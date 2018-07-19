Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018. Игрок был исключен из сборной Хорватии в начале турнира

ну и правильно, он ведь в отборе к ЧМ свой вклад тоже внес. игроки просто решили что это будет неправильно обделять товарища по команде, хоть и история с ним странная вышла.
Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич получит серебряную медаль чемпионата мира-2018.
Футболист был исключен из состава команды после первого тура группового раунда турнира, когда отказался выходить на замену в конце матча с Нигерией (2:0).
«Что касается медалей, Никола Калинич также получит медаль. Это решение игроков», – цитирует 24sata пресс-атташе сборной Хорватии Томислава Пачака.
В финале ЧМ-2018 хорваты проиграли Франции (2:4).