Далич – о Головине, городах ЧМ-2018, отчислении Калинича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал интервью ТАСС. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

Об Александре Головине

— Есть ли в России футболист, который может потенциально играть на уровне ставшего лучшим игроком чемпионата мира Луки Модрича?

— Сборная России играла как команда. Можно выделить молодого Александра Головина, имеющего большие перспективы.

О городах ЧМ-2018

— Ваша команда играла в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Москве. Какой из этих городов похож на города в Хорватии?

— В некотором смысле Калининград был самым хорватским, поскольку там было очень большое количество наших болельщиков. Но больше всего мне дорог Нижний Новгород, где мы играли с аргентинцами и датчанами Я туда приеду просто как турист.

Об отчислении Николы Калинича

— Можно ли говорить, что от Блажевича вы переняли жесткость и принципиальность, которую проявили в истории с Николой Калиничем, выведенным из состава по ходу чемпионата (игрок отказался выходить на замену в первом матче с Нигерий — прим. «Бомбардир»)?

— Это решение было очень тяжелым, им трудно похвалиться, но его пришлось принять. Сборная Хорватии, единственная на чемпионате мира, осталась с 22 футболистами. Мне так пришлось поступить, чтобы команда оставалась дружной и сплоченной.

Я не люблю жестко действовать, но на тот момент твердая рука была необходима, это было сделано ради команды.

— То есть вы не колебались, принимая решение об отчислении Калинича? Осознавали, что эту историю могли вам припомнить в случае неудачного результата?

— Мой подход основан на том, что решения надо принимать вовремя, и если они рискованные, то за них нужно отвечать. Если оно необходимо, каким бы оно ни было, тут ничего не поделаешь.