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    Менеджер сборной Хорватии: «Получит ли медаль Калинич? Посмотрим, что решат другие игроки»

    Нападающий «Милана» и сборной Хорватии Никола Калинич может получить серебряную медаль за участие в чемпионате мира-2018 в России.

    Всего команда получила комплект из 50 наград. Регламент турнира не указывает, кому именно они должны быть вручены. Медали распределяются внутри команды.

    «Получит ли медаль Калинич? Посмотрим, что решат на этот счет другие игроки», – заявил менеджер сборной Хорватии Томислав Пачак.

    Форвард был исключен из состава сборной из-за отказа выйти на замену в стартовом матче группового этапа с Нигерией (2:0). Футболист сослался на проблемы со спиной.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: ESPN

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    16.07.2018 10:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июля 2018, 17:56

      может у пацана реально спину прихватило

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июля 2018, 17:44

      Не играл на ЧМ и мог внести раздор в команду своими глупейшими действиями, значит медальку не должен получать...

      0
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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 16 июля 2018, 12:52

      Что это за синдром Тевеса? отказался выйти на поле. Да любой нормальный игрок сочтет за счастье выйти на играть на ЧМ, пусть и на несколько минут

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 июля 2018, 10:31

      В квале забивал же. Хоть за это надо дать.

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