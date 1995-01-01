Fanatik: «Фенербахче» готов купить Зе Луиша за 4 миллиона

Бизнесмены)))
Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.
По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче».
Летом турецкий клуб готов предложить за форварда красно-белых четыре миллиона евро.
Если о трансфере Зе Луиша договориться не удастся, то «Фенербахче» сосредоточится на подписании Николы Калинича из «Атлетико».
Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Редакция находится в Стамбуле. Тираж - около 250 тысяч экземпляров