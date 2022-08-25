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Никола Калинич
Статистика
Никола Калинич - статистика
Завершил карьеру
5 января 1988 (38), Солин
#9 | Нападающий
187 см | 80 кг
Хорватия
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Лига конференций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
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Кубок Английской лиги 2009/2010
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Хайдук
0 : 2
25.08.2022
Вильярреал
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Вильярреал
4 : 2
18.08.2022
Хайдук
79' - 85'
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