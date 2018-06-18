Калинич исключен из состава Хорватии на ЧМ. Он отказался выйти на замену из-за проблем со спиной

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил исключить форварда Николу Калинича из заявки команды на ЧМ. Об этом сообщается в твиттере сборной. По официальной информации, у игрока проблемы со спиной.

«Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Но он заявил, что не готов выйти из-за проблем со спиной.

То же случилось во время товарищеского матча с Бразилией и перед тренировкой в воскресенье. Я спокойно отнесся к этому и принял такое решение, потому что мне нужны игроки, готовые играть», – сказал Далич.