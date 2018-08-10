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    Калинич: «Атлетико» постарается завоевать трофей уже в первом матче сезона – Суперкубке УЕФА»

    Нападающий «Атлетико» Никола Калинич поделился впечатлениями от перехода из «Милана».

    «Я счастлив присоединиться к «Атлетико», потому что это великий клуб, который всегда играет в Лиге чемпионов и борется за самые высокие места. Уже в первом матче сезона (о Суперкубке УЕФА – прим. «Бомбардира») мы постараемся выиграть трофей.

    Я не очень люблю говорить о себе. Мне больше нравится, когда люди смотрят на мою игру игру», – сказал хорват.

    30-летний игрок покинул итальянский клуб после года выступлений. На его счету шесть голов и результативных передач в 41 матче всех соревнований. Сумма перехода составила 14,5 миллионов евро.

    Матч за Суперкубок состоится 15 августа в Таллине. С командой Диего Симеоне встретится победитель Лиги чемпионов «Реал».

    Источник: Football Italia

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    10.08.2018 14:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:01

      Возможность у Атлетико неплохая.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 августа 2018, 00:12

      думаю атлетико возьмет трофей. реал сырой.

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