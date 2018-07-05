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    Дзадза согласовал четырехлетний контракт с «Миланом» на 10 миллионов

    Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза близок к возвращению в Серию А. Футболист ранее выступал в Италии в составе «Ювентуса» и «Сассуоло».

    В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Милан». Стороны уже согласовали четырехлетний контракт. По нему форвард будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

    «Валенсия» готова отпустить Дзадзу в аренду с опцией дальнейшего выкупа. Действующий контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

    Сейчас в переговорах взята пауза – «Милан» работает над продажей форварда Николы Калинича, чье место в команде займет Дзадза.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    05.07.2018 08:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 5 июля 2018, 10:27

      Сложно назвать это усилением для Милана.крайне нестабилен,хотя начало карьеры было обнадеживающе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 июля 2018, 10:06

      ФФП отдыхает, о продажах не слышно, а о покупках - хоть отбавляй.

      0
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 5 июля 2018, 09:15

      пенальти не давать бить

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 08:57

      У "Милана" проблемы с ФФП, клуб отстранили от участия в еврокубках и им надо сейчас зарабатывать деньги на трансферном рынке, выгодно продавая своих игроков. Покупать эконом класса для себя, снижать и разгружать платёжную ведомость. И при этом показывать игру и результат, иначе зрителей на трибуны, а спонсоров в клуб не привлечь.

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