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    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты


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    Голосов: 17
    16.08.2018 00:30
    Сумасшедшая результативность, цифры и эмоции.

    Матч «Реала» и «Атлетико» проходил в Таллине. На подготовку к игре Эстония потратила 7 миллионов евро.

    • Впервые в истории состав «Атлетико» оценили дороже, чем игроков «Реала». Общая стоимость команды Симеоне – 858 миллионов евро. Футболисты «Реала» стоят 757,7 миллионов. Продажа Роналду сильно сказалась на всех оценках.

    • «Реал» не проигрывал финалы международных турниров уже 18 лет. Последнее поражение было в 2000-м году от «Боки Хуниорс» на Клубном чемпионате мира. История переписана.

    • В заявке «Реала» на игру оказались три вратаря, но среди них не было купленного у «Челси» Тибо Куртуа. Кейлор Навас вышел в основе, Лунин и Касилья сидели на скамейке. Бельгийский новичок смотрел за матчем на трибуне и увидел, как его конкурент пропустил четырежды.

    • Диего Коста забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА. Он отличился уже на 49-й секунде, когда пробил в ближний угол ворот Наваса. Вратарь «Реала» в этом моменте серьезно ошибся. Во втором тайме Коста оформил дубль, но в последующих голах вины Наваса уже не было.

    • За «Атлетико» дебютировал новичок Тома Лемар. Клуб взял его у «Монако» за 70 миллионов евро. Лемар бегал на левом фланге и периодически смещался в центр. В качестве игры от этого он не теряет.

    • Ответный гол «Реала» с игры отправил Карим Бензема. Это его 57 мяч в 108 матчах под эгидой УЕФА. В твиттере пишут, что Карим Бензема – пятый французский игрок, который забивал во встречах за Суперкубок Европы.

    • Рамос – главный пенальтист нового «Реала» без Роналду. Именно ему доверили бить одиннадцатиметровый во втором тайме игры с «Атлетико». Испанский защитник справился, а теперь, кажется, будет забивать еще больше.

    • Еще немного Рамоса. Серхио – первый игрок «Реала», который забивал в двух разных Суперкубках УЕФА. До этого он отметился голом в 2016 году, но тогда игра закончилась победой «Реала».

    • Здесь «Реал» вел в счете, но преимущество не удержал. Сначала сравнял Коста, а уже в дополнительное время Сауль и Коке оформили два победных гола. «Атлетико» – победитель Суперкубка УЕФА-2018!

    Текстовый онлайн матча «Реал» – «Атлетико»

    «Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка

    Навас подарил Косте исторический гол. Глупая ошибка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 18 августа 2018, 11:26

      Дали повод Атлетико М сказать что они лучше нас,пока команда полностью не сформируется нас думаю сможет обыграть тот же Хетафе)

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 17:22

      Проиграли из-за ошибок в обороне, функционально ещё многие не готовы играть такой серьёзный матч. Отсутствие Роналду тут не при чём. Реал и раньше выигрывал финальные матчи без португальца в составе.

      0
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 16 августа 2018, 12:12

      Суровые реалии: Реал без Роналду нереально слаб... Будем реалистами!

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 августа 2018, 10:04

      Это откуда инфа, что игроки Атлетико дороже игроков Реала ? или нашелся сайт лучше трансфермаркта или автор лукавит как Троцкий.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 августа 2018, 07:50

      вот терпеть не мог Реал в ранние свои годы,когда они просто каждое окно брали по суперзвезде не смотря на то нужен им этот игрок или нет,но тем не менее состав того Реала мог назвать каждый ребенок в любой точке мира,сейчас же это уже не Галактикос....половина игроков уровня середняков,что в общем то и показал Атлетико

      3
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 16 августа 2018, 06:58

      Всему когда-то приходит конец.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 августа 2018, 06:55

      Реал пока что не может без роналдо, на автомате его ищет.

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 августа 2018, 06:40

      а кто-то из реала говорил что мы и без роналдо будем выигрывать-херушки

      6
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      Рейтинг: +80

      war20071 16 августа 2018, 06:27

      ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА АТЛЕТИКО

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 16 августа 2018, 05:53

      после заголовка подумал, сто не прошли ставки(ничья и ТБ)

      1
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