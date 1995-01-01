Калинич спустя 13 лет может вернуться в «Хайдук»

Никола Калинич классный нападающий. Красивые голы забивал за харьковский Металлист, как раз в самом расцвете тогда был. Украшал украинский чемпионат, было интересно Шахтёр, Динамо, Днепр, Металлист. Суперматчи, суперфутболисты Марлос, Фернандиньо, Виллиан, Коста и пришли они в 19 лет, кто их находил, как они попадали к нам и их не испортили, быстро время летит, как будто это было недавно.
Нападающий Никола Калинич может покинуть «Верону» в январе. Хорватом интересуется родной «Хайдук».
В декабре сообщалось, что у 34-летнего игрока есть вариант с «Лацио».
- Калинич – воспитанник «Хайдука», был в системе клуба с 1998 по 2009 год.
- Больше всего матчей в карьере Калинич провел за украинский «Днепр» (2011-2015 годы).
- В 2008-2018 годах Калинич вызывался в сборную Хорватии.