«Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

• Матч «Реала» и «Атлетико» проходил в Таллине. На подготовку к игре Эстония потратила 7 миллионов евро.

• Впервые в истории состав «Атлетико» оценили дороже, чем игроков «Реала». Общая стоимость команды Симеоне – 858 миллионов евро. Футболисты «Реала» стоят 757,7 миллионов. Продажа Роналду сильно сказалась на всех оценках.

• «Реал» не проигрывал финалы международных турниров уже 18 лет. Последнее поражение было в 2000-м году от «Боки Хуниорс» на Клубном чемпионате мира. История переписана.

• В заявке «Реала» на игру оказались три вратаря, но среди них не было купленного у «Челси» Тибо Куртуа. Кейлор Навас вышел в основе, Лунин и Касилья сидели на скамейке. Бельгийский новичок смотрел за матчем на трибуне и увидел, как его конкурент пропустил четырежды.

• Диего Коста забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА. Он отличился уже на 49-й секунде, когда пробил в ближний угол ворот Наваса. Вратарь «Реала» в этом моменте серьезно ошибся. Во втором тайме Коста оформил дубль, но в последующих голах вины Наваса уже не было.

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• За «Атлетико» дебютировал новичок Тома Лемар. Клуб взял его у «Монако» за 70 миллионов евро. Лемар бегал на левом фланге и периодически смещался в центр. В качестве игры от этого он не теряет.

• Ответный гол «Реала» с игры отправил Карим Бензема. Это его 57 мяч в 108 матчах под эгидой УЕФА. В твиттере пишут, что Карим Бензема – пятый французский игрок, который забивал во встречах за Суперкубок Европы.

• Рамос – главный пенальтист нового «Реала» без Роналду. Именно ему доверили бить одиннадцатиметровый во втором тайме игры с «Атлетико». Испанский защитник справился, а теперь, кажется, будет забивать еще больше.

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• Еще немного Рамоса. Серхио – первый игрок «Реала», который забивал в двух разных Суперкубках УЕФА. До этого он отметился голом в 2016 году, но тогда игра закончилась победой «Реала».

• Здесь «Реал» вел в счете, но преимущество не удержал. Сначала сравнял Коста, а уже в дополнительное время Сауль и Коке оформили два победных гола. «Атлетико» – победитель Суперкубка УЕФА-2018!

Текстовый онлайн матча «Реал» – «Атлетико»

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