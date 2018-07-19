Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018. Игрок был исключен из сборной Хорватии в начале турнира

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич получит серебряную медаль чемпионата мира-2018.

Футболист был исключен из состава команды после первого тура группового раунда турнира, когда отказался выходить на замену в конце матча с Нигерией (2:0).

«Что касается медалей, Никола Калинич также получит медаль. Это решение игроков», – цитирует 24sata пресс-атташе сборной Хорватии Томислава Пачака.

В финале ЧМ-2018 хорваты проиграли Франции (2:4).