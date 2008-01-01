«Рома» хочет арендовать Калинича. Шик может уйти в «РБ Лейпциг» на два сезона

«РБ Лейпциг» ведет переговоры с «Ромой» по аренде нападающего Патрика Шика, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно источнику, стороны близки к договоренности на два года аренды. Итальянский клуб заинтересован в сделке, потому что до закрытия трансферного окна хочет подписать другого форварда. «Лейпциг» может получить право выкупа 23-летнего футболиста.

Известно об интересе «Ромы» к нападающему «Атлетико» Николе Калиничу. 31-летний хорват может перейти на правах сезонной аренды с правом последующего выкупа за сумму около 8-ми миллионов евро.