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    Fanatik: «Фенербахче» готов купить Зе Луиша за 4 миллиона

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.

    По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче».

    Летом турецкий клуб готов предложить за форварда красно-белых четыре миллиона евро.

    Если о трансфере Зе Луиша договориться не удастся, то «Фенербахче» сосредоточится на подписании Николы Калинича из «Атлетико».

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Редакция находится в Стамбуле. Тираж - около 250 тысяч экземпляров

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2184

      RotBerg 1 час назад

      Бизнесмены)))

      0
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      Рейтинг: +437

      Cromathaar 2 часа назад

      Контракт до 21-го, рыночная - 7, 13+4 за сезон. Ну какие 4 миллиона могут быть даже в теории?

      3
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      Рейтинг: +3943

      серега кашин 2 часа назад

      минимум за 10ку

      0
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 3 часа назад

      а приплатить вам не надо?

      0
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      Рейтинг: +5695

      ivanthebest 3 часа назад

      20-ка, Карл, 20-ка!) Не меньше, это же по словам руководства -"Ликвид")

      3
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 4 часа назад

      Не помните,за какую сумму его купили? Если уж слили информацию,что Цорну задача сбыть и его,тогда это вероятно.А просто для продажи-бессмысленно,не та цена.

      0
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      Рейтинг: +1907

      maygli 4 часа назад

      За 4 пусть Глушакова берут.

      7
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      Рейтинг: +1612

      swot1205 4 часа назад

      печалька

      2
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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      А 800 тысяч не хочет предложить?
      =)))
      Спартак минимум за 15 с ним расстанется.

      5
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      ...
      Рейтинг: +15105

      VVM1964 > ухоженный крокодил 4 часа назад

      Ну вот и дождался от тебя разумных мыслей - видимо с утра мозг еще не затуманен )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > VVM1964 4 часа назад

      Да я всегда правду говорю. Просто иногда, немного мата добавляю.
      =))
      По крайнем мере, говорю то что думаю.
      И да, под градусом иногда не помню(понимаю) что пишу =)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15105

      VVM1964 > ухоженный крокодил 4 часа назад

      ))) " Теперь буду знать " - иногда это бывает очень заметно , однако внутренний контроль вещь полезная , может быть не здесь , ну а уж в жизни точно .
      ( хотя , это я уже по " стариковски " в нравоучения пустился , а в молодости много чего отчебучил , впрочем как и многие )

      1
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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > ухоженный крокодил 4 часа назад

      это для него самая актуальная цена!

      -1
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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > Фанат Рубина 3 часа назад

      Поэтому я и сказал =)
      Спартаку и Рубину пока бы уже укрепиться.
      У вас был прикольный бразилец, забил дубль в дебюте. Вот такие игроки вам нужны. Жалко у него была серьезная травма, потом ушел. Был бы украшением нашего чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > VVM1964 2 часа назад

      Я тоже не молодой.
      Загвостка в другом, трезвым быть скучно :))
      А так как, я уже всего достиг и дети есть, люблю прильнуть, ну или расслабиться, как удобней.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > ухоженный крокодил 2 часа назад

      он кстати у меня на аве.
      Крис Жонатас...

      0
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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > Фанат Рубина 2 часа назад

      Он из чемпионата Германии?
      Вроде о том кого я имею ввиду, звали по другому.

      0
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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > Фанат Рубина 2 часа назад

      Эдуардо, вспомнил.

      0
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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > ухоженный крокодил 1 час назад

      а вы про вечно травмированного КЭ..ну это не нап вовсе это цап..
      жонотас тоже хорош, более сильная версия дзюбы, если бы меньше травм было бы у него был бы топом.

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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > ухоженный крокодил 1 час назад

      я вот слышал одного нашего игрока в прошлом Бауэра готовы продать, и зенит входит в ряд тех кто им интересуется, но очередь придется выиграть у нескольких итальянских клубов.
      моритц бауэр это пз

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      Рейтинг: +2690

      momwig_ 5 часов назад

      А у них типа промокод есть? Его цена даже на Трансфермаркте 7. И по нападающим, если они с обеими ногами и не после провального для себя сезона (а у Зе в Спартаке сейчас ну совсем не тот случай), она как правило ниже реальных сумм сделок.

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