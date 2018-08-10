Калинич: «Атлетико» постарается завоевать трофей уже в первом матче сезона – Суперкубке УЕФА»

Нападающий «Атлетико» Никола Калинич поделился впечатлениями от перехода из «Милана».

«Я счастлив присоединиться к «Атлетико», потому что это великий клуб, который всегда играет в Лиге чемпионов и борется за самые высокие места. Уже в первом матче сезона (о Суперкубке УЕФА – прим. «Бомбардира») мы постараемся выиграть трофей.

Я не очень люблю говорить о себе. Мне больше нравится, когда люди смотрят на мою игру игру», – сказал хорват.

30-летний игрок покинул итальянский клуб после года выступлений. На его счету шесть голов и результативных передач в 41 матче всех соревнований. Сумма перехода составила 14,5 миллионов евро.

Матч за Суперкубок состоится 15 августа в Таллине. С командой Диего Симеоне встретится победитель Лиги чемпионов «Реал».