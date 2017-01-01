Калинич – худший игрок Серии А 2018 года по версии болельщиков

В Италии подвели итоги конкурса на звание худшего футболиста Серии А в 2018 году. Главный «приз» получил нападающий «Атлетико» (ранее – «Милана») Никола Калинич.
За хорвата отдали голоса более 13 тысяч человек. В тройке ему составили компанию Андре Силва («Севилья», принадлежит «Милану») и Патрик Шик («Рома»).
- По итогам 2017 года «Золотую урну» получил Габриэль Силва за игру за «Интер».
- В разные годы «приз» получали Ривалдо, Рикардо Куарежма, Адриано.
- В числе претендентов на «Золотую урну» 2018 года был нынешний защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес.