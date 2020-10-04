Ди Марцио: «Локомотив», «Торино» – претенденты на форварда Калинича

Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич близок к уходу из клуба. На него претендуют «Локомотив» и «Торино», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее у «Локомотива» сорвалось подписание форварда Марио Манджукича, так как хорват отказался фиксировать в контракте курс рубля.
- На рынке Калинич стоит 5,5 миллиона евро.
- Он принадлежит «Атлетико» с 2018 года, когда его купили у «Милана» за 14,5 миллиона.
- С 2008 года Калинич выступает за сборную.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио