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  • Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018: «Спасибо вам, но в России я не выступал»

Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018: «Спасибо вам, но в России я не выступал»

20 июля 2018, 17:29
8

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался принять серебряную медаль ЧМ-2018.

30-летний футболист был отчислен из команды после матча первого тура группового раунда с Нигерией (2:0) из-за отказа выйти на замену. Как сообщали СМИ, форвард сослался на боли в спине.

Тем не менее главный тренер хорватов Златко Далич и футболисты сборной все равно решили, что Калинич должен получить серебряную медаль наравне с остальными.

«Спасибо вам, но я в России не выступал», – приводит слова Калинича Kurir.

В финале ЧМ-2018 Хорватия уступила Франции со счетом 2:4.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Франция Калинич Никола
Комментарии (8)
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BRO_football
1532097170
Справедливо!
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mialkov
1532101282
Ну хоть тут молодец!
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panmon
1532102099
Уважуха, может осознал что...
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OfaZavr
1532104494
так то молодец, честно поступил. но в отборе ведь помогал команде, получается все равно вклад внес, вот только зря дурить на самом ЧМ стал.
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mihail200606
1532106911
не понял я его че он взбрыкиваться начал на чемпионате ... отказался - хорошо, а то б его еще больше зачмырили...
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zigbert
1532109706
Все равно не совсем понятен его поступок, возможно есть какие то "подводные камни".
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Par Mezan
1532129692
Усташи́, также известные как Усташи — хорватское революционное движение — до апреля 1941 года хорватская фашистская ультраправая, националистическая, клерикальная организация «Спасибо вам, но я в России не выступал» - вот он, ключ для объяснения провокаций от хорватов... Правосеки и усташи - суть одна. Люди, будьте бдительны! ...Бомбардир, это просто политинформация. Футбол -лучшая игра!
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Par Mezan
1532214407
Кто минус ставит - представься, выйди на свет, объясни!... Ссышь, либерас?
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