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Никола Калинич
Никола Калинич
Завершил карьеру
5 января 1988 (38), Солин
#9 | Нападающий
187 см | 80 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
34-летний Калинич расторг контракт с «Вероной» и вернулся в «Хайдук»
2022.02.07 08:51
Калинич спустя 13 лет может вернуться в «Хайдук»
2022.01.16 09:34
4
Калинич может зимой перейти в «Лацио»
2021.12.27 07:21
Фото
Калинич стал игроком «Вероны». Им интересовался «Локомотив»
2020.10.05 21:49
Ди Марцио: «Локомотив», «Торино» – претенденты на форварда Калинича
2020.10.04 01:27
4
Marca: «Рома» хочет досрочно вернуть «Атлетико» Калинича
2019.11.18 10:59
«Рома» арендовала Калинича
2019.09.02 18:43
«Рома» хочет арендовать Калинича. Шик может уйти в «РБ Лейпциг» на два сезона
2019.09.01 10:55
Далич – о Головине, городах ЧМ-2018, отчислении Калинича
2019.06.15 16:34
Fanatik: «Фенербахче» готов купить Зе Луиша за 4 миллиона
2019.05.16 10:59
22
«Монако» хочет заполучить худшего игрока Серии А 2018 года Калинича
2019.01.10 20:56
4
Калинич – худший игрок Серии А 2018 года по версии болельщиков
2019.01.09 22:58
1
Калинич получил повреждение на тренировке «Атлетико»
2018.09.07 14:06
Калинич: «Атлетико» постарается завоевать трофей уже в первом матче сезона – Суперкубке УЕФА»
2018.08.10 14:36
2
Фото
«Атлетико» объявил о трансфере Калинича
2018.08.09 18:22
6
Калинич завтра пройдет медосмотр в «Атлетико». Гамейро перейдет в «Валенсию»
2018.08.06 23:08
2
Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018: «Спасибо вам, но в России я не выступал»
2018.07.20 17:29
8
Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018. Игрок был исключен из сборной Хорватии в начале турнира
2018.07.19 14:51
7
Менеджер сборной Хорватии: «Получит ли медаль Калинич? Посмотрим, что решат другие игроки»
2018.07.16 10:15
4
Шукер – о медали Калинича: «Пожалуйста, следующий вопрос»
2018.07.16 07:44
3
Дзадза согласовал четырехлетний контракт с «Миланом» на 10 миллионов
2018.07.05 08:41
4
Калинич ведет переговоры с «Севильей»
2018.07.03 10:19
Калинич исключен из состава Хорватии на ЧМ. Он отказался выйти на замену из-за проблем со спиной
2018.06.18 19:11
7
Калинич не перейдет в «Локомотив». Игрок хочет остаться в «Милане»
2018.05.25 22:24
4
Калинич не хочет переезжать в РФПЛ и намерен остаться в Европе. Форвардом интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Зенит»
2018.05.22 14:15
3
Calciomercato: «Локомотив» в течение десяти дней сделает «Милану» предложение по Калиничу
2018.05.18 21:10
14
«Зенит» рассматривает кандидатуру Калинича. Также форвардом интересуются «Спартак» и «Локомотив»
2018.05.18 15:38
14
Калинич интересен «Локомотиву»
2018.05.18 06:08
4
Агент Калинича: «Интерес «Спартака»? Это неправда»
2018.05.10 13:16
2
Калинич может перейти в «Спартак»
2018.05.01 22:49
16
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