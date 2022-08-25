Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Чемпионат Европы 2008