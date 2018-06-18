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    Калинич исключен из состава Хорватии на ЧМ. Он отказался выйти на замену из-за проблем со спиной

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил исключить форварда Николу Калинича из заявки команды на ЧМ. Об этом сообщается в твиттере сборной. По официальной информации, у игрока проблемы со спиной.

    «Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Но он заявил, что не готов выйти из-за проблем со спиной.

    То же случилось во время товарищеского матча с Бразилией и перед тренировкой в воскресенье. Я спокойно отнесся к этому и принял такое решение, потому что мне нужны игроки, готовые играть», – сказал Далич.

    Источник: Twitter

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    18.06.2018 19:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 23:08

      Совсем не понятно ,зачем тогда доктора в команде?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2018, 21:11

      явно с тренером пересра...сь .... нормальный игрок не откажется от участия на чм...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 20:17

      если есть проблемы со спиной то должны врачи в команде обследовать и доложить тренеру об результатах, странно что игрок к ним не обратился а решил просто не выходить на поле, есть видимо в этой истории темные моменты.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июня 2018, 19:45

      Что-то там явно не договаривается... Такого не бывает! И врачи травмотологи там лучшие в мире. Жаль, хороший нап!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 июня 2018, 19:19

      Непонятные финты Коляна и очевидное решение тренера!.. Готовности мало!..
      Раз приехал и занял место, то надо рвать и метать по одному движению бровей тренера!..))

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 19:13

      Почаще бы так. Дзюба с Шатовым тоже "болели", а в аренде запрыгали!

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > prezent2017 18 июня 2018, 20:43

      Да ещё за прыжки со своего кармана забашляли,дебилы

      0
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