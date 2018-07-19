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    Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018. Игрок был исключен из сборной Хорватии в начале турнира

    Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич получит серебряную медаль чемпионата мира-2018.

    Футболист был исключен из состава команды после первого тура группового раунда турнира, когда отказался выходить на замену в конце матча с Нигерией (2:0).

    «Что касается медалей, Никола Калинич также получит медаль. Это решение игроков», – цитирует 24sata пресс-атташе сборной Хорватии Томислава Пачака.

    В финале ЧМ-2018 хорваты проиграли Франции (2:4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2018 14:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:21

      ну и правильно, он ведь в отборе к ЧМ свой вклад тоже внес. игроки просто решили что это будет неправильно обделять товарища по команде, хоть и история с ним странная вышла.

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 19:02

      Это решение игроков и ничего плохого в этом нет.

      3
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 19 июля 2018, 17:46

      Быть в списке и быть частью команды разные вещи . Хотя у хорватов наверное по другому .

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июля 2018, 15:11

      По моему это совершенно не важно получит ли Калинич медаль или нет ,главное, что он не был частью команды которая её завоевала , скорее всего он сам откажется от неё, по крайней мере это было бы правильней , красивее и по спортивному.Другое дело премиальные , здесь сложней , наверное здесь самое логичное заплатить ему только за выход на ЧМ .

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > hevbn 28 19 июля 2018, 15:29

      Наверняка откажется...ну если совесть есть,наверное локти до сих пор кусает...

      2
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 19 июля 2018, 15:09

      понять! простить!

      6
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Project Бабангида 19 июля 2018, 15:34

      И выдать!

      1
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