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«Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

Матч «Реала» и «Атлетико» проходил в Таллине. На подготовку к игре Эстония потратила 7 миллионов евро.

• Впервые в истории состав «Атлетико» оценили дороже, чем игроков «Реала». Общая стоимость команды Симеоне – 858 миллионов евро. Футболисты «Реала» стоят 757,7 миллионов. Продажа Роналду сильно сказалась на всех оценках.

• «Реал» не проигрывал финалы международных турниров уже 18 лет. Последнее поражение было в 2000-м году от «Боки Хуниорс» на Клубном чемпионате мира. История переписана.

• В заявке «Реала» на игру оказались три вратаря, но среди них не было купленного у «Челси» Тибо Куртуа. Кейлор Навас вышел в основе, Лунин и Касилья сидели на скамейке. Бельгийский новичок смотрел за матчем на трибуне и увидел, как его конкурент пропустил четырежды.

• Диего Коста забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА. Он отличился уже на 49-й секунде, когда пробил в ближний угол ворот Наваса. Вратарь «Реала» в этом моменте серьезно ошибся. Во втором тайме Коста оформил дубль, но в последующих голах вины Наваса уже не было.

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• За «Атлетико» дебютировал новичок Тома Лемар. Клуб взял его у «Монако» за 70 миллионов евро. Лемар бегал на левом фланге и периодически смещался в центр. В качестве игры от этого он не теряет.

• Ответный гол «Реала» с игры отправил Карим Бензема. Это его 57 мяч в 108 матчах под эгидой УЕФА. В твиттере пишут, что Карим Бензема – пятый французский игрок, который забивал во встречах за Суперкубок Европы.

• Рамос – главный пенальтист нового «Реала» без Роналду. Именно ему доверили бить одиннадцатиметровый во втором тайме игры с «Атлетико». Испанский защитник справился, а теперь, кажется, будет забивать еще больше.

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• Еще немного Рамоса. Серхио – первый игрок «Реала», который забивал в двух разных Суперкубках УЕФА. До этого он отметился голом в 2016 году, но тогда игра закончилась победой «Реала».

• Здесь «Реал» вел в счете, но преимущество не удержал. Сначала сравнял Коста, а уже в дополнительное время Сауль и Коке оформили два победных гола. «Атлетико» – победитель Суперкубка УЕФА-2018!

Текстовый онлайн матча «Реал» – «Атлетико»

«Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка

Навас подарил Косте исторический гол. Глупая ошибка

Испания. Примера Испания Реал Атлетико Рамос Серхио Бензема Карим Навас Кейлор Лемар Тома
Комментарии (14)
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vladik12
1534368943
Убирайте Лопетеги, пока не поздно.
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android-uz
1534369825
Браво Атлетико!!!
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1534370814
И весь Атлетико и автора на кол мать вашу
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war20071
1534390052
ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА АТЛЕТИКО
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mihail1980
1534390838
а кто-то из реала говорил что мы и без роналдо будем выигрывать-херушки
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Фотон
1534391702
Реал пока что не может без роналдо, на автомате его ищет.
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чемпион мира1
1534391930
Всему когда-то приходит конец.
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Михаил Шевченко
1534395010
вот терпеть не мог Реал в ранние свои годы,когда они просто каждое окно брали по суперзвезде не смотря на то нужен им этот игрок или нет,но тем не менее состав того Реала мог назвать каждый ребенок в любой точке мира,сейчас же это уже не Галактикос....половина игроков уровня середняков,что в общем то и показал Атлетико
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ItalianFootball
1534403047
Это откуда инфа, что игроки Атлетико дороже игроков Реала ? или нашелся сайт лучше трансфермаркта или автор лукавит как Троцкий.
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sky-pa
1534410744
Суровые реалии: Реал без Роналду нереально слаб... Будем реалистами!
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