Менеджер сборной Хорватии: «Получит ли медаль Калинич? Посмотрим, что решат другие игроки»

Нападающий «Милана» и сборной Хорватии Никола Калинич может получить серебряную медаль за участие в чемпионате мира-2018 в России.

Всего команда получила комплект из 50 наград. Регламент турнира не указывает, кому именно они должны быть вручены. Медали распределяются внутри команды.

«Получит ли медаль Калинич? Посмотрим, что решат на этот счет другие игроки», – заявил менеджер сборной Хорватии Томислав Пачак.

Форвард был исключен из состава сборной из-за отказа выйти на замену в стартовом матче группового этапа с Нигерией (2:0). Футболист сослался на проблемы со спиной.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!