояние очень хорошее. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того, как мы сделали счет 2:2, мы почувствовали в себе большие силы.

    Когда мы выпустили на замену Томаса, многие, наверное, задались вопросом, что же мы делаем, но он способен играть на этой позиции. Эта замена добавила нам мощи, и всякий раз, что мы атаковали, можно было ощущать близость гола.

    Позвольте повторить сказанное ранее. Мы провели пять финалов с «Реалом»: два в Испании и три в Европе. Мы выиграли три из них, но, да, мы проиграли два в Лиге чемпионов. У нас свой стиль, и он не поменялся, только из-за количества забитых мячей. Наш стиль игры опирается на структуру, модель, стратегию. Результат этой игры нашу философию не поменял», – заявил Симеоне.

    Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 09:42

      С победой Атлетико. Интересный получился матч.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 августа 2018, 08:59

      Ставил на Реал. Но видно было по игре, что не хватает Реалу, то ли мотивации или еще чего. В дополнительное время команда сдулась. Атлетико молодцы! С победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 16 августа 2018, 08:31

      С трофеем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 16 августа 2018, 06:31

      Респект. Все правильно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 16 августа 2018, 06:25

      Наверно это справедливо.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11