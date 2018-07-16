Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шукер – о медали Калинича: «Пожалуйста, следующий вопрос»

    Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер после поражения от Франции в финале чемпионата мира-2018 отказался отвечать на вопрос относительно вручения серебряной медали форварду «Милана» Николе Калиничу.

    «Пожалуйста, следующий вопрос. Будут еще вопросы?» – приводит слова Шукера Sportske novosti.

    Форвард был исключен из состава сборной из-за отказа выйти на замену в стартовом матче группового этапа с Нигерией (2:0). Футболист сослался на проблемы со спиной.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2018 07:44
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 16 июля 2018, 10:08

      Вручить с порицанием.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 16 июля 2018, 08:47

      Нужно дать ,он ведь помогал наверно в отборе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 08:08

      Из состава сборной на ЧМ он был выведен или исключён, кому как больше нравится. В играх участия не принимал, ( хотя сейчас вручают всем) поэтому на мой взгляд нет оснований вручать ему медаль.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11