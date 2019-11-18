Marca: «Рома» хочет досрочно вернуть «Атлетико» Калинича

Нападающий Никола Калинич может во время зимнего трансферного окна вернуться из «Ромы» в «Атлетико».
Как сообщает Marca со ссылкой на Corriere dello Sport, римский клуб хочет расторгнуть договор об аренде хорватского форварда.
В «Роме» разочарованы игрой 31-летнего футболиста, поэтому не намерены оставлять его в команде до конца сезона.
- Калинич после перехода провел пять матчей, результативными действиями не отличался.
- За его аренду «Рома» заплатила два миллиона евро.
- Контракт игрока с «Атлетико» истекает в 2021 году.
Источник: Marca