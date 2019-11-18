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Marca: «Рома» хочет досрочно вернуть «Атлетико» Калинича

18 ноября 2019, 10:59

Нападающий Никола Калинич может во время зимнего трансферного окна вернуться из «Ромы» в «Атлетико».

Как сообщает Marca со ссылкой на Corriere dello Sport, римский клуб хочет расторгнуть договор об аренде хорватского форварда.

В «Роме» разочарованы игрой 31-летнего футболиста, поэтому не намерены оставлять его в команде до конца сезона.

  • Калинич после перехода провел пять матчей, результативными действиями не отличался.
  • За его аренду «Рома» заплатила два миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Атлетико» истекает в 2021 году.

Источник: Marca
Италия. Серия А Испания. Примера Рома Атлетико Калинич Никола
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