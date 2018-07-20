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    Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018: «Спасибо вам, но в России я не выступал»

    Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался принять серебряную медаль ЧМ-2018.

    30-летний футболист был отчислен из команды после матча первого тура группового раунда с Нигерией (2:0) из-за отказа выйти на замену. Как сообщали СМИ, форвард сослался на боли в спине.

    Тем не менее главный тренер хорватов Златко Далич и футболисты сборной все равно решили, что Калинич должен получить серебряную медаль наравне с остальными.

    «Спасибо вам, но я в России не выступал», – приводит слова Калинича Kurir.

    В финале ЧМ-2018 Хорватия уступила Франции со счетом 2:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 17:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 июля 2018, 02:06

      Кто минус ставит - представься, выйди на свет, объясни!... Ссышь, либерас?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 июля 2018, 02:34

      Усташи́, также известные как Усташи — хорватское революционное движение — до апреля 1941 года хорватская фашистская ультраправая, националистическая, клерикальная организация
      «Спасибо вам, но я в России не выступал» - вот он, ключ для объяснения провокаций от хорватов... Правосеки и усташи - суть одна. Люди, будьте бдительны!
      ...Бомбардир, это просто политинформация.
      Футбол -лучшая игра!

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 21:01

      Все равно не совсем понятен его поступок, возможно есть какие то "подводные камни".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 20 июля 2018, 20:15

      не понял я его че он взбрыкиваться начал на чемпионате ... отказался - хорошо, а то б его еще больше зачмырили...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:34

      так то молодец, честно поступил. но в отборе ведь помогал команде, получается все равно вклад внес, вот только зря дурить на самом ЧМ стал.

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 июля 2018, 18:54

      Уважуха, может осознал что...

      6
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 июля 2018, 18:41

      Ну хоть тут молодец!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12115

      BRO_football 20 июля 2018, 17:32

      Справедливо!

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