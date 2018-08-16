Реал - Атлетико

без КР реал смотрелся опустошенным. атлетико с победой!!!
|31 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:15
|Реал
|1:1
|Атлетико
|12 тур
|18 ноября, суббота
|22:45
|Атлетико
|0:0
|Реал
|31 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:15
|Реал
|1:1
|Атлетико
|12 тур
|18 ноября, суббота
|22:45
|Атлетико
|0:0
|Реал
|26 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Реал
|0:1
|Атлетико
|7 тур
|4 октября, воскресенье
|21:30
|Атлетико
|1:1
|Реал
|22 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Атлетико
|4:0
|Реал
|3 тур
|13 сентября, суббота
|22:00
|Реал
|1:2
|Атлетико
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Атлетико
|2:2
|Реал
|7 тур
|28 сентября, суббота
|23:59
|Реал
|0:1
|Атлетико
|33 тур
|27 апреля, суббота
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Реал
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|01:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|29 тур
|19 марта, суббота
|23:55
|Атлетико
|1:2
|Реал
|10 тур
|7 ноября, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|1/4 финала
ответный матч
|20 января, четверг
|23:55
|Атлетико
|0:1
|Реал
|1/4 финала
ответный матч
|13 января, четверг
|23:55
|Реал
|3:1
|Атлетико
|29 тур
|28 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|3:2
|Атлетико
|10 тур
|7 ноября, суббота
|23:55
|Атлетико
|2:3
|Реал
без КР реал смотрелся опустошенным. атлетико с победой!!!
Бейл промчался на крейсерской скорости навечил на дальнюю, а там Бейл забил с головы))) почитайте гол бенземы
"Бэйл набрал крейсерскую скорость по правому флангу, оставив за спиной соперников. Валлиец здорово навесил на дальнюю штангу, а там Бэйл открылся за спиной Савича и с 4 метров головой зряче пробил в дальний угол!" Вот что творит без Криша)))
Атлетико с победой !
Лихое начало...
ахах) Диего Коста) красава)
Реал сила, но без Роналдо как-то не то, грустно...
суперкубок на десятитысячнике? они что, совсем там поехавшие?
там есть свободные места даже.....
В Эстонии? Почему не в Люксембурге? )))
дак сразу бы у нас на СКБ арене бы долбанули, на Уралмаше))) И то народу бы больше пришло бы)))
я так понимая этот матч ни кто в России на общедоступном канале не покажет. Браво нашим вещателям! Браво!!!
да, уже в курсе. еще сегодня в обед по программе не было этого матча
минимальная победа реала