Дзадза согласовал четырехлетний контракт с «Миланом» на 10 миллионов

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза близок к возвращению в Серию А. Футболист ранее выступал в Италии в составе «Ювентуса» и «Сассуоло».

В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Милан». Стороны уже согласовали четырехлетний контракт. По нему форвард будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

«Валенсия» готова отпустить Дзадзу в аренду с опцией дальнейшего выкупа. Действующий контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

Сейчас в переговорах взята пауза – «Милан» работает над продажей форварда Николы Калинича, чье место в команде займет Дзадза.