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    «Рома» хочет арендовать Калинича. Шик может уйти в «РБ Лейпциг» на два сезона

    «РБ Лейпциг» ведет переговоры с «Ромой» по аренде нападающего Патрика Шика, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Согласно источнику, стороны близки к договоренности на два года аренды. Итальянский клуб заинтересован в сделке, потому что до закрытия трансферного окна хочет подписать другого форварда. «Лейпциг» может получить право выкупа 23-летнего футболиста.

    Известно об интересе «Ромы» к нападающему «Атлетико» Николе Калиничу. 31-летний хорват может перейти на правах сезонной аренды с правом последующего выкупа за сумму около 8-ми миллионов евро.

    • Шик забил пять голов и отдал три ассиста в 32-х играх всех соревнований прошлого сезона.
    • Калинич в 24-х матчах забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Сайт журналиста Sky Джанлуки Ди Марцо

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