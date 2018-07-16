Шукер – о медали Калинича: «Пожалуйста, следующий вопрос»

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер после поражения от Франции в финале чемпионата мира-2018 отказался отвечать на вопрос относительно вручения серебряной медали форварду «Милана» Николе Калиничу.

«Пожалуйста, следующий вопрос. Будут еще вопросы?» – приводит слова Шукера Sportske novosti.

Форвард был исключен из состава сборной из-за отказа выйти на замену в стартовом матче группового этапа с Нигерией (2:0). Футболист сослался на проблемы со спиной.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!