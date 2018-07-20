Калинич отказался от серебряной медали ЧМ-2018: «Спасибо вам, но в России я не выступал»

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался принять серебряную медаль ЧМ-2018.

30-летний футболист был отчислен из команды после матча первого тура группового раунда с Нигерией (2:0) из-за отказа выйти на замену. Как сообщали СМИ, форвард сослался на боли в спине.

Тем не менее главный тренер хорватов Златко Далич и футболисты сборной все равно решили, что Калинич должен получить серебряную медаль наравне с остальными.

«Спасибо вам, но я в России не выступал», – приводит слова Калинича Kurir.

В финале ЧМ-2018 Хорватия уступила Франции со счетом 2:4.