Никола Калинич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Калинич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Солин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Калинич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Солин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|79' -85'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)