Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никола Калинич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Никола
    Фамилия Калинич
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Родной город Солин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1988 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Хайдук (Сплит) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.08.2022 79' -85' Вильярреал (Вильярреал) 4:2 Хайдук (Сплит)
    • Читайте нас: 
    11