Калинич – худший игрок Серии А 2018 года по версии болельщиков

В Италии подвели итоги конкурса на звание худшего футболиста Серии А в 2018 году. Главный «приз» получил нападающий «Атлетико» (ранее – «Милана») Никола Калинич.

За хорвата отдали голоса более 13 тысяч человек. В тройке ему составили компанию Андре Силва («Севилья», принадлежит «Милану») и Патрик Шик («Рома»).