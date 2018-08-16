Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы

Реал - Атлетико

15.08.2018, Среда, 22:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Суперкубок УЕФА Реал - Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
18 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 21:45 Атлетико 2:1 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 2 мая, вторник 21:45 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
19 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:3 Реал
Лига чемпионов (2015/2016)
Финал
28 мая, суббота 21:45 Реал 1:1
(5:3)п		 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 18:00 Реал 0:1 Атлетико
7 тур
4 октября, воскресенье 21:30 Атлетико 1:1 Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 22 апреля, среда 21:45 Реал 1:0 Атлетико
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 14 апреля, вторник 21:45 Атлетико 0:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 18:00 Атлетико 4:0 Реал
3 тур
13 сентября, суббота 22:00 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Реал 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Атлетико 2:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

ответный матч		 23 августа, суббота 00:30 Атлетико 1:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

первый матч		 20 августа, среда 01:00 Реал 1:1 Атлетико
Лига чемпионов (2013/2014)
Финал
24 мая, суббота 22:45 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Атлетико 2:2 Реал
7 тур
28 сентября, суббота 23:59 Реал 0:1 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, вторник 23:59 Атлетико 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:00 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
Финал
17 мая, пятница 23:30 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
14 тур
2 декабря, воскресенье 01:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 23:59 Атлетико 1:4 Реал
14 тур
26 ноября, суббота 23:00 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
19 марта, суббота 23:55 Атлетико 1:2 Реал
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 20 января, четверг 23:55 Атлетико 0:1 Реал
1/4 финала
ответный матч		 13 января, четверг 23:55 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетико
10 тур
7 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Реал 1:1 Атлетико
7 тур
18 октября, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Реал
1 тур
25 августа, суббота 22:00 Реал 2:1 Атлетико
...
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 августа 2018, 16:04

    без КР реал смотрелся опустошенным. атлетико с победой!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +119

    Tolegeniskakov 16 августа 2018, 03:48

    Бейл промчался на крейсерской скорости навечил на дальнюю, а там Бейл забил с головы))) почитайте гол бенземы

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > Tolegeniskakov 16 августа 2018, 07:16

    "Бэйл набрал крейсерскую скорость по правому флангу, оставив за спиной соперников. Валлиец здорово навесил на дальнюю штангу, а там Бэйл открылся за спиной Савича и с 4 метров головой зряче пробил в дальний угол!" Вот что творит без Криша)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 16 августа 2018, 00:21

    Атлетико с победой !

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +740

    krg-kz 15 августа 2018, 22:04

    Лихое начало...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 15 августа 2018, 22:03

    ахах) Диего Коста) красава)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8987

    vladik12 15 августа 2018, 21:56

    "Атлетико" поднимет кубок.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 15 августа 2018, 21:52

    Реал сила, но без Роналдо как-то не то, грустно...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1163

    Karpathian 15 августа 2018, 17:19

    суперкубок на десятитысячнике? они что, совсем там поехавшие?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > Karpathian 15 августа 2018, 22:15

    там есть свободные места даже.....

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович > Karpathian 15 августа 2018, 22:29

    В Эстонии? Почему не в Люксембурге? )))

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1163

    Karpathian > Иванов Иван Иванович 17 августа 2018, 10:31

    дак сразу бы у нас на СКБ арене бы долбанули, на Уралмаше))) И то народу бы больше пришло бы)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2888

    absent32 15 августа 2018, 11:33

    я так понимая этот матч ни кто в России на общедоступном канале не покажет. Браво нашим вещателям! Браво!!!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31

    Denis-72007 > absent32 15 августа 2018, 21:34

    по матчу же покажут

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2888

    absent32 > Denis-72007 15 августа 2018, 21:57

    да, уже в курсе. еще сегодня в обед по программе не было этого матча

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 августа 2018, 09:16

    минимальная победа реала

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 