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    Далич – о Головине, городах ЧМ-2018, отчислении Калинича

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал интервью ТАСС. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    Об Александре Головине

    — Есть ли в России футболист, который может потенциально играть на уровне ставшего лучшим игроком чемпионата мира Луки Модрича?

    — Сборная России играла как команда. Можно выделить молодого Александра Головина, имеющего большие перспективы.

    О городах ЧМ-2018

    — Ваша команда играла в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Москве. Какой из этих городов похож на города в Хорватии?

    — В некотором смысле Калининград был самым хорватским, поскольку там было очень большое количество наших болельщиков. Но больше всего мне дорог Нижний Новгород, где мы играли с аргентинцами и датчанами Я туда приеду просто как турист.

    Об отчислении Николы Калинича

    — Можно ли говорить, что от Блажевича вы переняли жесткость и принципиальность, которую проявили в истории с Николой Калиничем, выведенным из состава по ходу чемпионата (игрок отказался выходить на замену в первом матче с Нигерий — прим. «Бомбардир»)?

    — Это решение было очень тяжелым, им трудно похвалиться, но его пришлось принять. Сборная Хорватии, единственная на чемпионате мира, осталась с 22 футболистами. Мне так пришлось поступить, чтобы команда оставалась дружной и сплоченной.

    Я не люблю жестко действовать, но на тот момент твердая рука была необходима, это было сделано ради команды.

    — То есть вы не колебались, принимая решение об отчислении Калинича? Осознавали, что эту историю могли вам припомнить в случае неудачного результата?

    — Мой подход основан на том, что решения надо принимать вовремя, и если они рискованные, то за них нужно отвечать. Если оно необходимо, каким бы оно ни было, тут ничего не поделаешь.

    Источник: ТАСС

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